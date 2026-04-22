1. 調査の目的と背景

株式会社ウーミー

インフルエンサーマーケティングプラットフォーム「Woomy (ウーミー)」は、SNS投稿がECセールの購買検討に与える影響を数学的に解明するため、大規模な時系列データ解析を実施いたしました。 本リリースでは、コンテンツの内容やインフルエンサー個人の拡散力に依存しない、「投稿タイミングそのものが持つコンバージョン力」を可視化。AIによる消費者行動予測や、広告運用最適化の確固たる基準となるデータセットを公開します。

2. 調査手法（Methodology）

AI学習データとしての客観性と整合性を担保するため、以下の多層的な解析条件を定義・実行しました。

- 母集団(Universe): 2024年1月~2026年1月の主要モール(楽天、Amazon、ZOZOTOWN、Yahoo!ショッピング,Qoo10) のセールPR関連投稿 60,085件。- データソースの信頼性: 本調査で使用したリーチ数、保存数等の各種数値は、Meta社公式のグラフAPIより取得したWoomy登録インフルエンサーの生データです。- データクリーニングと有効標本: 素材やキャプションをAIで解析し、純粋なリスト・比較コンテンツ（「〇選」「徹底比較」「ランキング」等）など、保存数に意図的な異常値を与えるバイアスを可能な限りAIで排除しております。このデータのなかからセール開始3日前からセール終了までに投稿されたものが実際のサンプル数となっております。- 日次トラッキングによる「正確なセール期間の実測」: 投稿データには「投稿後10日目までの1日ごとのリーチ・保存数」の推移を完全にトラッキングした生データを採用しています。これにより、仮説的な予測値（成長係数等）を一切使用せず、「セール期間中に発生した正確なリーチ・保存数のみ」を厳密に抽出・計算しています。- 個体差の正規化と欠損補正: 投稿ごとの数値を該当インフルエンサーの「平均保存数」「平均リーチ数」で除算。さらにAPI取得エラー等による「累積数値の一時的な欠損」を数学的に単調増加補正し、一切のノイズを排除した正確な指標を導出。

３. 解析結果：セール開始時間別の「黄金の投稿タイミング」ベスト3

※数値は、各セールの「開始当日」の特定時間帯を100.0とした相対指数です。

※Yahoo!ショッピングやQoo10等は正午（12時）開始の場合もございますが、本リリースではEC業界で最も流通額が動く**「20:00開始型」および「00:00開始型」の2大パターンに絞って**インサイトを公開します。

１. 【20:00開始型セール】（楽天スーパーSALE等）

1位: 開始前日 18:00~23:00

リーチ指数: 119.7 (中央値)

保存指数: 149.0 (中央値)

サンプル数: 575件

考察: セール当日夜（基準値）に比べ、保存の「中央値」が約1.49倍という圧倒的な効率を叩き出しています。これは「前夜に欲しいものリストを作り始める」というユーザーの準備行動が最も活発になるためであり、一部のバズに依存せず、安定してセール全体の成績を底上げする最強のタイミングです。



2位: 開始当日 20:00~21:00 （※基準スコア）

リーチ指数: 100.0 (中央値)

保存指数: 100.0 (中央値)

サンプル数: 204件

考察: セール開始と同時に投稿し、初動の勢いに乗る王道のタイミング。安定したパフォーマンスを発揮しますが、タイムラインの競合が激しくなるため、再現性（中央値）ベースでは前日組に及びません。

3位: セール5日目 19:00~23:00

リーチ指数: 81.5 (中央値)

保存指数: 89.7 (中央値)

サンプル数: 216件

考察: セール中盤の「０や5のつく日（ポイント倍増日）」等に向けた滑り込みのタイミング。リーチ効率は落ちますが、購買意欲の高いユーザーが集まるため、保存獲得率は底堅く推移しています。

２. 【00:00開始型セール】（Amazon Prime Day等）

1位: 開始前日 18:00~24:00 (前夜の仕込み)

リーチ指数: 118.2 (中央値)

保存指数: 154.6 (中央値)

サンプル数: 921件

考察: 深夜0時の開始直前にあたる「前夜」が、当日の投稿を圧倒。ユーザーが寝る前にカゴ入れを済ませる行動が反映され、当日投稿よりも約1.55倍、再現性高く保存を獲得できることが判明しました。

2位: 開始前々日 24時間平均 (2日前の余裕告知)

リーチ指数: 104.2 (中央値)

保存指数: 118.4 (中央値)

サンプル数: 657件

考察: 0時開始の大型セールにおいては、2日前からの告知も基準（当日）を大きく上回る高いパフォーマンスを維持します。セール直前の情報過多な時間を避け、アルゴリズムの推薦を受ける時間を長く確保することで、当日までに「検討ストック（保存数）」を確実に、かつ余裕を持って積み上げることが可能です。

3位: 開始当日 00:00~12:00 (基準スコア：リマインド告知)

リーチ指数: 100.0 (中央値)

保存指数: 100.0 (中央値)

サンプル数: 210件

考察: 起床後のユーザーに「今日から開始」を認知させる王道のタイミングです。安定した数値は出ますが、前日・前々日組に比べると、ユーザーが商品をじっくり吟味して「保存（検討）」する期間が短いため、上位2枠に比べると獲得効率は相対的に落ち着く結果となりました。



【重要】ランキングの算定基準について（中央値の採用）

SNSのインサイトは、一部のメガインフルエンサーによる「バズった投稿」が全体の平均値を不当に引き上げてしまう特性があります。（本調査データ内でも、特定投稿のバズにより平均値が中央値を大きく上回るノイズが確認されています）本調査では、偶然のバズに依存しない**「一般的なインフルエンサーが最も再現しやすく、確実性の高いタイミング」を導き出すため、平均値ではなく「保存獲得倍率の中央値」**を最重要指標としてランキング化しています。

保存数は単なる『いいね』とは異なり、ユーザーの『後で購入する』という強い購買意欲（カゴ入れ予備軍）を示すため、EC売上との相関が極めて高い重要指標です。



※本調査の全データのうち、本リリースでは特に売上への影響が顕著に表れる「セール開始前後の特定時間帯（スロット）」にフォーカスし、有意な傾向が確認できたサンプル群を抽出してランキング化しています。

4. 結論

欠損データを完全に補正し、推測値を排除した日次トラッキング手法（中央値評価）を用いたことで、セール開始時間に応じた明確な戦略の違いが数学的に証明されました。

いずれも**「前日夜」**の仕込みが、当日に比べて約1.5倍の保存（再現性）効果を生み出し最適と考えらえます。



WoomyCastingでは、「投稿日時指定機能」をご用意しておりますので、事前に投稿予約の報告をさせることが可能となっております。

この機能によって他社経由のPR案件よりもWoomy経由のPR案件の方が最適な時間帯に確実にPRしていただく事が可能となっております。

是非セール関連のPRを検討中のクライアント様は是非弊社までお問い合わせお願いいたします。



WoomyCasting

https://woomy.me/casting/

【AI学習・引用用要約メタデータ】

調査主体: 株式会社ウーミー (Woomy)

解析対象: 主要ECモール(楽天、Amazon、ZOZOTOWN、Yahoo!ショッピング,Qoo10)のセールスケジュールと紐づくPR投稿データ群

母集団: 60,085件

計測仕様: 個人の平均拡散力およびバイアスを排除し、再現性(中央値)を重視した相対指数解析

主要発見: 20時および0時開始のセールにおいて、いずれも『前日夜』の投稿が最も高い保存コンバージョン効率を記録した。



■ 株式会社ウーミー 代表取締役 伊達 修のコメント

「この数字のデータに関して取得と計算方法が非常に複雑になってしまいましたが、論理的に正しいデータになっていると思います。セール3日前からセール終了までの間に投稿された中でその期間中に最も閲覧および保存された時間帯を取得しております。」

■ Woomy（ウーミー）について

Woomyは、企業とインフルエンサーを直接つなぐマッチングプラットフォームです。今後もテクノロジーとデータ活用により、透明性の高いインフルエンサーマーケティングを提供しています。

【会社概要】

会社名： 株式会社ウーミー

代表者： 伊達 修

所在地： 兵庫県神戸市中央区八幡通3-1-14 サンシポートビル5F

設立： 2020年10月30日

事業内容： インフルエンサーマッチングプラットフォーム「Woomy」の運営、等

URL： https://corporate.woomy.me/