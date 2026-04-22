秘密基地のようなヌックスペース作りにぴったり！サイズ指定できるオーダーソファーが名古屋の家具メーカーarneより販売開始

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株式会社arne

新発売：Nook（ヌック）オーダー

インテリア家具ブランド「arne（アーネ）」を運営する株式会社arne（本社：愛知県名古屋市中区大須、URL：https://interior-arne.com）は、幅・奥行を1cm単位で選べるサイズオーダーに対応した新オーダー「Nook（ヌック）ソファ」を2026年4月22日（水）より発売いたします。



本製品は、国内に自社工場を持つarneの強みを活かし、1cm単位でのサイズオーダーに対応。


幅・奥行以外にも14種類の生地からなる全99色からカスタマイズ可能。


さらにナチュラルとダークブラウンの脚色と10/15/20cmの脚の長さも選べるので、自分の立ち座りに適したソファーがオーダーできます。



新発売：Nook（ヌック）オーダー

【商品の特徴】

1．あらゆる間取りにジャストフィットする1cm単位のサイズオーダー


「あと数センチ小さければ置けるのに…」という悩みを解決。自社工場での一貫生産体制を活かし、お部屋の隅々まで無駄なく活かす、理想のサイズオーダーにお応えします。限られた間取りでも、理想のインテリアを叶えます。






2．多彩な特徴を持った全99色のカラー


ライフスタイルや予算に合わせて選べる14種類の生地は、全部で99色のカラーバリエーション。


リーズナブルなファブリックをはじめとして、引っかき傷に強くペットのいる環境にもおすすめの生地や、お手入れのしやすい合皮など生活スタイルに合わせて選べます。


色見本サンプルについて

arneでは実際の色が心配なお客様に生地見本をお送りしております。直接ご覧いただき生地の質感をお確かめください。
ご希望の方は色見本のご請求ページ内のフォームよりお申込みいただけます。






色見本請求はこちら :
https://interior-arne.com/pages/fabric-sample

３．選べる付属脚


ロースタイルに使える「アジャスター脚」とテーブルに合わせやすい「木製脚」の両方が付属します。


さらに木製脚はナチュラルとダークブラウンの2色をご用意。本体の張地やお部屋の雰囲気と合わせて好みで選択可能です。


高さも10/15/20cmの3種類から選ぶことができるので、ダイニングやロビーなど場所によって選んだり、立ち座りのしやすい高さを選ぶことができます。



床に近い安心感。アジャスター脚でロースタイルに。

3種類の高さが選べてテーブルと合わせやすい木製脚。


階段下のヌックスペース

【商品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/177723/table/11_1_c31388d47ead81017bcb342e5f274e96.jpg?v=202604221051 ]
商品詳細を見る :
https://interior-arne.com/collections/size-order_sofa/products/5555a00046

【オンラインショップ】


■公式オンラインストア： アーネインテリア(https://interior-arne.com/)


■楽天市場： 国産家具ソファ アーネ インテリア(https://www.rakuten.co.jp/arne/)


■楽天市場： 1cmオーダー家具 arne(アーネ)(https://www.rakuten.co.jp/arne-interior/)


■楽天市場： 国産サイズオーダー家具 arne(https://www.rakuten.co.jp/arne-style/)


■Yahoo!ショッピング： インテリアショップ arne(https://shopping.geocities.jp/arne/)



【公式SNSアカウント】


Instagram：https://www.instagram.com/arne_official/


X（Twitter）：https://x.com/interior_arne


TikTok：https://www.tiktok.com/@arne_official_tiktok


LINE：https://page.line.me/691ighxj?oat_content=url&openQrModal=true(https://page.line.me/691ighxj?oat_content=url&openQrModal=true)



【株式会社arneについて】

愛知県名古屋市大須を拠点とする家具製造メーカー。国内自社工場での「受注生産」にこだわり、デザイン・機能性・コストパフォーマンスを両立させたオリジナル家具を展開。サイズオーダーや特注オーダーにも柔軟に対応し、暮らしの「不便」を「楽しみ」に変えるプロダクトを提案し続けています。


【商品に関するお問い合わせ先】

株式会社 arne（アーネ）


住所：愛知県名古屋市中区大須3-1-44


URL：https://interior-arne.com/pages/contact