5700万円のヴァイオリン vs 10万円のヴァイオリンの違いは「AI」で解明できるか？東大卒・AI専門家が教える、知的エンタメ講座国立音楽院東京校にて開講

株式会社ジーライオン

GLION GROUP（ジーライオングループ／所在地：兵庫県神戸市、代表取締役：菊地秀武）が運営する国立音楽院（クニタチオンガクイン／所在地：東京都世田谷区）は、音響工学および基礎的な数理を、実験・制作・比較実演を通じて体験的に理解する新授業を開講いたします。

■東大式・音響×AIワークショップ

本授業では、テレビ番組の「格付けチェック」のようなエンターテインメント性を入り口に、音響工学、数理、そして最先端のAI技術を体験的に学ぶ、国立音楽院ならではの挑戦的なカリキュラムです。講師には、Amazonベストセラー『マーケ領域で実践されている生成系AIの技術』の著者であり、東大卒のAIスペシャリスト・秋田真宏氏を招聘。デジタル時代に不可欠な「データで本質を見抜く力」を、感性と科学の境界線で養います。

■講師紹介

秋田 真宏（あきた まさひろ）

東京大学卒、東京大学大学院応用生命工学専攻修了。

株式会社LOT代表取締役、 TikTok LIVE配信事務所プラチナムストリーミング代表。

YouTubeを中心とする メディア事業及び クリエイター向けeラーニング研修事業を展開。その後複数の事業売却を経て、現在は国内外の企業と連携し、法人向けデジタルマーケティング支援事業を展開。

監修書籍 「マーケ領域で実践されている生成系 AI の技術」はAmazon等でベストセラーを記録。AI技術のみならず、音楽・音響工学への深い造詣を活かした独自の教育メソッドを展開する。

実施概要

講座名： 東大式・音響×AIワークショップ

開講日： 2026年4月15日（水）初回（仮授業・授業説明）

回数： 年間14回（隔週実施）

場所： 国立音楽院東京校

■本講義の見どころ

・格付けチェック

イタリア製オールドヴァイオリン(5700万)VS中国製新作ヴァイオリン(10万)

オールドイタリアンヴァイオリンと10万円の新作を比較。「振動モード」や「FFT（高速フーリエ変換）」を用いて音を可視化し、数理的に解剖します。名器がなぜ「鳴る」のかをデータで裏付けます。

・格付けチェック２.

AIが作った楽曲VS人間が作った楽曲

最新のLLMやトランスフォーマー技術を用いたAI楽曲と、人間による楽曲を比較。AIがどのように音の「文脈」を学習し、生成しているのか。その構造を知ることで、クリエイティビティの未来を考察します。

・サブベース（超低音）30Hzの世界を体感してみよう

耳では捉えることが難しい30Hzの超低音が、なぜ身体を震わせ、心理に影響するのか。「高調波歪み」やスピーカーの「過渡応答特性」を学びながら、データとしての音が「体験」へと変わ る境界線を検証します。

・数理モデルでナチュラルホルンを作ってみよう

「ナチュラルホルン」を自作。「開口端補正」などの数理モデルを計算に入れながら、正確な音程（自然倍音列）を生み出す職人と科学の知恵を体験します。

・日常から見つける「楽器じゃない楽器」グランプリ

プリンターやMRI、ジェットエンジンが発する稼働音。これらを単なる騒音ではなく、物質が磁界で伸縮する「磁歪（じわい）」が生む「磁励音（じれいおん）」として捉え直す、全く新しい知的好奇心のフィールドワークです。

・格付けチェック３.

フランス製オールドヴァイオリン弓(700万)VS中国製ヴァイオリン弓(1万)の比較実演

「音を左右するのは楽器本体だけではない」という事実に迫ります。700万円のオールド弓が弦を噛む瞬間のレスポンスを「周波数特性」と「スペクトログラム解析」で解明。名弓が生み出す豊かな倍音の正体を特定します。

国立音楽院について

1967年に創立した、世田谷区にある、好きな音楽を仕事に活かすための音楽専門のフリースクール。日本初の幼児リトミック教室を備え、実践的かつ専門的な授業科目が特徴。卒業生には多くの有名音楽家がいる。

▶公式HP：https://www.kma.co.jp/

▶Instagram：https://www.instagram.com/kunitachi_music_academy/

▶X：https://x.com/KMAofficial

ジーライオングループについて

ジーライオングループはBMWをはじめ、輸入車及び国産車合わせて33ブランドの正規ディーラー事業を主とした企業です。日本全国はもちろんのこと海外にも拠点を展開しており、自動車に関するあらゆる事業を手掛けております。また、近年では「より多くのお客様へ、より多くの満足をお届けしたい」という想いから、自動車関連の事業のみに止まらず、飲料事業・ウエディング事業・旅館事業など、フィールドを広げております。洗練されたブランドをおもてなしでジーライオングループにしかできない「感動」をお客様へお届けいたします。

代表者名：代表取締役社長 菊地 秀武

所在地：〒650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町11-1 GLION Awa-s Building

ジーライオングループ HP :https://glion.co.jp/