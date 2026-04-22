ヤプリ、デンマークの家具メーカー「カール・ハンセン＆サン」の導入事例動画、事例インタビューページを公開

株式会社ヤプリ

アプリプラットフォーム「Yappli（ヤプリ）」を提供する株式会社ヤプリ（本社：東京都港区、代表取締役：庵原保文、以下「ヤプリ」）は、カール・ハンセン＆サン ジャパン株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：犬塚景子、以下「カール・ハンセン＆サン」）における公式アプリの導入事例動画と事例インタビューページを公開いたしました。

本動画では、100年以上の歴史を持つ老舗家具メーカーが、なぜデジタル接点の強化に踏み切ったのか、その背景やアプリを通じて実現した洗練されたブランド体験について、実際の運用担当者の声とともにお届けします。

事例動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=CIrWlD5-xec ]

事例インタビュー

https://yapp.li/voice/voice.html?id=01KMY7JMQ01YKRQVJ00C4CES3V

■動画の見どころ

カール・ハンセン＆サンでは、100年以上続く「素朴で良いものづくり」の精神を未来へつなぐため、アプリを基点とした新たな顧客コミュニケーションに挑戦しています。本動画では、伝統を重んじる家具メーカーが、なぜ今デジタルに投資し、どのような活用を目指しているのか、その舞台裏をご紹介します。

- 「一生涯の付き合い」を支えるデジタル接点家具は「一度買ったら終わり」ではなく、数十年後に必要となるメンテナンスやリペアの相談など、末永く続くお客様との関係性を維持するため、デジタルを通じて「親しみやすい距離感」を築くための工夫- 世界観を損なわない「ブランド体験」の実装デンマーク本国が持つ一貫した世界観やトーン＆マナーを損なうことなく、日本のユーザーへ正確かつスピーディーに届けるためのプラットフォームとしてのこだわり- 物理的な距離と検討時間を埋めるコンテンツ設計「触れる・体験する」ことが不可欠な家具選びにおいて、購入までの検討期間を如何に豊かな時間にするか。巨匠たちのストーリーから新作デザイナーの紹介まで、アプリを通じてブランドを俯瞰して理解できる情報設計■カール・ハンセン＆サン公式アプリ

1908年創業のデンマーク王室御用達家具メーカー。北欧デザインの巨匠たちの作品を数多く手がける同社の魅力を、最新ニュースや製品カタログ、インタビュー動画を通じてお届けします。

▼アプリのダウンロードはこちら

https://yappli.plus/carlhansensonjapanapp

ヤプリはデジタルエクスペリエンスプラットフォームとして、今後も企業をはじめ学校・自治体・あらゆる組織の顧客との関係性を豊かに育む支援を進めてまいります。

■カール・ハンセン＆サン ジャパン株式会社について

本社 ：東京都渋谷区千駄ヶ谷3-15-7 AMBRE 8F

代表者 ：代表取締役 犬塚 景子

事業内容：家具、室内装飾品の製造、輸入及び販売

URL ：https://www.carlhansen.com/

■株式会社ヤプリについて

株式会社ヤプリは、「デジタルを簡単に、社会を豊かに」をミッションに、企業と顧客・従業員の体験をつなぎ、価値を高めるデジタルエクスペリエンスプラットフォームを提供しています。ノーコードアプリ開発プラットフォーム「Yappli」をはじめ、次世代Web構築「Yappli WebX」、LINEミニアプリ開発「Yappli MiniApp」、モバイルオーダー「Yappli MobileOrder」を展開しており、累計1,100社以上に導入されています。

Yappli：https://yapp.li/

Yappli WebX：https://webx.sites.yappli.com/

Yappli MiniApp：https://miniapp.yapp.li/

Yappli MobileOrder：https://yappli-fc.co.jp/

UNITE by Yappli：https://unite.yapp.li/

本社 ：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー41階

エリア支社：グランフロント大阪北館8階（大阪）、Signature 福岡大名ガーデンシティ8階（福岡）

代表者 ：代表取締役 庵原 保文

事業内容 ：「Yappli」「Yappli WebX」「Yappli MiniApp」「Yappli MobileOrder」の開発・提供

URL ：https://yappli.co.jp