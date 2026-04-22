クリエイター タケヤマ・ノリヤ氏がプロデュース、怪獣芸術家 ピコピコ氏とオーナー あきぱぐ氏が造形や彩色を手掛ける「パグ獣」が初のカプセルトイ化！全国のカプセルトイ自販機にて4月下旬より順次発売！

ベネリック株式会社

ベネリック株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横山 武)は、カプセルトイの新商品「パグ獣 the CAPSULE INU KAIJU」(全6種／1回400円・税込)を2026年4月下旬より順次、全国のカプセルトイ自販機コーナーにて発売いたします。

■「パグ獣 the CAPSULE INU KAIJU」(全6種)について

『ケローネン』や『コイジャラス』などのソフビで知られるクリエイターのタケヤマ・ノリヤ氏と怪獣をテーマにさまざまなジャンルで創作活動を展開する怪獣作家のピコピコ氏、オーナーのあきぱぐ氏とともに生まれた人気ソフビ「パグ獣」がカプセルトイとして初登場。

丸みのあるフォルムや深いしわ、つぶらな瞳などパグの特徴を捉えた愛嬌のある姿と、ちょっと出ている牙や体全体の派手なカラーに怪獣要素が合わさったキャラクター「パグ獣」の見た目と、首と手足の関節が動く可動ギミックはそのままに、高さ5cmほどのミニチュアサイズに仕上げました。

通常の「パグ獣」やメロンソーダをイメージした緑と白のグラデーションカラーが印象的な「メロンソーダパグ獣」、既存のソフビをベースにカプセルトイ用にアレンジした「いちごミルクパグ獣」「ブルースカイパグ獣」など、つい集めたくなる全6種がラインアップ。

愛嬌のあるフォルムと表情が元気をくれる「パグ獣 the CAPSULE INU KAIJU」を、お部屋やデスクに置いて飾ったり一緒にお出かけしたりしてお楽しみください。

■商品詳細パグ獣クロパグ獣パンダパグ獣メロンソーダパグ獣いちごミルクパグ獣ブルースカイパグ獣首と手足が可動ポーズ一例

商品名 ：パグ獣 the CAPSULE INU KAIJU(全6種)

発売日 ：2026年4月下旬より順次

価格 ：1回400円(税込)

対象年齢：15歳以上

サイズ ：W35×H50×D58mm

素材 ：PVC

取扱店舗：全国のカプセルトイ自販機コーナー

■パグ獣製作者について

タケヤマ・ノリヤ

企画・デザイン・プロデュースグッズ製作販売会社「メルヘンズ」主催。女児玩具の企画担当としてヒット商品を出し独立し、映画キャラクターとのコラボ作品を海外で展開。カエル、金魚、鯉、亀などの身近な池の生物など、幼少期に出会ったシーンが作品に垣間見える作風で、コイジャラス、ケロンガ、poolys、ドクッキノなど多数のキャラクターを生み出し、イラストレーター・モデラーの横山宏氏とのコラボ作品として、新キャラクター「ケローネン」を発表。アミューズメントメディア総合学院キャラクターデザイン学科にて2005年より講師を担当。たくさんのプロを育て業界に貢献し、活躍の場を広げている。

ピコピコ

ぬいぐるみ、着ぐるみ、絵画、立体造形と、多岐にわたる作品を創造する著名ビルダー。日本テレビ制作のドラマ『ST 赤と白の捜査ファイル』に登場したキャラクター「ガッキーくん」を創作し、一躍話題に。また、怪獣をテーマに様々なジャンルで創作活動を展開し、他に類を見ない独自性を持ったユニークな怪獣達は「ピコピコ怪獣」と呼ばれ、世界の耳目を集めている。

あきぱぐ

話題のソフビ「パグ獣」の彩色を施すクリエイター。自身で飼っているパグをモデルに、クリエイターのタケヤマ・ノリヤ氏と怪獣作家のピコピコ氏とともに、かわいさと怪獣要素をあわせ持つ表情や造形が特徴のキャラクター「パグ獣」を生みだした。

(C)PUGKINGDOM / AKI PUG / NORIYA TAKEYAMA

■「ベネリック カプセルトイ」公式情報

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