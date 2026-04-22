株式会社シェアダイン、フリーランス保護新法をテーマにした飲食店向け無料オンラインセミナーを開催

株式会社シェアダイン

株式会社シェアダイン（本社：東京都港区、代表取締役：飯田陽狩）は、2026年4月27日（月）15:00より、飲食事業者を対象とした無料オンラインセミナー「知らないとリスク！フリーランス保護新法と飲食業界の実務対応」を開催いたします。人手不足が深刻な飲食現場では、調理業務やメニュー開発などを個人のフリーランスに頼るケースが急増しています。しかし、現場の店長が「いつものLINE」や「口約束」で発注を済ませてしまうと、それが明確な法令違反となってしまいます。



本ウェビナーでは、「結局、飲食業界の実務として何をどう管理すればいいの？」という疑問にお答えすべく、「最低限押さえるべき対応ポイント」を抽出。 個人店のオーナー様から、多店舗展開する企業の人事・総務部門の方まで、外部パートナーと安全に取引し、コンプライアンスを守り抜くための「正しいルールの作り方」を知っていただけます。



▼セミナーへのお申し込みはこちら

https://chef-link.com/business/seminar/20260427/(https://chef-link.com/business/seminar/20260427/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260421_release)

▪️飲食店を取り巻く、一番の落とし穴

2024年11月に施行された「フリーランス保護新法」。 「うちは法務や労務がしっかりしているから大丈夫」と安心していませんか？ 実は、一番の落とし穴は「現場のブラックボックス化」にあります。

■本セミナーで学べること- フリーランス保護新法の基礎知識：飲食店が直面する具体的なリスクと法令のポイントを整理します。- 「現場のブラックボックス」を解消する管理術：LINEや口約束による発注が招くトラブル事例とその回避策を解説します。- 実務に即した「正しいルール」の作り方：書面交付や支払い期日の管理など、明日から現場で導入できる運用フローを提案します。- 信頼関係を強固にする契約実務：適法な取引を通じて、外部パートナーと良好な関係を築くための秘訣を伝授します。

＜こんな方におすすめ＞

- 外部のシェフやデザイナーなど、個人（フリーランス）に業務を依頼したことがある、または今後依頼したい飲食店オーナー・店長様- 「フリーランス保護新法」への対応が手探り状態で、自店の発注・契約のやり方が合っているか不安な方- 忙しくて小難しい法律の勉強をしている時間はないが、トラブルを防ぐための「要点」だけはしっかり押さえておきたい方- 外部パートナーと、適法かつ良好な信頼関係を築いていきたい方

＜セミナー概要＞

- 日時：2026年4月27日（月）15:00～16:00- 形式：オンライン配信（Zoom）- 参加費：無料（事前申込制）- 対象：飲食店オーナー、シェフ・料理人、飲食店運営に携わる方- 申込方法：お申込みはこちら ▶︎https://chef-link.com/business/seminar/20260427/(https://chef-link.com/business/seminar/20260427/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260421_release)



＜登壇者プロフィール＞

矢島社会保険労務士事務所 所長

矢島 友幸（やじま ともゆき）氏



1956年、岐阜県生まれ。滋賀大学経済学部を卒業後、金融業や病院での勤務、および製造業における14年間にわたる現場での労務管理経験を経て、2002年（平成14年）に岐阜県下呂市にて「矢島社会保険労務士事務所」を開設。

中堅・中小・零細企業を中心に、製造、建設、医療・福祉（病院・介護施設）、IT、小売、美容など、多岐にわたる業種の労務管理サポートを行っている。

現在は自身の事務所運営に加え、障害者就労支援事業を行う社会福祉法人の副理事長として設立から運営の中心を担うほか、農業経営者の相談支援の専門家集団「社労士ネット」の副会長も務める。近年は「食」の根幹である農業分野のクライアントも多数抱えており、生産者や多様な働き方を直接支援してきた実績を持つ。

■株式会社シェアダインとは https://sharedine.co.jp/(https://sharedine.co.jp/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260421_release)

株式会社シェアダインは、2017年5月に創業し、4万人のシェフが登録する料理人のグローバルキャリアプラットフォームを運営しています。「食の世界からソーシャルトランスフォーメーションを駆動する」をパーパスに掲げ、食産業を通じた社会変革を目指しています。2025年6月には、海外でのキャリア支援を強化するため、海外採用支援サービス「CHEFLINK Global（シェフリンクグローバル）」を展開するなど、グローバルな事業拡大を推進しています。今後も、持続可能な食産業のビジネスモデルを構築し、料理人一人ひとりが柔軟にキャリアを築ける環境を創出し、日本発のグローバルキャリアプラットフォームとして、国内外の食産業の発展に貢献していきます。

■CHEFLINK（シェフリンク）とは https://chef-link.com/(https://chef-link.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260421_release)

CHEFLINK（シェフリンク）は、料理人と飲食事業者をつなぐ人材・キャリア支援プラットフォームです。料理人は経歴を登録するだけで掲載中の仕事に応募できるほか、AIによるプロフィール自動生成や、世代・ジャンルを超えた交流を促すSNS機能、料理人限定コミュニティを通じてキャリア形成を支援します。飲食事業者は、人手不足や固定費増といった課題に対し、即戦力人材を必要なときに柔軟に活用可能。スポットワークから正社員採用・海外採用支援まで、人材面の悩みをワンストップで解決することができます。料理人には「もっと自由に、もっと楽しく」キャリアを築ける環境を、飲食事業者には持続可能なビジネスモデルへの転換を支援する、新しい仕組みを提供します。

※2025年8月、これまで提供してきた「CHEFLINK（キャリアサポートSNS）」と「SPOT CHEF（食の専門人材手配・採用サービス）」を統合し、より一貫した体験を届けるプラットフォームへと進化しました。■シェアダイン提供サービス一覧

- 食の専門人材と飲食業界を一気通貫でつなぐ人材・キャリア支援プラットフォーム「CHEFLINK（シェフリンク）」：https://chef-link.com(https://chef-link.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260421_release)- 国内飲食事業者の海外採用支援サービス「CHEFLINK Global（シェフリンクグローバル）」：https://cheflink-global.com/(https://cheflink-global.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260421_release)- ご家庭向け出張シェフサービス「シェアダイン」：https://sharedine.me/(https://sharedine.me/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260421_release)- 「キッチン × ビジネス」に特化した飲食業界向けメディア「Kitchen Biz Journal（キッチンビズジャーナル）：https://chef-link.com/business/journal/(https://chef-link.com/business/journal/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260421_release)

＜お問い合わせ＞

株式会社シェアダイン広報 〒105-6923 東京都港区虎ノ門4丁目1ー1 神谷町トラストタワー23F

E-mail：press@sharedine.me 詳しい内容はhttps://sharedine.co.jp/(https://sharedine.co.jp/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260421_release)