【あみやき亭中部】4月29日“肉の日”限定！熊本県産ブランド牛「味彩牛 特選ロース」を特別価格でご提供！～やわらかさ、脂の甘み、赤身の旨み。すべてを一皿で味わう贅沢焼肉～
株式会社あみやき亭
肉の日
熊本県産 味彩牛 特選ロース
通常でも人気の高い上質なロース肉を、この日だけの“肉の日特価”でご提供。
味彩牛
その魅力は、
脂のしつこさを感じにくく、
焼肉の醍醐味である「肉の旨さ」を、シンプルに、ダイレクトに。
一口目のやわらかさ、
そのすべてが、
開催日：2026年4月29日（祝）
株式会社あみやき亭
肉の日
■商品概要
熊本県産 味彩牛 特選ロース
・熊本県産 味彩牛 特選ロース（タレ・塩）
680円（税込748円）
通常でも人気の高い上質なロース肉を、この日だけの“肉の日特価”でご提供。
焼肉好きの方はもちろん、ご家族でのお食事にも最適な一皿です。
■味彩牛とは
味彩牛
熊本の豊かな自然環境の中で丁寧に育てられたブランド牛。
その魅力は、
・やわらかくきめ細やかな肉質
・クセがなく上品で軽やかな脂の甘み
・噛むほどに広がる赤身の旨み
脂のしつこさを感じにくく、
**「最後まで美味しく食べ続けられる焼肉」**として、多くのお客様に支持されています。
■“肉の日”だからこそ味わってほしい一皿
焼肉の醍醐味である「肉の旨さ」を、シンプルに、ダイレクトに。
今回ご提供する特選ロースは、タレでも塩でも素材の良さが際立つ仕上がりです。
一口目のやわらかさ、
噛んだ瞬間に広がる脂の甘み、
そして後味に残る赤身の旨み。
そのすべてが、
“肉の日にふさわしい満足感”をお届けします。
■開催概要
開催日：2026年4月29日（祝）
対象：あみやき亭中部 各店舗
4月29日は、焼肉で決まり。
この日だけの特別な一皿を、ぜひ店頭でお楽しみください。
■ 会社概要
株式会社あみやき亭
“食”の力で、日本一“家族の思い出”をつくる会社へ。
「国産牛をお値打ち価格で」をモットーに、全国で焼肉チェーンを展開。肉のプロが厳選した仕入れと、徹底した品質管理により、安心・安全で美味しい焼肉体験を提供し続けています。
公式HP：【公式】https://amiyakitei.jp/
公式Instagram：【公式】https://www.instagram.com/amiyaki_official/