老舗乾燥剤メーカーが開発した手汗対策アイテム「にぎりざんまい」。Makuakeで500人超の支持を集め、4月22日より公式ECサイト「カラッと＋（プラス）」で一般発売開始

山仁薬品株式会社

山仁薬品株式会社（本社：滋賀県犬上郡、代表取締役：関谷康子）は、手汗対策アイテム「にぎりざんまい」を、2026年4月22日（水）より公式ECサイト「カラッと＋」にて一般発売いたします。

本商品は、2026年1月より応援購入サービス「Makuake」にて先行販売を実施し、593人のサポーターの皆さまにご支援いただきました。「体質だから仕方ない」とあきらめられがちな手汗の悩みに寄り添う商品として、多くの共感を集めたことを受け、このたび一般販売を開始いたします。

【公式ECサイト「カラッと＋」】

https://karatto.life(https://karatto.life/products/nigirizanmai)

【Makuakeプロジェクトページ】

https://www.makuake.com/project/nigirizanmai

Makuakeで支持された、“握るだけ”という新しい手汗ケア

勉強中やスマートフォン操作、プレゼン、名刺交換など、日常のさまざまなシーンで気になる手のひらのベタつき。「にぎりざんまい」は、こうした人に相談しづらく、一人で抱え込まれがちな“見えないストレス”に対して、“握るだけ”で使える新しい手汗ケアアイテムとして開発されました。そっと手に取ることで、気分を整え、次の行動へ向かうためのサポートを目指しています。

Makuakeでは、

「日々手汗に悩まされているので、この商品を発見した時にすごく嬉しかったです」

「手汗に悩む身内へのプレゼントにしようと思い購入を決めました」

などと声が寄せられ、多くの共感を集めました。

驚きの吸湿パワー！40mlもの水分をスピーディーに吸収

自社実験では、わずか10秒ほどで約40mlの水を吸い上げる高い吸湿スピードを確認しています。

さらに、吸湿後に持ち上げても水滴が垂れにくく、吸い上げた水分をしっかり保持できる点も特長です。

※この実験で使用している商品は試作段階のもので、動画内の生地のカラーはございません。

特殊生地×シリカゲルの「W構造」で、効率的な吸汗と速乾性を実現

表面には、毛細管現象を利用した特殊構造のニット生地を採用。手に付着した水分を瞬時に吸い取り、内部のシリカゲルへ効率よく移動させる「Wの効果」で高い吸汗性能を発揮します。速乾性にも優れているため、微量の汗であれば短時間で乾き、ベタつきにくい心地よさを保ちます。

心地よい「握り心地」で気持ちを整える。専用カバーでさらに快適に

手になじむクッション性のある形状で、緊張する場面でもそっと握ることで気分を整えるサポートに。

パソコン作業時にはリストレストのように手首を支える使い方もでき、タグ部分にカラビナやボールチェーンを付ければ、外出時にも手軽に持ち運べます。

また、天日干しで繰り返し使えるエコ設計に加え、本体をより清潔・快適に保つ専用カバーも販売しています。

商品情報

リストレストとしての使用シーン専用カバー装着イメージにぎりざんまい

・本体サイズ：約W70×H100×D20mm

・重さ：約46g

・一般販売価格：1,650円（税込）

・カラー：ブラック、オレンジ

専用カバー

本体をより清潔・快適に保つ、洗える専用カバー

・本体サイズ：M（約110×60mm）、L（約130×60mm）

・一般販売価格：各495円（税込）

・カラー：ブラック

【セット販売】

・本体＋専用カバー 販売価格：1,980円（税込）

山仁薬品株式会社について

山仁薬品株式会社は、滋賀県に本社を構える創業70年の乾燥剤メーカーです。医薬品用シリカゲル乾燥剤「ドライヤーン(R)」シリーズは、品質・工程管理ともに高い評価を受けています。

現在は家庭向け商品開発にも挑戦し、乾燥剤を“使いこなす文化”の創出を目指しています。まだ十分に知られていない乾燥剤の価値を広げ、湿気だけでなく、汗や臭いといったデリケートな悩みにも応える商品づくりに挑戦し続けています。

社名：山仁薬品株式会社

本社所在地：〒522-0252 滋賀県犬上郡甲良町金屋1260-3

代表取締役：関谷 康子

事業内容： 乾燥剤（シリカゲル等）の製造・販売

HP：https://www.yamani-g.co.jp