エクシオ・デジタルソリューションズ株式会社と株式会社アルファスト、IFS Cloudを軸とした戦略的協業を開始

エクシオ・デジタルソリューションズ株式会社エクシオ・デジタルソリューションズ株式会社（本社：東京都、代表取締役社長：前田幸一、以下「EDS」）と、株式会社アルファスト（本社：神奈川県、代表取締役社長：岩堀健太郎、以下「アルファスト」）は、グローバルERPソリューション「IFS Cloud」を中核としたソリューション事業において、戦略的協業を開始したことをお知らせいたします。

本協業は、DX・クラウド・AI領域で豊富な実績を有するEDSと、IFS Cloudに関する高度な導入・運用ノウハウを持つアルファストが、それぞれの強みを融合し、製造業及び社会インフラ等における企業の競争力強化と持続的成長を支援することを目的としています。

■協業の背景

近年、製造業・エネルギー業界をはじめとする多くの企業において、

- グローバル展開を前提とした業務・システムの標準化- 原価・収益・設備情報のリアルタイムな可視化- 老朽化した基幹システムの刷新とクラウド移行- ERPを起点とした全社DXの推進

といった課題が顕在化しています。

IFS Cloudは、製造、プロジェクト管理、設備保全、グローバル経営管理に強みを持つERPとして注目を集めていますが、その価値を最大限に引き出すためには、業界特性を踏まえた業務理解と、導入後の定着・高度化までを見据えた支援体制が不可欠です。

両社は、EDSが培ってきた業務プロセス改革・DX推進力と、アルファストが有するIFS Cloud導入・運用の専門性を掛け合わせることで、IFSを中核としたより実践的かつ競争力の高いソリューション提供が可能になると判断し、本協業に至りました。

■協業の内容

本協業において両社は、以下の取り組みを中心に連携を進めてまいります。

・IFS Cloudを活用した製造業向けソリューションの共同展開

生産計画、在庫管理、品質管理などの領域における業務最適化・可視化を支援

・社会インフラ関連企業向けERP導入・高度化支援

設備管理、予兆保全、需給調整を含む業務をIFS Cloud上で一元管理

・グローバル展開を見据えたIFS活用支援

海外拠点との連携強化、グローバル標準と各国要件を両立するシステム・運用モデルを提供

EDSは、これらの取り組みにおいて、ERP導入を起点に業務プロセスの可視化・自動化、データ活用、経営高度化までを一貫して支援し、アルファストはIFS Cloudに関する専門知見を活かした導入・定着支援を担います。

■今後の展望

今後、両社は本協業を通じて、「業界特性を深く理解し、構想から実装・定着までを担う実行力あるERP活用支援」を実現し、顧客企業の持続的な企業価値向上に貢献してまいります。

また、共同でのセミナー開催や導入事例の発信なども予定しており、IFS Cloudを活用した基幹業務改革の成功モデルを市場に広く発信していく予定です。

さらに、本協業を通じてIFSパートナーエコシステムとの連携を一層深化させ、ERPとDXを一体で捉えた価値提供を強化してまいります。

本発表に関するエンドースメント

IFSジャパン株式会社 代表取締役社長 大熊裕幸

このたびの株式会社アルファスト様とエクシオ・デジタルソリューションズ株式会社様による、IFS Cloudを軸とした戦略的協業の開始を心より歓迎いたします。

製造業および社会インフラ分野では、ERPを経営基盤として高度活用し、DXを実行段階まで推進することがこれまで以上に重要になっています。本協業は、IFS Cloudに関する専門性とDX実装力を融合させ、日本企業の競争力強化と持続的成長に大きく貢献するものと確信しております。

IFSジャパンは、今後も両社との連携を一層強化し、IFS Cloudを通じた企業価値向上を力強く支援してまいります。

関連リンク

・IFSソリューションページ

https://www.exeo-digitalsolutions.co.jp/dx-solutions/package-ifs/

会社概要

エクシオ・デジタルソリューションズ株式会社について

DX・クラウド・AIを軸に、企業の業務変革とデータ活用を支援するITソリューションプロバイダー。ERPを起点とした全社DXを構想から実装・運用まで一貫して支援しています。

＜公式ホームページ＞

https://www.exeo-digitalsolutions.co.jp/

株式会社アルファストについて

IFS Cloudを中心としたERP導入において、製造業・グローバル企業向けに豊富な実績と専門知見を有するコンサルティングパートナーです。タイ・アメリカに拠点を持ち、海外拠点を含むグローバル導入にも対応しています。

＜公式ホームページ＞

https://www.alphast.com/

エクシオ・デジタルソリューションズ株式会社

エクシオ・デジタルソリューションズ株式会社は、システムソリューション分野におけるコンサルティングから設計・開発・運用の全般にわたる技術と知見を最大限に発揮し、お客様の課題解決・デジタルトランスフォーメーションの推進に取り組んでまいります。

＜公式ホームページ＞

https://www.exeo-digitalsolutions.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

エクシオ・デジタルソリューションズ株式会社

TEL：03-5778-1240

お問い合わせフォーム：https://www.exeo-digitalsolutions.co.jp/toppage/contact/