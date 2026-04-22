MAIA、全国13の自治体と連携し「でじたる女子プロジェクト」を実施

株式会社MAIA

女性が自分らしく働く環境を作るため、女性デジタル人材の育成と全国の企業・自治体のデジタル化支援を行う株式会社MAIA（本社：東京都港区、代表取締役：月田 有香、以下「MAIA」）は、全国13の自治体と連携し、地域女性のリスキリングを支援する「でじたる女子プロジェクト」の令和7年度実績を公開しました。SAP・RPA等の実務直結スキルに特化したコースで修了生を輩出し、特に労働力不足が深刻化する地域企業を支える新たな人材インフラとして、就労支援とDX支援を加速していきます。

全国637名が応募。伴走支援により、受講者の9割超が実務スキルを習得

MAIAは、令和7年度において全国13の自治体と連携し、「でじたる女子プロジェクト」を実施しました。応募総数は637名にのぼり、継続開催となる自治体でも、栃木県（2期）の3.2倍、沖縄県糸満市（4期）の3.5倍など、引き続き高い関心を集めました。「でじたる女子プロジェクト」開始から4年を経て、開催実績を着実に積み重ねています。

選考を通過した受講生373名のうち、修了試験合格率は91.7％（*）ときわめて高い水準を記録しました。これは、参加者の高い学習意欲はもちろん、MAIA独自のコミュニティラーニングによる継続学習サポートが結びついた結果と捉えています。

* 修了試験受験者数に対する合格率（四捨五入）

実務適応力を保証する実践的環境と伴走支援

本プロジェクトの学習設計においては、単なる知識やスキルの習得に留まらず、現場で即戦力として稼働できるような実践経験を積める環境づくりに注力しています。

実務を想定した課題試験

受講者には、実際のSAP実機を用いた学習環境を提供しています。合わせて、実務を模した高難度の課題を突破することを修了条件とすることで、現場での再現性を担保しています。

自律型ワーカーへのマインドセット

リモートで働くための準備から個人事業主としてのあり方まで、すべてのプロジェクトでマインドセット研修を実施しています。実際の業務に臨むための意識変化を生むことを重視し、自律したワーカーとしての当事者意識と自走力を養います。

自己解決能力の育成と非同期コミュニケ―ションの実践学習

コミュニティラーニングによる相互解決文化を通じて、実務現場で不可欠な「自ら調べ、解決する力」を養います。またコミュニケーションにSlackを用いることで、実際にリモートで働く際のコミュニケーションのコツ・注意点などを身に付けます。

学習後のアンケートでは、94.3％(*)の参加者が「自身で調べる習慣がついた・少しついた」と回答するなど、約4か月の集中学習によって、自律的な解決の習慣化が達成されていることがうかがえました。

* 終了後アンケートより（n=312／四捨五入）

こうしたカリキュラム設計のもと、学習においては専任のサポーターが伴走し、参加者の学習意欲を結果へと結びつけるための支援を行いました。

地域経済へのインパクトと2026年の展望

これまでに本プロジェクトは全国19の自治体で実施し、累計受講者は3,000名（2025年5月末時点）を超えました。プログラムを修了した女性からは、すでに地元企業への就労や業務委託案件への参画を通じて、地域経済に貢献する方も出てきています。就労した方からは、「職場におけるシステム操作に抵抗なく対応できている」「データ処理業務に従事しており、学習内容が実務に直結している」など、プロジェクトでの学習が実務に結びついているという声が多数寄せられました。

本年度は、バリューマッチングサービス「ShareV（シェアヴィー）」を通じて、これらの実務スキルを備えた修了生が実務チームとして地域企業のデジタル化を担うなど、地域とのつながりをより一層強化いたします。地域在住女性の能力・意欲と企業のデジタル化ニーズをより強固に結びつけ、持続可能な地域社会の実現に寄与してまいります。

「ShareV（シェアヴィー）」 https://digital-joshi.maia.co.jp/sharev

会社概要

＜株式会社MAIAについて＞

MAIAは「Co-Create the Future 誰もが個として自立し、自由に自分らしく生き、共創できる社会を創造する」をミッションとして掲げ、女性活躍×地域×ITをかけあわせた事業を展開しています。女性のITスキル向上を支援し、スキルを習得した方々の活躍を後押しすることを通じて国や地方自治体、企業のDXを推進しています。

【本社所在地】東京都港区六本木1-4-5 アークヒルズサウスタワー16Ｆ

【設立】2017年11月

【代表者】代表取締役社長 月田 有香

【資本金】2,330万円

【ホームページ】https://www.maia.co.jp/

【事業内容】リスキリング・就労支援、地域活性化支援、ITコンサルティング

＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社MAIA

URL：https://maia.co.jp/contact/

TEL：050-1745-9639

MAIL：info@maia.co.jp