レオナール、大阪・心斎橋の新ランドマーク「クオーツ心斎橋」 に西日本旗艦店オープン

三共生興ファッションサービス株式会社

フランス発のラグジュアリーブランド「LEONARD（レオナール）」は、2026年4月25日（土）、大阪・心斎橋に誕生する新商業施設『クオーツ心斎橋』 に、西日本エリアにおけるブランド発信拠点となる旗艦店をオープンいたします。

新店舗は、ブランドの世界観を体現する最新コンセプトショップとして、華やかでエレガントなクリエイションを豊富に取り揃え、ブランドの魅力を体感いただける空間です。

華やかさと洗練が際立つプリントクリエイション

1958年の創業以来、LEONARD は、独自の多色プリント技術による華やかで洗練されたスタイルを確立し、時代とともに進化を続けてきました。

約102.97平方メートルのゆとりあるショップ空間には、ブランドを象徴するプリントウェアを中心に、ドレスやトップス、アクセサリーなど最新コレクションを幅広く展開。パリのエスプリが漂う上質な空間の中で、レオナールならではのクリエイションの魅力をご紹介いたします。

大きな円形照明が印象的な、天井高を活かした明るく開放的な空間。シックなウッド調が上質感を引き立てます。

西日本におけるブランド発信拠点

西日本エリアにおける旗艦店として、レオナールの世界観とコレクションの魅力を発信する拠点となります。ファッション感度の高い国内顧客に加え、大阪・心斎橋を訪れる海外のお客様にも向けて、ブランドのエレガンスと創造性を広く紹介してまいります。

【クオーツ心斎橋 限定アイテム 一例】LEONARD PARIS ロングドレス

クオーツ心斎橋店では、「LEONARD PARIS」「LEONARD FASHION」「LEONARD SPORT」のフルラインを展開。フラッグシップショップ限定のコレクション（ドレス、ロングドレス、カットソー、ロゴTシャツ）も取り揃えています。

心斎橋駅直結の優れたアクセス

「心斎橋」駅に直結した利便性の高いロケーションに位置します。

大阪の新たなランドマークとして注目を集めるクオーツ心斎橋において、レオナールはブランドの魅力を発信する新たな場を創出してまいります。

【店舗概要】

店名：LEONARD クオーツ心斎橋店

所在地：大阪市中央区南船場3-12-14

施設名：QUARTZ SHINSAIBASHI（クオーツ心斎橋）3階

オープン日：2026年4月25日（土）

営業時間：10:00～20:00

TEL：06-4256-2555

定休日：不定休

LEONARDブランドについて

1958年創業。華やかな多色プリントで知られるパリのブランド「LEONARD」。

当時「不可能」とされたニットへのプリントを実現し、革新的な技法で国際特許を取得しました。

幾重にも重ねたスクリーンによって生まれる繊細で奥行きのある表現は、ブランドを象徴するものとして、今もなお進化を続けています。

●LEONARD 公式サイト

レオナールの最新情報や新作アイテムをご紹介

https://www.leonard-japan.com/

●レオナール公式インスタグラム

https://www.instagram.com/leonardfashion/