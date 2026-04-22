マンパワーグループ、「これからの働き方に関する市場動向レポート」を発表

マンパワーグループ株式会社

総合人材サービスのマンパワーグループ株式会社(本社・東京都港区、代表取締役社長:吉田 誠、以下マンパワーグループ)は、労働市場を形作る４つの動向「ハイブリッド型の優れたチームの編成」「迅速な学び直し」「常識の変化」「後継人材をめぐる危機」を軸に、今後の労働市場に影響を与える16の主要トレンドをまとめた労働白書『人間が持つ優位性』を本日発表します。

2026年以降の労働市場の変化と雇用主・労働力への影響

2026年2月にマンパワーグループが発表した「人材不足調査」では、世界の雇用主にとって採用が最も困難なハードスキルは「AIモデルの開発とアプリケーション開発（20％）」、「AIリテラシー（19％）」であることが分かりました。AIを適切に活用することで、従来業務の生産性を向上させることができる人材への需要が高まっています。一方、企業にとっては、テクノロジーによる自動化と人による付加価値の提供をどのように組み合わせていくかという点が重要な課題となっています。

こうした環境の変化を踏まえ、今後の働き方に影響を与える16の主要のトレンドに基づき、企業や組織が将来の労働力戦略を策定するための指針を提供します。特に注目すべきトレンドについて、詳しく説明していきます。

働き方に影響を与える４つの要素：ハイブリッド型の優れたチームの編成

これからの働き方に関する16のトレンド：トレンド１ 役割の再設計

マンパワーグループが発表した「マンパワーグループ雇用予測調査2025年第2四半期」によると、世界の雇用主にとって自動化が特に困難であると考える分野として、「倫理的判断」（33%）、「顧客対応」（31%）、「チームマネジメント」（30%）が挙げられました。新たなテクノロジーの進展により、今後は人間とAIそれぞれの強みを生かしながら、役割や業務を再設計する取り組みが進んでいくものと考えられます。

労働力に関する示唆

職務の再設計を進めるにあたっては、経営陣と従業員が共通の目的意識を持ち、計画的に取り組むことが重要です。業務内容を細分化したうえで、人間とAIそれぞれに適した役割を明確に割り当て、新たな職務区分や役割を設計していくことが求められます。

働き方に影響を与える４つの要素：迅速な学び直し

これからの働き方に関する16のトレンド：トレンド8 再評価されるアップスキリング

マンパワーグループが発表した「マンパワーグループ・グローバル・タレント・バロメーター」によると、労働者の62％が、現在の雇用主のもとで自身のキャリア目標を追求したいと考えていることが明らかになりました。一方、雇用主側も、従業員が業務を続けながら必要なスキルを習得できる職業訓練制度の導入や、提携教育機関での資格取得を支援する授業料補助など、アップスキリングを促進するための多様な選択肢を整備しています。

労働力に関する示唆

正社員は、スキル向上に関する助言やアップスキリングプログラムを提供する高度な学習管理システムを活用できるといった利点があります。一方で、パートタイム労働者やフリーランス、失業者においては、こうしたスキル習得の機会に格差が生じており、その解消に向けては、政府による制度的な支援や環境整備が重要となります。

働き方に影響を与える４つの要素：常識の変化

これからの働き方に影響を与える16のトレンド：トレンド11 公平性の格差

2025年の国連報告書によると、貧困削減において一定の進展が見られる一方で、多くの人々は、所得水準が向上した後も依然として不安定な生活環境に置かれていることが指摘されています。経済的ショックや慢性的なインフレは、多くの人々に不安をもたらし、複合的な要因が絡み合う不透明な状況が常態化しています。

労働力に関する示唆

経営陣は、賃金の公平性および透明性を高めるための戦略を適切に運用し、あらゆる職位・職種において公正な処遇を確保する責任を担っています。また、雇用主には、社員に対して包括的かつ持続可能な福利厚生を提供する姿勢が求められています。

働き方に影響を与える４つの要素：後継人材をめぐる危機

これからの働き方に影響を与える16のトレンド：トレンド16 リーダー人材の先細り

いま企業が求めているのは、必要な場面でテクノロジーを導入し、その効果を最大限の効果を引き出すことができる知見や経験を備えた人材です。一方で、次世代の経営幹部層として期待されるX世代は人数が限られていることに加え、中間管理職層を担う若手のミレニアル世代は、仕事と私生活を含む多様な優先事項の間で葛藤を抱えている状況が見られます。

労働力に関する示唆

2026年から2030年にかけて、企業にとって信頼できるアドバイザーである上級管理職の需要は、今後急速に高まることが見込まれています。上級管理職になるためには、AIをはじめとする新興テクノロジーに関する知識やスキルを必要な水準に維持することが求められており、継続的なリスキリングおよびスキルアップが不可欠です。

マンパワーグループ労働白書：人間が持つ優位性 これからの働き方に関する市場動向レポート

詳細は、こちらのURLからご確認ください。

URL：https://www.manpowergroup.jp/company/r_center/w_paper/

マンパワーグループ株式会社について

ManpowerGroup(R)は、組織を成功に導く「人材」の採用、評価、育成、管理に関わる総合人材サービスを提供しています。75年近くにわたり、世界70カ国・地域で、ManpowerGroup(R)ブランドのManpower(R)、Experis(R)、Talent Solutions(R) を通じて、変化する働く世界の組織変革を継続的に支援してきました。ダイバーシティ＆インクルージョンの観点から、最も働きやすい企業として多様性が評価されています。マンパワーグループは、2026年に17回目となる「世界で最も倫理的な企業」の1社に選ばれました。

ホームページURL： https://www.manpowergroup.jp/