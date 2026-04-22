HTMLメールを「誰でも、直感的に」作成・配信可能に。GoQMieruca（ごくーミエルカ）が待望のアップデート、コード不要のHTMLメール作成機能をリリース

株式会社GoQSystem

株式会社GoQSystem（本社：東京都中央区、代表取締役：藤本 卓治）が提供する営業支援ツール「GoQMieruca（ごくーミエルカ）」は、このたび大幅な機能アップデートを実施し、新たに「HTMLメール送信機能」を公開いたしました。

テキスト形式のメール配信に加え、専門的なコード（HTML/CSS）の知識がなくても、画像や動画、クリックボタンを配置した表現力豊かなメールを誰でも簡単に作成・配信できるようになります。

名刺交換後のフォローアップや定期的なニュースレターを、より「伝わる」コミュニケーションへと進化させます。

アップデートの背景：メールマーケティングを「もっと身近に、もっと効果的に」

従来の「GoQMieruca」ではテキストメールの配信に対応してきましたが、多くのユーザー様より「自社製品の魅力を視覚的に伝えたい」「イベント予約ボタンを設置してクリック率を高めたい」といった声をいただいておりました。

一般的にHTMLメールの作成には専門スキルや外部ツールが必要とされますが、今回のアップデートにより、専門知識がなくてもハイクオリティなメールを作成・配信できる環境を整えました。

新機能の3つの特長

- デザインコード不要。直感的な操作でプロ級の仕上がりドラッグ＆ドロップ感覚で、動画・画像・ボタンを自由に配置できます。デザイナーやエンジニアに依頼することなく、自社内でスピーディーに訴求力の高いメールを制作可能です。- 視覚的アプローチで、開封後のアクション率を向上テキストだけでは伝わりにくい商品の質感や、サービス紹介動画をメール内に組み込むことができます。また、目を引くデザインのCTAボタンを設置することで、Webサイトへの誘導や資料ダウンロードなどのコンバージョンを促進します。- 柔軟なリスト管理で「届けたい人」に的確にリーチ配信先の設定は、従来通りCSV一括登録に加え、ラベル（グループ分け）機能を活用いただけます。「名刺交換した人」「過去のセミナー参加者」など、属性に合わせたセグメント配信を行うことで、顧客一人ひとりに寄り添ったアプローチを実現します。

料金プラン

[表: https://prtimes.jp/data/corp/62228/table/273_1_233cf6ad78815f2421fbfb3ef23b565c.jpg?v=202604221051 ]

※表示価格はすべて税別です。

今後の展望

GoQMierucaは、今後も「情報の見える化」と「運用の効率化」を軸に、

企業の営業活動・マーケティング活動を支援する機能拡張を続けてまいります。

詳細はこちら :https://goq.ma/

株式会社GoQSystem

GoQSystemは通販業務を一元管理できるシステムです。



全てのネットショップの受注・売上・在庫・商品データを1つのシステム内で管理できるため、業務効率を格段にUPすることができます。



■「GoQSystem」公式Webサイト

https://goqsystem.com/



【会社概要】

株式会社GoQSystem

所在地：東京都中央区京橋1丁目6-12 NS京橋ビル5F

設立： 2009年2月25日

事業内容：システム開発、デザイン事業、動画事業、ネット通販事業

代表者：代表取締役 藤本 卓治

コーポレートサイト：https://goq.co.jp/