旬の「西わらび」料理教室　5月16日に北上市で開催

西和賀町

北上地方農林業振興協議会地域振興部会は、2026年5月16日（土）、北上市保健・子育て支援複合施設hoKko もぐもぐキッチンにて、「西わらび料理教室」を開催します。

岩手県・西和賀町の特産品「西わらび」は、太くやわらかく、とろっとした食感が特長の人気山菜。令和6年1月には国の地理的表示（GI）制度に山菜として初めて登録され、地域ブランドとして全国的な注目が高まっています。

今回の料理教室では、西わらびの基本となるアク抜き方法の実演に加え、ご家庭でも手軽に楽しめる簡単料理2品の調理実習と試食を行います。講師には、西和賀町で長年西わらび栽培に取り組む生産者、やまに農産株式会社 つきざわワラビ園の高橋医久子氏を迎えます。

西和賀の雪どけが育んだ春の味覚を、知って、作って、味わうひととき。

この機会に、今だけの美味しさを体験してみませんか。

【開催概要】

名称：西わらび料理教室

日時：2026年5月16日（土）13:30～15:30

会場：hoKko もぐもぐキッチン

（岩手県北上市新穀町1丁目4-1 ツインモールプラザ西館1F）

定員：先着15名（要申込）

参加費：無料

内容：西わらびの基本のアク抜き方法／簡単料理2品／試食

講師：やまに農産株式会社 つきざわワラビ園 高橋 医久子 氏

持ち物：エプロン、三角巾、手拭き、筆記用具、保冷バッグ、保冷剤

募集期間：4月22日（水）～5月7日（木）

申込方法：専用WEBフォームよりお申込ください

https://logoform.jp/f/S3iLs

主催：北上地方農林業振興協議会地域振興部会

後援：西和賀町、西和賀わらび生産販売ネットワーク

お問い合わせ先：北上地方農林業振興協議会地域振興部会

（担当：中部農業改良普及センター西和賀普及サブセンター）

TEL：0197-82-3125

西わらび料理教室 チラシ