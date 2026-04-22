HTMLメールを「誰でも、直感的に」作成・配信可能に。GoQMieruca（ごくーミエルカ）が待望のアップデート、コード不要のHTMLメール作成機能をリリース
株式会社GoQSystem（本社：東京都中央区、代表取締役：藤本 卓治）が提供する営業支援ツール「GoQMieruca（ごくーミエルカ）」は、このたび大幅な機能アップデートを実施し、新たに「HTMLメール送信機能」を公開いたしました。
テキスト形式のメール配信に加え、専門的なコード（HTML/CSS）の知識がなくても、画像や動画、クリックボタンを配置した表現力豊かなメールを誰でも簡単に作成・配信できるようになります。
名刺交換後のフォローアップや定期的なニュースレターを、より「伝わる」コミュニケーションへと進化させます。
アップデートの背景：メールマーケティングを「もっと身近に、もっと効果的に」
従来の「GoQMieruca」ではテキストメールの配信に対応してきましたが、多くのユーザー様より「自社製品の魅力を視覚的に伝えたい」「イベント予約ボタンを設置してクリック率を高めたい」といった声をいただいておりました。
一般的にHTMLメールの作成には専門スキルや外部ツールが必要とされますが、今回のアップデートにより、専門知識がなくてもハイクオリティなメールを作成・配信できる環境を整えました。
新機能の3つの特長
- デザインコード不要。直感的な操作でプロ級の仕上がり
ドラッグ＆ドロップ感覚で、動画・画像・ボタンを自由に配置できます。デザイナーやエンジニアに依頼することなく、自社内でスピーディーに訴求力の高いメールを制作可能です。
- 視覚的アプローチで、開封後のアクション率を向上
テキストだけでは伝わりにくい商品の質感や、サービス紹介動画をメール内に組み込むことができます。また、目を引くデザインのCTAボタンを設置することで、Webサイトへの誘導や資料ダウンロードなどのコンバージョンを促進します。
- 柔軟なリスト管理で「届けたい人」に的確にリーチ
配信先の設定は、従来通りCSV一括登録に加え、ラベル（グループ分け）機能を活用いただけます。「名刺交換した人」「過去のセミナー参加者」など、属性に合わせたセグメント配信を行うことで、顧客一人ひとりに寄り添ったアプローチを実現します。
料金プラン
[表: https://prtimes.jp/data/corp/62228/table/273_1_233cf6ad78815f2421fbfb3ef23b565c.jpg?v=202604221051 ]
※表示価格はすべて税別です。
今後の展望
GoQMierucaは、今後も「情報の見える化」と「運用の効率化」を軸に、
企業の営業活動・マーケティング活動を支援する機能拡張を続けてまいります。
詳細はこちら :
https://goq.ma/
株式会社GoQSystem
GoQSystemは通販業務を一元管理できるシステムです。
全てのネットショップの受注・売上・在庫・商品データを1つのシステム内で管理できるため、業務効率を格段にUPすることができます。
■「GoQSystem」公式Webサイト
https://goqsystem.com/
【会社概要】
株式会社GoQSystem
所在地：東京都中央区京橋1丁目6-12 NS京橋ビル5F
設立： 2009年2月25日
事業内容：システム開発、デザイン事業、動画事業、ネット通販事業
代表者：代表取締役 藤本 卓治
コーポレートサイト：https://goq.co.jp/