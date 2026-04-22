加速する羊肉人気。今だからこそ味わいたい、春だけの「生ラムジンギスカン」を 4月29日より焼肉ライクで限定販売。

株式会社ダイニングイノベーション

株式会社焼肉ライク（本社：東京都港区、代表取締役：高橋尚也）が展開する「焼肉ライク」は、毎年この時期に展開している春限定の「生ラムジンギスカン」を、2026年4月29日（水）の「羊肉の日」より順次販売開始いたします。なお、4月29日は北海道・九州地方を除く店舗にて先行販売を開始し、全店舗での販売は4月30日（木）からとなります。

2021年の初登場以来、「クセがなく柔らかい」と毎年多くの反響をいただいている本企画。今年もその声にお応えし、オーストラリアの豊かな大地で育った旬の仔羊“スプリングラムを厳選。"生ラム肉"ならではの旨味を存分に楽しめる一品を提供いたします。

羊肉の人気の高まり

日本で流通する羊肉の約7割はオーストラリア産とされており、同国からの輸出量は2015年の約1.1万トンから2025年には約1.7万トンへと増加。さらに、日本人一人あたりの羊肉消費量もこの10年で約1.4倍に増加しており、羊肉は“特別な食材”から“日常的に選ばれる食材”へと変化しています。こうした背景から、羊肉は今後さらなる広がりが期待される食材として注目されています。（出典：ミート・アンド・ライブストック・オーストラリア）

焼肉ライクであれば一人でも気軽に

『焼肉ライク』は、ひとり用カウンター席や無煙ロースターで匂いが気にならないなど、快適に焼肉を楽しめる環境が整ったお店です。また、通し営業の為、いつでも好きな時間に楽しめます。この手軽さと使いやすさで、焼肉だけでなくジンギスカンも楽しめます。

スプリングラムとは

オーストラリアでは9月～11月が春にあたり、この時期に生まれた仔羊は“スプリングラム”と呼ばれます。一般的なラム肉と比べてやわらかく、クセの少ない澄んだ味わいが特長です。

【おいしさのポイント】

■ 一度も冷凍しない“チルド流通”

焼肉ライクでは、オーストラリアの牧場から一度も冷凍せず、チルド状態で空輸。

鮮度を保ったまま店舗へ届けることで、ラム本来のやわらかさとジューシーさをそのまま楽しめます。

【楽しみ方】

■ ベル食品「成吉思汗たれ」

北海道で親しまれているベル食品の「成吉思汗たれ」をご用意。

醤油ベースに玉ねぎや生姜、にんにく、スパイスを加えた味わいが、ラムの旨みを引き立てます。

■ トリュフバター（今年の新提案）

ロースターで温めたトリュフバターに、焼き上げたラム肉をくぐらせて味わう新しい楽しみ方。ラムの旨みにトリュフの香りとバターのコクが重なり、これまでとはひと味違った味わいをお楽しみいただけます。

概要

【販売日】2026年4月29日（水）～5月31日(日）

※4月29日は北海道・九州地方を除く店舗で販売開始

※全店舗での販売は4月30日（木）より開始

※在庫がなくなり次第終了となります。



【販売店舗】全店舗

【販売商品/価格】

（単品）

・生ラム小皿盛り 680円

（セット）

・生ラム＆うす切りカルビセット 1,470円

・生ラムジンギスカンセット （トリュフバター付） 1,860円

・生ラム＆ライクカルビ＆ハラミセット（トリュフバター付）1,980円

※千葉C-one店、海老名さがみ野店、平塚四之宮店、東久留米店、船橋ららぽーと店では販売商品が異なります。

・生ラム＆ライクカルビ＆ジューシーハラミセット （トリュフバター付） 1,980円



※トリュフバターは単品でもご注文いただけます。

・生ラム小皿盛り（単品）・生ラムジンギスカンセット・生ラム＆うす切りカルビセット ・生ラム＆ライクカルビ＆ハラミセット(並)

※表示は税込価格です

※お肉は個体差により写真と異なる場合があります。

※画像はイメージです。

※当日の販売状況により、品切れとなる場合がございます。あらかじめご了承ください。

【実施店舗】

▶︎東京都：

新橋本店/浜松町店/田町芝浦店/渋谷宇田川町店/渋谷道玄坂店/新宿西口店/新宿南口店/高田馬場店/五反田西口店/北千住店/池袋東口店/南池袋店/秋葉原電気街店/秋葉原中央通り店/神田西口店/ 御茶ノ水店/錦糸町北口店/錦糸町南口店/武蔵小山店/飯田橋店/蒲田西口店/中野サンモール店/高円寺店/立川南口店/東久留米店/八王子店/国立店/両国店/浅草店//新宿歌舞伎町店

▶︎千葉県：新京成八柱駅店/船橋ららぽーと前店/柏東口店/千葉C-one店

▶︎神奈川県：横浜鶴屋町店/横浜関内店/川崎店/大船店/溝の口店/平塚四之宮店/海老名さがみ野店/平塚北口店/本厚木ミロードイースト店

▶︎埼玉県：大宮東口店/川越クレアモール店/川口駅東口店

▶︎茨城県：守谷サービスエリア上り店

▶︎北海道：札幌狸小路店/函館漁火通り店

▶︎大阪府：近鉄鶴橋駅店/大阪福島駅前店/天満橋店/あべの橋店/十三店/なんば御堂筋店/難波なんさん通り店

▶︎京都府：京都河原町蛸薬師店

▶︎奈良県：大和西大寺駅店

▶︎兵庫県：神戸三宮店

▶︎新潟県：新潟駅前店

▶︎静岡県：静岡呉服町店

▶︎石川県：金沢諸江店

▶︎愛知県：名古屋新幹線口店/名古屋上前津店/中部国際空港セントレア店

▶︎岡山県：さんすて岡山店/岡山下中野店

▶︎広島県：ekie広島店

▶︎福岡県：天神西通り店/小倉魚町店

▶︎熊本県：熊本下通店

▶︎鹿児島県：鹿児島天文館店

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※価格はすべて税込です。

※写真はイメージです。

※個体差により写真と異なる場合があります。

※売り切れ次第終了となります。予めご了承ください。

焼肉ライク

”1人1台の無煙ロースター”を導入し、お客様のペースに合わせて好きな部位を好きなだけ自由に楽しむことができる焼肉ファストフード店です。「1人でも色々な部位を注文できる」、「女性1人でもお店に入りやすい」、「提供3分以内だから時間に余裕がなくても行ける」「1,000円で焼肉が食べられる」といった焼肉の常識を覆す、まったく新しい焼肉の楽しみ方を提供しています。注文はタッチパネル、卓上にはセルフのウォーターサーバーを設置、お会計もセルフレジで全て自分のペースで焼肉を気軽に楽しめます。また、無煙ロースターの為、換気能力も高く、臭いを気にすることなくご利用できます。（※店舗によって形態は異なる。）

会社概要

株式会社焼肉ライク

本社 : 東京都港区新橋五丁目27番1号パークプレイス3F

設立 : 2019年4月

代表者 : 高橋 尚也

事業内容:飲食店の経営、フランチャイズチェーン加盟店の募集および加盟店の経営指導

店舗数：国内：72店舗 （2026年4月末時点）

東京都31店舗、埼玉県3店舗、千葉県4店舗、神奈川県9店舗、北海道 2店舗、新潟県1店舗、静岡県1店舗、愛知県3店舗、茨城県1店舗 、大阪府7店舗、京都府1店舗、奈良県１店舗、兵庫県1店舗、石川県1店舗、岡山県2店舗、広島県1店舗、福岡県2店舗、熊本県1店舗、鹿児島1店舗

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