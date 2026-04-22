『ビブリア古書堂の事件手帖』刊行15周年！　TVアニメ2027年放送決定＆待望の最新刊2026年４月24日発売！！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、シリーズ累計850万部を突破した大ヒット古書ミステリ『ビブリア古書堂の事件手帖』シリーズの刊行15周年を記念して、2027年にTVアニメが放送となることを発表しました。

また15周年を迎えた2026年、4月24日（金）にはおよそ2年ぶりの最新刊『ビブリア古書堂の事件手帖V ～扉子と謎めく夏～』をメディアワークス文庫より刊行。さらに7月には「三上 延先生と行く『ビブリア古書堂の事件手帖』鎌倉トークツアー」を開催予定です。

最新刊『ビブリア古書堂の事件手帖V ～扉子と謎めく夏～』書籍情報

15周年を迎える『ビブリア古書堂の事件手帖』シリーズTVアニメ『ビブリア古書堂の事件手帖』ティザービジュアル (C)三上 延/KADOKAWA/「ビブリア古書堂の事件手帖」製作委員会実在の本を手がかりに紐解く、“古書と秘密”の物語。ビブリア扉子編５巻

ビブリア古書堂の娘が開く、謎への扉――。

その夏、不在中の両親に代わり、ビブリア古書堂を任された少女。美しい女店主とよく似た顔立ちで、本への好奇心と洞察力も母親譲り。だが異なるのは表情豊かで物怖じしないその性格。特殊な依頼に首を突っ込まぬよう少女の監視役を任された少年は、持ち込まれた古書に秘められた謎を、少女が鮮やかに解き明かしていく姿を目の当たりにする。戦時中ある男を救った『シャーロック・ホームズの饋還』と、残されたいたずら書き。

真夏の鎌倉を駆ける「探偵と助手」の物語が始まる――。

『ビブリア古書堂の事件手帖V ～扉子と謎めく夏～』

著者：三上 延 イラスト：越島はぐ

定価：979円（本体890円＋税）

発売日：2026年4月24日

レーベル：メディアワークス文庫

発行：株式会社KADOKAWA

書誌ページ：https://www.kadokawa.co.jp/product/322411001136/

2027年TVアニメ放送決定！ 篠川栞子役に明智璃子さん、五浦大輔役に武内駿輔さん

TVアニメ放送決定に伴い、ティザービジュアル、ティザーPV、そしてメインスタッフ＆キャスト情報が解禁されました。

TVアニメ『ビブリア古書堂の事件手帖』ティザービジュアル (C)三上 延/KADOKAWA/「ビブリア古書堂の事件手帖」製作委員会[動画: https://www.youtube.com/watch?v=lsDiDBKkiPQ ]

メインキャストに、ビブリア古書堂の店主・篠川栞子役に明智璃子さん、本が読めない体質の青年・五浦大輔役に武内駿輔さんを迎え、監督は『約束のネバーランド』『小市民シリーズ』の神戸 守さんが、アニメーション制作をCloverWorksが担当します。

詳細情報は小説『ビブリア古書堂の事件手帖』公式サイト、およびメディアワークス文庫公式SNSにて随時お知らせします。続報をお待ちください。

TVアニメ『ビブリア古書堂の事件手帖』

■メインスタッフ

原作：三上 延（メディアワークス文庫/KADOKAWA刊）

原作イラスト：越島はぐ

監督：神戸 守

副監督：倉田綾子

シリーズ構成：大野敏哉

キャラクターデザイン・総作画監督：中井 準

音楽：小畑貴裕

アニメーション制作：CloverWorks

■メインキャスト

篠川栞子：明智璃子

五浦大輔：武内駿輔

※敬称略

TVアニメ化にあたって著者・三上 延さんよりコメントが到着！

原作者にとってメディアミックスはありがたいもので、ドラマ化や映画化された時も光栄に受け止めていました。欲を言えばテレビアニメでも見たいという願望はあったものの、まあ幸運に幸運が重なればぐらいの気分で原作を書き続けてきました。そんな願望が現実化して感無量です。

スタッフやキャストの皆さんが誠実に原作と向き合って下さっていて、原作者としても安心してお任せしています。放映がとても楽しみです。

著者プロフィール

三上 延 (みかみ えん)

古書にまつわる謎を解いていく、ビブリオミステリ『ビブリア古書堂の事件手帖』がベストセラーとなる。

その他『同潤会代官山アパートメント』（新潮社）、『百鬼園事件帖』（角川書店）などがある。

三上 延先生と行く『ビブリア古書堂の事件手帖』鎌倉トークツアー募集開始！

2026年7月4日（土）～5日（日）に、三上先生のビブリア秘蔵トークイベント、三上先生とのビブリア聖地小散歩、先生を囲んだ夕食会などビブリアファンにはたまらない内容が満載の1泊2日ツアーの開催が決定！

三上先生書き下ろし掌編付き『ビブリア古書堂の事件手帖』聖地MAPリーフレットを参加者全員にプレゼント！

詳しくは小説『ビブリア古書堂の事件手帖』公式サイトをご確認ください。

「三上 延先生と行く『ビブリア古書堂の事件手帖』鎌倉トークツアー」特設サイト

https://cooljapan.travel/item/biblia2026

旅行企画:株式会社クールジャパントラベル

https://cooljapan.travel/

企画協力：メディアワークス文庫編集部

三上 延先生のサイン会開催決定！

2026年5月10日（日）に有隣堂テラスモール湘南店にて、『ビブリア古書堂の事件手帖Ｖ』刊行を記念して、三上 延先生のサイン会の開催が決定！

『ビブリア古書堂の事件手帖Ｖ』三上 延先生サイン会・詳細＆参加申し込み

https://www.yurindo.co.jp/topics/34563/

『ビブリア古書堂の事件手帖』とは

実在の本を手がかりに、古書と人との謎を紐解く"人が死なないミステリ"の決定版。

2011年3月にシリーズ第1巻となる『ビブリア古書堂の事件手帖 ～栞子さんと奇妙な客人たち～』を発行、多くの書店員から支持を集め、人気に火がつく。2012年1月にはシリーズ累計100万部を突破。

2012年本屋大賞に文庫初でノミネートされたほか、第65回日本推理作家協会賞短編部門ノミネート、本の雑誌が選ぶ2011年度文庫ベストテン第１位を獲得。さらに、第67回日本推理作家協会賞長編及び連作短編集部門ノミネートや、本の雑誌が選ぶ「この40年間の書籍ベスト」の第1位に選出。

メディアミックス展開では、2013年1月にフジテレビ月9にてTVドラマ化、2018年には実写映画化され話題に。そして満を持して2027年にTVアニメ放送を迎える。

メディアワークス文庫とは

2009年12月創刊の文庫レーベル。エンターテインメント・ノベルとしてこれまで恋愛、ミステリー、歴史など、1,000作以上ものさまざまなジャンルの小説を刊行。

創刊から現在まで、シリーズ累計850万部の『ビブリア古書堂の事件手帖』、シリーズ累計230万部の『神様の御用人』などの人気シリーズをはじめ、『ちょっと今から仕事やめてくる』『君は月夜に光り輝く』『今夜、世界からこの恋が消えても』など多くの作品の実写映画化やドラマ化、『拝啓見知らぬ旦那様、離婚していただきます』コミカライズなど、ヒット作の多岐にわたるメディアミックス展開で、国内のみならず海外でも広く注目を集めております。毎月25日頃発売。

関連情報

■『ビブリア古書堂の事件手帖』公式サイト

https://promo.kadokawa.co.jp/mwbunko/biblia/

■メディアワークス文庫公式X（Twitter）

https://x.com/mwbunko

■TVアニメ『ビブリア古書堂の事件手帖』公式サイト

https://biblia-anime.com/

■TVアニメ『ビブリア古書堂の事件手帖』公式X(Twitter)

https://x.com/biblia_pr

■「三上 延先生と行く『ビブリア古書堂の事件手帖』鎌倉トークツアー」特設サイト

https://cooljapan.travel/item/biblia2026