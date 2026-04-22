【４月２９日は榮太樓總本鋪の創業記念日】皆様からのご要望にお応えして日本橋本店限定販売「本店移転記念ポケット缶 梅ぼ志飴」が再登場！

株式会社榮太樓總本鋪

【榮太樓總本鋪について】

1818年(文政元年)創業。東京日本橋に本社を置く和菓子の製造販売会社。社名の由来は1857年(安政4年)に日本橋本店を開業した栄太郎(のちに細田安兵衛三世)の名前から。全国飴菓子工業協同組合に加盟しているキャンディーメーカーとしては日本最古の歴史を持っており、取扱う菓子は、飴のほかに生菓子や羊羹、焼菓子、あんみつなど。他にも、コンセプトにより特化したブランド「Ameya Eitaro(飴専門)」、「にほんばしえいたろう(カジュアルパッケージ)」、「東京ピーセン（東京土産）」、「からだにえいたろう(健康志向)」を展開。また、取引先も百貨店、量販店、交通市場から神社仏閣と幅広いものになります。「温故知新」を尊ぶ社風を持ち、製造現場には最新機械だけでなく昔ながらの技術、設備も今なお現役として稼働しております。

●公式ホームページ：https://www.eitaro.com/

●公式オンラインストア：https://www.eitarosouhonpo.co.jp/

●公式Instagram：https://www.instagram.com/eitaro_sohonpo/

●公式 X： https://twitter.com/eitaro_sohonpo/

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