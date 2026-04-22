「リラックマ」「すみっコぐらし」など約260アイテムのサンエックスユニバースグッズを販売 東京タワーコラボ限定描き下ろし商品、一部を5/2より先行販売

「ワクワク芝さん歩」実行委員会

株式会社JTB BS事業本部 第二部事業部らで構成する「ワクワク芝さん歩」実行委員会は、サンエックスの人気キャラクターたちが東京タワーに集結する体験型イベント「サンエックスユニバース×東京タワー ワクワク芝さん歩」の開催に合わせ、「リラックマ」「すみっコぐらし」など約260アイテムのサンエックスユニバースグッズを販売するサンエックスユニバース ポップアップストアをオープンします。店頭では、東京タワーコラボ限定の描き下ろしグッズを約44点販売し、その一部となる13点を5月2日より先行発売します。また、キッチンカーで販売するオリジナル「トマトフード」など約4品、東京タワーや芝公園周辺を舞台とした全長約2km高低差150ｍの宝探しの詳細を下記の通り発表いたします。

■今回新たに発表するイベントコンテンツ１.サンエックスユニバース ポップアップストア 東京タワーコラボの描き下ろし「限定オリジナル商品」 が登場！

本ポップアップストアでは、今回のコラボ限定で制作されたオリジナルグッズ約44点を含む、アイテム約260点の販売を予定しています。特に注目は、サンエックスキャラクターと東京タワーがコラボした、イベントの描き下ろしビジュアルを使用した限定アイテムです。アクリルキーホルダーやマグカップ、トートバッグ、缶バッジなどを展開いたします。事前に開催した告知イベントでスタッフが着用していたオリジナルエプロンも30件以上の問い合わせを受け、急遽数量限定で販売することにいたしました。また、通常の物販に加え、カプセルトイ、リラックマによるグリーティング（限定日開催）など、体験型コンテンツも多数展開予定です。3000円以上お買い上げ先着1000名にオリジナル缶バッジ4種の中から1つをプレゼントいたします。

実施場所：東京タワーフットタウン3Fギャラリー

営業日時：2026年5月2日（土）～6月25日（木） 11:00～19:00

※『リラックマによるグリーティング』は計2日間で開催 5月2日（土）・ 5月31日（日）

発売日時：【第一弾 5月2日】約13アイテム 【第二弾 5月31日】約31アイテム追加 ※合計約44点

※既存アイテム約210点は順次販売予定です。

販売商品：【第一弾】

アクリルキーホルダー（2種）・ ステッカー（2種）・ キャンバストート ・ フェイスタオル

ハンカチタオル ・ デイリーフラットトートバッグ ・ アクリルブロック ・

クリアフォルダ（2種）・アクリル前髪クリップ2個セット

【第二弾】

アクリルキーホルダー ・ ステッカー ・ ハンカチタオル ・ デイリーフラットトートバッグ

缶バッジ・アクリルブロック ・ クリアフォルダ ・ コインケース ・ コンパクトミラー

めじるしチャーム など

備考 ：ウェブサイト内で商品はご確認いただけます。 （https://www.shiba-sanpo.jp）

２. オリジナル「トマトフード」などが楽しめるキッチンカーが登場！

オリジナルトマトフードなどをキッチンカーで提供します。東京タワーで、サンエックスユニバースの人気キャラクターとのピクニック気分をお楽しみください。

実施場所：東京タワー1F正面玄関前イベントスペース

実施時期：全11日間

5月16日（土）・ 23日（土）・ 24日（日）・ 30日（土）・ 31日（日）

6月6日（土）・ 7日（日）・ 13日（土）・ 14日（日）・ 20日（土）・ 21日（日）

実施時間：11:00～19:00

※6月14日（日）のみスタート時間の変更可能性あり。

備考 ：4台のキッチンカーがランダムに出店予定です。

３.全長約2km、高低差150ｍの芝公園エリアを巡る宝探しイベント「サンエックスユニバース リコピーンとひらめきなぞめぐり！」

宝探しイベント企画のパイオニア「タカラッシュ」による企画・制作で、東京タワーと芝公園エリアを舞台にした、サンエックスユニバースと東京タワーがコラボしたストーリー型の宝探しイベントを実施いたします。サンエックスユニバースの仲間たちが集まる「待ち合わせ場所」の特定が今回のミッション。参加者は謎を解き、さまざまな場所を巡りながら全長約2km、高低差150ｍの道のりを進みながら芝公園の散歩をお楽しみいただけます。謎を解いた方にはオリジナルクリアファイルをプレゼントいたします。

実施場所：東京タワーメインデッキ 芝公園エリア

受付場所：東京タワーフットタウン3Fギャラリー

実施時期：5月2日（土）～6月25日（木）

実施時間：10:00～19:00（17:00受付終了）

参加対象：特別チケットの購入者のみ

■開催概要

イベント名 ：サンエックスユニバース×東京タワー「ワクワク芝さん歩」

主催 ：「ワクワク芝さん歩」実行委員会（株式会社JTBなど）

開催期間 ：2026年5月2日（土）～6月25日（木）

※「キッチンカーでのオリジナルフードメニュー」は5月16日からとなります。

開催時間 ：11:00～19:00（２.と３.は10:00～20:00）

会場 ：東京タワーメインデッキ・外階段・フットタウン・

1階正面玄関前イベントスペース（東京都港区芝公園4-2-8）

※一部イベントにて芝公園エリアを使用

内容 ：サンエックスの仲間たちと楽しむ「ピクニック」をテーマに、「うそ探偵トマント」を

はじめ、「リラックマ」、「すみっコぐらし」など、

総勢8キャラクター以上のサンエックスユニバースのキャラクターたちと

一緒に東京タワーやその周辺を散策しながら楽しめる

体験型コンテンツを多数展開します。

１.東京タワーでキャラクター探し！「サンエックスユニバースのキャラを探せ！」

外階段を登り切った方はオリジナル認定証と缶バッジをお渡しします。

２.サンエックスユニバース ポップアップストア

（グッズ販売・カプセルトイ・コンテンツ受付）

３.トマトフードなどが楽しめるキッチンカー

４.芝公園エリアを巡る宝探しイベント

「サンエックスユニバース リコピーンとひらめきなぞめぐり！」

チケット ：１.および４.の特別体験コンテンツは特別チケットの購入が必要です。

2026年4月9日から販売中

【チケット購入サイト】

5月分：https://ticket.mitsui-shopping-park.com/events/san-x_tokyotower_5

(https://ticket.mitsui-shopping-park.com/events/san-x_tokyotower_5) 6月分：https://ticket.mitsui-shopping-park.com/events/san-x_tokyotower_6

ウェブサイト：https://www.shiba-sanpo.jp

■サンエックスユニバースについて

サンエックスのようせいの魔法で、個性豊かな仲間たちが世界を越えてあつまりました。懐かしさと新鮮さが交差するデザイン、永く愛されるキャラクターから新しい仲間まで、あなたに寄り添いながら笑顔がこぼれるひとときを届けます。サンエックスのコたちといっしょに、心がふわりとほどける小さな魔法を感じてみませんか。

サンエックスユニバース公式サイト：https://www.sanx.co.jp/feature_universe/

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