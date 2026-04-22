秘密基地のようなヌックスペース作りにぴったり！サイズ指定できるオーダーソファーが名古屋の家具メーカーarneより販売開始
新発売：Nook（ヌック）オーダー
インテリア家具ブランド「arne（アーネ）」を運営する株式会社arne（本社：愛知県名古屋市中区大須、URL：https://interior-arne.com）は、幅・奥行を1cm単位で選べるサイズオーダーに対応した新オーダー「Nook（ヌック）ソファ」を2026年4月22日（水）より発売いたします。
本製品は、国内に自社工場を持つarneの強みを活かし、1cm単位でのサイズオーダーに対応。
幅・奥行以外にも14種類の生地からなる全99色からカスタマイズ可能。
さらにナチュラルとダークブラウンの脚色と10/15/20cmの脚の長さも選べるので、自分の立ち座りに適したソファーがオーダーできます。
新発売：Nook（ヌック）オーダー
【商品の特徴】
1．あらゆる間取りにジャストフィットする1cm単位のサイズオーダー
「あと数センチ小さければ置けるのに…」という悩みを解決。自社工場での一貫生産体制を活かし、お部屋の隅々まで無駄なく活かす、理想のサイズオーダーにお応えします。限られた間取りでも、理想のインテリアを叶えます。
2．多彩な特徴を持った全99色のカラー
ライフスタイルや予算に合わせて選べる14種類の生地は、全部で99色のカラーバリエーション。
リーズナブルなファブリックをはじめとして、引っかき傷に強くペットのいる環境にもおすすめの生地や、お手入れのしやすい合皮など生活スタイルに合わせて選べます。
色見本サンプルについて
arneでは実際の色が心配なお客様に生地見本をお送りしております。直接ご覧いただき生地の質感をお確かめください。
ご希望の方は色見本のご請求ページ内のフォームよりお申込みいただけます。
色見本請求はこちら :
https://interior-arne.com/pages/fabric-sample
３．選べる付属脚
ロースタイルに使える「アジャスター脚」とテーブルに合わせやすい「木製脚」の両方が付属します。
さらに木製脚はナチュラルとダークブラウンの2色をご用意。本体の張地やお部屋の雰囲気と合わせて好みで選択可能です。
高さも10/15/20cmの3種類から選ぶことができるので、ダイニングやロビーなど場所によって選んだり、立ち座りのしやすい高さを選ぶことができます。
床に近い安心感。アジャスター脚でロースタイルに。
3種類の高さが選べてテーブルと合わせやすい木製脚。
階段下のヌックスペース
【商品概要】[表: https://prtimes.jp/data/corp/177723/table/11_1_c31388d47ead81017bcb342e5f274e96.jpg?v=202604221051 ]
商品詳細を見る :
https://interior-arne.com/collections/size-order_sofa/products/5555a00046
【オンラインショップ】
■公式オンラインストア： アーネインテリア(https://interior-arne.com/)
■楽天市場： 国産家具ソファ アーネ インテリア(https://www.rakuten.co.jp/arne/)
■楽天市場： 1cmオーダー家具 arne(アーネ)(https://www.rakuten.co.jp/arne-interior/)
■楽天市場： 国産サイズオーダー家具 arne(https://www.rakuten.co.jp/arne-style/)
■Yahoo!ショッピング： インテリアショップ arne(https://shopping.geocities.jp/arne/)
【公式SNSアカウント】
Instagram：https://www.instagram.com/arne_official/
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【株式会社arneについて】
愛知県名古屋市大須を拠点とする家具製造メーカー。国内自社工場での「受注生産」にこだわり、デザイン・機能性・コストパフォーマンスを両立させたオリジナル家具を展開。サイズオーダーや特注オーダーにも柔軟に対応し、暮らしの「不便」を「楽しみ」に変えるプロダクトを提案し続けています。
【商品に関するお問い合わせ先】
株式会社 arne（アーネ）
住所：愛知県名古屋市中区大須3-1-44
URL：https://interior-arne.com/pages/contact