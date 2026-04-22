旬の「西わらび」料理教室　5月16日に北上市で開催

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西和賀町


北上地方農林業振興協議会地域振興部会は、2026年5月16日（土）、北上市保健・子育て支援複合施設hoKko もぐもぐキッチンにて、「西わらび料理教室」を開催します。



岩手県・西和賀町の特産品「西わらび」は、太くやわらかく、とろっとした食感が特長の人気山菜。令和6年1月には国の地理的表示（GI）制度に山菜として初めて登録され、地域ブランドとして全国的な注目が高まっています。



今回の料理教室では、西わらびの基本となるアク抜き方法の実演に加え、ご家庭でも手軽に楽しめる簡単料理2品の調理実習と試食を行います。講師には、西和賀町で長年西わらび栽培に取り組む生産者、やまに農産株式会社 つきざわワラビ園の高橋医久子氏を迎えます。



西和賀の雪どけが育んだ春の味覚を、知って、作って、味わうひととき。


この機会に、今だけの美味しさを体験してみませんか。



【開催概要】


名称：西わらび料理教室


日時：2026年5月16日（土）13:30～15:30


会場：hoKko もぐもぐキッチン


（岩手県北上市新穀町1丁目4-1 ツインモールプラザ西館1F）


定員：先着15名（要申込）


参加費：無料



内容：西わらびの基本のアク抜き方法／簡単料理2品／試食


講師：やまに農産株式会社　つきざわワラビ園 高橋 医久子 氏


持ち物：エプロン、三角巾、手拭き、筆記用具、保冷バッグ、保冷剤



募集期間：4月22日（水）～5月7日（木）


申込方法：専用WEBフォームよりお申込ください


　　　　　 https://logoform.jp/f/S3iLs



主催：北上地方農林業振興協議会地域振興部会


後援：西和賀町、西和賀わらび生産販売ネットワーク



お問い合わせ先：北上地方農林業振興協議会地域振興部会


（担当：中部農業改良普及センター西和賀普及サブセンター）


TEL：0197-82-3125




西わらび料理教室　チラシ