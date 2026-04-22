株式会社アイアットOEC、株式会社チーム モデレーションとの「@pocket開発・支援パートナー」契約締結を発表

株式会社アイアットOEC

株式会社アイアットOEC（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長 楠田 教夫）は、ノーコード業務アプリ作成ツール「@pocket（アットポケット）」のエコシステム拡大を目的として、株式会社チーム モデレーション（本社：岡山県岡山市、代表取締役 山内 雅章）と「@pocket開発・支援パートナー契約」を締結しました。本契約により、株式会社チーム モデレーションは@pocketを活用した開発および導入支援を推進し、両社は連携を強化して、企業のDX推進および業務効率化に貢献してまいります。

契約の背景

企業のDX推進が進む中、業務に最適化されたアプリ開発や導入支援のニーズが高まっています。

本契約により、こうしたニーズに対応し、顧客企業の業務効率化および課題解決を支援します。

主な取り組み内容

本パートナー契約における株式会社チーム モデレーションの主な役割は以下のとおりです。

・業務改善コンサルティング

現状業務の可視化および課題抽出、最適な運用設計の提案

・システム構築支援

@pocket等を活用した顧客・案件管理などの業務アプリ構築

・AI活用支援

業務効率化に向けたAIツールの導入および活用方法の設計・支援

・LINE・コミュニケーション設計

LINE公式アカウント等を活用した顧客対応・集客導線の構築

・IT保守・運用支援

日常的なITサポートおよび継続的な改善提案・伴走支援

今後の展開

両社は@pocketを活用した業務アプリ開発および導入支援を通じて、企業のDX推進を支援してまいります。

コメント

株式会社アイアットOEC プロダクトサービスグループ部長 仲野 浩志

「このたびのパートナー契約により、@pocketのエコシステム拡大をさらに加速できるものと考えております。今後もパートナー企業との連携を強化し、顧客企業の業務課題解決およびDX推進に貢献してまいります」

株式会社チーム モデレーション 代表取締役 山内 雅章

「チームモデレーションでは、IT保守・業務改善・AI活用を組み合わせることで、中小企業の業務効率化と利益創出を同時に実現できると考えております。今後も現場に即したDX支援を推進してまいります。また、当社の業務改善ノウハウと@pocket等の柔軟なツールを組み合わせることで、顧客企業の課題に対し、実践的かつ再現性の高いソリューションを提供してまいります」

@pocketについて

「@pocket」はノーコードで業務アプリを作成可能なクラウドサービスです。

2025年4月よりローコード開発にも対応し、更なる拡張性が実現されました。現在、導入実績は1,300社を超えており、業種や企業規模を問わず様々な業務アプリの構築に寄与しています。

@pocket Webサイト :https://at-pocket.com

■@pocket（アットポケット）はここがオススメ

・プログラミング不要！最短5分でサクッと作成

部品のドラッグ＆ドロップで、誰でも簡単に最短5分で業務アプリを作成できます。

もちろん、プログラミングの知識は一切必要ありません。

・初期費用はなんと0円！月額300円／IDからスタート

システムの導入にハードルを感じていませんか？

@pocketは初期費用0円、月額300円/IDからお気軽にお試しいただけます。

・料金表はこちら：https://at-pocket.com/price/

会社情報

株式会社チーム モデレーション

代表者：代表取締役 山内 雅章

所在地：〒700-0973 岡山市北区下中野707-101 アビターレ下中野601

事業内容：中小企業の業務を“仕組み化”して利益につなげるIT支援サービスです。

URL：https://t-moderation.jp/

株式会社アイアットOEC

代表者 ： 代表取締役社長 楠田 教夫

所在地 ： 〒700-0822 岡山市北区表町三丁目11番50号 ハレミライ千日前6階7階

設立 ： 2004年9月

事業内容： ノーコードツール「@pocket」の提供など

URL ： https://www.iii-oec.co.jp/

お問い合わせ先

お問い合わせ先はメールフォームをご利用ください。

メールフォーム :https://at-pocket.com/inquiry/contacts/form.htmlこの記事に関するお問い合わせはこちら