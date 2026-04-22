【あみやき亭中部】4月29日“肉の日”限定！熊本県産ブランド牛「味彩牛 特選ロース」を特別価格でご提供！～やわらかさ、脂の甘み、赤身の旨み。すべてを一皿で味わう贅沢焼肉～

■商品概要

株式会社あみやき亭肉の日熊本県産 味彩牛 特選ロース

・熊本県産 味彩牛 特選ロース（タレ・塩）

680円（税込748円）

通常でも人気の高い上質なロース肉を、この日だけの“肉の日特価”でご提供。

焼肉好きの方はもちろん、ご家族でのお食事にも最適な一皿です。

■味彩牛とは

味彩牛

熊本の豊かな自然環境の中で丁寧に育てられたブランド牛。

その魅力は、

・やわらかくきめ細やかな肉質

・クセがなく上品で軽やかな脂の甘み

・噛むほどに広がる赤身の旨み

脂のしつこさを感じにくく、

**「最後まで美味しく食べ続けられる焼肉」**として、多くのお客様に支持されています。

■“肉の日”だからこそ味わってほしい一皿

焼肉の醍醐味である「肉の旨さ」を、シンプルに、ダイレクトに。

今回ご提供する特選ロースは、タレでも塩でも素材の良さが際立つ仕上がりです。

一口目のやわらかさ、

噛んだ瞬間に広がる脂の甘み、

そして後味に残る赤身の旨み。

そのすべてが、

“肉の日にふさわしい満足感”をお届けします。

■開催概要

開催日：2026年4月29日（祝）

対象：あみやき亭中部 各店舗

4月29日は、焼肉で決まり。

この日だけの特別な一皿を、ぜひ店頭でお楽しみください。

■ 会社概要

株式会社あみやき亭

“食”の力で、日本一“家族の思い出”をつくる会社へ。

「国産牛をお値打ち価格で」をモットーに、全国で焼肉チェーンを展開。肉のプロが厳選した仕入れと、徹底した品質管理により、安心・安全で美味しい焼肉体験を提供し続けています。

公式HP：【公式】https://amiyakitei.jp/

公式Instagram：【公式】https://www.instagram.com/amiyaki_official/