外部サポーターの問いが、社内対話では顕在化されなかった本音を引き出す。Ba＆Co株式会社のWillnext Design導入後の変化を事例記事として公開

株式会社ウィルネクスト掲載ページはこちら！ :https://willnext.jp/design/business/user-story/tob03

■ 事例の概要

Ba＆Co社では、独立以降、各部署のマネージャーがピープルマネジメントを兼務する体制をとっていました。

1on1など対話の機会は多い一方、マネージャー自身の内省を促す仕組みは十分に整えられていなかったといいます。

会社のミッションと個人の価値観の両輪をそろえた状態でマネジメントを担うために、社長直属のマネージャー2名を対象にWillnext Designを導入しました。

■ 導入後の変化

プログラム終了後、2名ともすっきりしたような印象を受けたと奥澤氏は述べています。現在の役割が自身の望む働き方と重なっているという納得感が増した結果だと分析しています。

また、外部サポーターの客観的な問いかけにより、社内の対話だけでは顕在化されにくかった個人の価値観が明確になると同時に、会社側の認識とのズレも可視化されました。このズレを「関係性をレベルアップさせるポジティブな提起」と捉え、組織会議における対話の質と論点が一段階深まるきっかけになったといいます。

プログラム終了後に提供される「Willnextシート」については、全セッションログが連続性をもって整理されており、対象者の思考の変遷が把握できることで、上長としての理解を深める機会にもなったと述べています。

掲載ページはこちら！ :https://willnext.jp/design/business/user-story/tob03

■ Willnext Designについて

Willnext Designは、個人の感情やキャリアに対する価値観を言語化することを起点とした、伴走型のキャリアデザインプログラムです。マネージャー層・ハイポテンシャル人材を対象に、組織の自律と事業推進力の向上を支援します。

法人向けのプログラム詳細・お問い合わせは、Willnext Design公式サイトよりご確認ください。

Willnext Designはこちら！ :https://willnext.jp/design

■株式会社ウィルネクストについて

株式会社ウィルネクストは、個人と組織の意思決定を支援する人材・組織コンサルティング会社です。Willnext Academy・Willnext Design・Willnext Job・Willnext Consultingの4サービスを通じて、採用から定着・活躍まで一気通貫で支援しています。

■ Willnext Design(https://willnext.jp/design)（意思形成）

AIと対話を融合したキャリアデザインプログラム。価値観や動機を言語化し、「なぜ働くのか」からキャリアを再設計します。

■ Willnext Academy(https://willnext.jp/academy)（学習・コミュニティ）

旧CANTERA ACADEMYを刷新。対話・内省・実践を通じ、人事としてのあり方を探究するコミュニティ型学習プラットフォーム。

■ Willnext Job(https://willnext.jp/job/candidates)（キャリア循環）

転職・副業・プロジェクト参画など、多様なキャリア機会を一気通貫で支援。

■ Willnext Consulting(https://willnext.jp/consulting)（組織変革）

採用・育成・組織開発・人事戦略を包括的に支援し、個人の変化を組織成長へ接続します。

■会社概要

会社名： 株式会社ウィルネクスト

所在地： 神奈川県相模原市緑区小渕1878-1

代表取締役：中村 真広

取締役：堀尾 司

会社HP：https://willnext.jp/

株式会社ウィルネクスト

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ウィルネクスト 広報担当

E-mail：info@willnext.jp