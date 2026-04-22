【ふたりはプリキュア】水彩タッチの優しいデザインで毎日を華やかに！大人女子も使いやすいランチ＆キッチン雑貨シリーズをスケーターから新発売！

スケーター株式会社

スケーター株式会社（本社：奈良県奈良市、代表取締役社長：鴻池 総一郎）は、 アニメ「ふたりはプリキュア」をモチーフにした水彩デザインのランチボックスやタンブラー、トートバッグなどの新シリーズを2026年4月に発売いたしました。

「ふたりはプリキュア」の放送開始から月日が流れても色あせない魅力を、大人の方でも日常使いしやすい水彩アートを使用して表現しました。

■商品特徴

今回の新シリーズは、メインキャラクターである「キュアブラック」と「キュアホワイト」、そしてパートナーの「メップル」と「ミップル」の柔らかな水彩風のアートのデザインです。

ピンクとブルーを基調としながらも、彩度を抑えた上品な色使いに仕上げているため、オフィスや学校、プライベートなど、あらゆるシーンで自然にキャラクターの世界観を楽しむことができます。

持ち運びに便利な「帆布ランチトートバッグ」や、飲み物の色が綺麗に映える「シンプルデザインブローボトル」、さらに食卓を彩る「メラミンプレート」など、幅広くラインナップしました。

箸・箸箱セット、丸型ランチボックス２段、ラウンド型フードコンテナーも、薄いパープルとピンクを基調に、上品な色使いに仕上げました。

■商品詳細

音の鳴らない箸・箸箱セット ハシ18cm ふたりはプリキュア 水彩

価格：880円（税込）

サイズ：約190×31×13mm、箸：18cm

POS：4973307735936

丸型ランチボックス2段 (フォーク付) ふたりはプリキュア 水彩

価格：1,320円（税込）

サイズ：106×117×90mm

容量：(上)230ml (下)270ml

POS：4973307735943

ラウンド型フードコンテナーS/M ふたりはプリキュア 水彩

価格：1,320円（税込）

サイズ：M/約112×70mm・S/約96×62mm

容量：M/400ml・S/230ml

POS：4973307735950

メラミンタンブラー ふたりはプリキュア 水彩（キュアブラック／キュアホワイト）

価格：各748円（税込）

サイズ：約φ87×90mm

容量：270ml

POS：(ブラック)4973307735967 / (ホワイト)4973307735974

薄肉メラミンプレート ふたりはプリキュア 水彩（キュアブラック／キュアホワイト）

各660円（税込）

サイズ：約200×17mm

POS：(ブラック)4973307735981 / (ホワイト)4973307735998

シンプルデザインブローボトル ふたりはプリキュア 水彩（キュアブラック／キュアホワイト）

各1,375円（税込）

サイズ：約φ61×187mm

容量：400ml

POS：(ブラック)4973307736001 / (ホワイト)4973307736018

帆布ランチトートバッグ ふたりはプリキュア 水彩（キュアブラック／キュアホワイト）

価格：各1,870円（税込）

サイズ：185×190×110mm

POS：(ブラック)4973307736025 / (ホワイト)4973307736032

ラバーマスコット付きカラビナ ふたりはプリキュア 水（メップル／ミップル）

価格：各660円（税込）

POS：(メップル)4973307736049 / (ミップル)4973307736056

「メップル」と「ミップル」の可愛いラバーマスコットが付いた、バッグなどのアクセントになるカラビナです。

■販売情報

スケーター公式オンラインショップhttps://www.skater-onlineshop.com/

全国の雑貨店など

【 注意事項 】本リリースに掲載している内容および表現は、版権元の監修を受けた文章となっております。掲載の際は、内容の改変や意図の異なる表現にならないようご配慮いただきますようお願い申し上げます。

(C)東映アニメーション

■スケーター株式会社

「心に愛を、くらしに夢を。」暮らしの中でワクワクドキドキするような、夢や希望や感動を商品によってお届けすること。それがスケーター株式会社の永遠のテーマです。私共は、ディズニー、サンリオキャラクターズ、ジブリ、スヌーピー、ポケットモンスター等、数多くのキャラクターの公式ライセンス商品を展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカーです。

お弁当箱・水筒・キッチン用品の製造販売をメインとし、近年はアウトドアグッズ・レイングッズ・ペットグッズ・ベビー用品・衛生関連商品などにも力を入れ、幅広いカテゴリーでの商品展開をしております。

企業ホームページ：https://www.skater.co.jp/

公式X(旧Twitter)：https://twitter.com/skater_jpn

公式Instagram：https://www.instagram.com/lunchgoods.skater(https://www.instagram.com/lunchgoods.skater)

https://www.instagram.com/skater_all

【お問い合わせ先】

スケーター株式会社 (奈良本社）

〒630-8520 奈良県奈良市杏町216-1

電話：0742-63-2001

Fax：0742-63-2021