【酒泉洞堀一】大好評企画、「日本酒頒布会 其之弐」予約開始！入手困難な実力派4蔵が放つ、市場未発表の“酒泉洞堀一限定”を4ヶ月連続でお届け。

株式会社酒泉洞堀一『頒布会 其之弐』予約締切は令和8年5月16日（土）まで。

名古屋の日本酒・ワインセレクトショップ「酒泉洞堀一（しゅせんどうほりいち）」は、令和8年5月よりスタートする「日本酒頒布会 其之弐」の予約受付を開始しました。

大好評を博した其之壱に続き、今回は「さらなる深化」をテーマに、数ある取扱いの中でも、当店のアイデンティティを象徴するような実力派４蔵元たちに協力していただきました。

■この夏、この場所でしか語れない味が、ある。酒泉洞堀一が贈る『究極の独占企画』、頒布会 其之弐が始動。

造りの最前線を走る蔵元と、酒泉洞堀一が長年築き上げてきた深い信頼。その絆から生まれた「酒泉洞堀一限定」のオリジナル酒が、今年の夏を彩ります。

お届けするのは、一般流通ルートでは決して手に入らない、まさに当店でしか買えない・味わえないオリジナルの秘蔵スペック。本頒布会のためだけに特別に設えた限定酒をラインナップ。初夏から晩夏にかけて、移ろう季節と共に味わう至福の1本が月替わりで競演する、贅沢な頒布会。

■ 頒布会 其之弐 概要

期間：令和8年5月～8月（計4回）

お届け予定：毎月25日頃に発送、または店頭受け渡し開始

※毎月、異なる1蔵元の限定酒をお届けします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/180663/table/3_1_8666806d7bef7c852f48db21c412a163.jpg?v=202604221051 ]

■気になる蔵元ラインナップ

5月 たかちよ（新潟県南魚沼市）：

新潟の淡麗辛口のイメージを180度覆す！巻機山の伏流水と自社栽培米が織りなす、南魚沼の風土を写した酒造り。中でもジューシー豊醇酒は今や代名詞。様々な果物をイメージした「たかちよ」シリーズや同一の酵母と精米方法を用いつつ、原料米の個性を最大限に引き出す「59Takachiyo」シリーズ等多種多様でファンを飽きさせません。

6月 雅楽代（新潟県佐渡市）：

佐渡・天領盃酒造の若き蔵元が、自身が理想とする「綺麗で瑞々しく、食事に寄り添う酒」を追求して醸す「雅楽代（うたしろ）」。堀一とも深く共鳴し、時代を切り拓く熱い情熱と感性が宿る、唯一無二の日本酒ブランドです。

7月 寒菊（千葉県山武市）：

「飲む方々の『心を満たす』酒づくり」を掲げる千葉・寒菊銘醸。蔵元の感性が光る限定スペックの数々は、常に多くのファンを魅了します。華やかでジューシーな味わいが魅力です。堀一も絶大な信頼を置く、今最も目が離せない実力派蔵元です。

8月 山三（長野県上田市）：

長野県上田市で150年以上の歴史を紡ぎ、劇的な復活を遂げた山三酒造。地域に根ざし、原料のお米の一粒、水の一滴までこだわり、伝統を重んじながらも、現代の感性を取り入れた「魅力的な美酒」を追求しています。

入手困難な４蔵が設える酒泉洞堀一だけの「オリジナル酒」

■ 「同梱券」で、さらなる酒縁を

頒布会をご注文いただいたお客様には、他の気になる銘柄を一緒に追加できる「同梱券」のご案内をお送りします。

「頒布会の限定酒と一緒に、今話題の夏酒も試したい」というお客様の声を形にした、酒専門店ならではの柔軟なサービスです。

■ ご予約・配送の重要事項

※全てクール便（各月税込440円別途）にて、最高の鮮度でお届けします。

※ネットショップ特典：1800mlプラン1セット以上、または初月合計税込13,200円以上のご購入で初月基本送料無料（一部地域を除く）。

※予約数に達し次第、受付終了となります。

■ お申込み方法：

ネットショップ：https://www.syusendo-horiichi.co.jp/

メール：info@syusendo-horiichi.co.jp

Fax：052-532-7890

（正確な受注管理のため、お電話でのご予約は承っておりません）

■『酒泉洞堀一（しゅせんどうほりいち）について』

「造り手の想いを伝える。」

酒泉洞堀一は、愛知県名古屋市に店を構える東海地区最大級！300種類以上取扱いのある日本酒・ワインセレクトショップです。私たちが大切にしているのは、単なる銘柄のネームバリューではなく、その一滴に込められた蔵元の「哲学」や「風土」を正しくお客様へお届けすること。

徹底した温度管理を施した大型セラーを完備し、蔵出し直後のフレッシュな状態から、時の経過とともに旨味が乗った熟成酒まで、最高のコンディションで提供することに心血を注いでいます。

全国の実力派蔵元と二人三脚で歩み、時には共に新たな酒を企画する。

「堀一にしかない、堀一だから出会える味」を追求し、日本酒の新しい可能性を提案し続けています。

Shusendo本店

無料駐車場は店前に5台。徒歩1分に第二駐車場5台あります。

店内

焼酎やリキュール等。左奥にはワインセラー、右奥には多くの日本酒。

日本酒の冷蔵庫

向かいにも同じ大きさの定番酒冷蔵庫を完備。

海外ナチュラルワイン、日本ワイン

スパークリングワインも常備。

その他に2店舗を展開

・Shusendo mini（シュセンドウミニ 伏見地下街店）

仕事帰り、地下鉄の改札を出ればそこは「銘酒の宝庫」。

地下鉄伏見駅・東改札口直結の「伏見地下街」に位置するShusendo miniは、公共交通機関で気軽に立ち寄れる都市型のセレクトショップです。 本店が誇る圧倒的なラインナップの中から、季節の限定酒や今話題のナチュラルワインを厳選して凝縮。温度管理を徹底したセラーを完備し、常に最高の状態で銘酒を揃えています。

毎日の帰り道を、お気に入りの1本を見つける特別な時間へと変える。それがShusendo miniの提案するスタイルです。

ShusendoMini店入口

向かって右隣にTALK2U

■ Shusendo酒場 Talk2U（トークツーユー）

クラフトビールと日本酒が交差する、感性を刺激する酒場。

Shusendo miniに隣接する「Talk2U」は、酒専門店がプロデュースするハイクオリティかつ気軽なSAKEバルです。 店内の壁一面に備えられた8つのタップ（生樽）からは、日替わりの新鮮なクラフトビールと、ここでしか味わえない日本酒の生樽（KEG）が注がれます。

五感を満たすペアリング：日本酒に寄り添う和の肴から、ビールに合う和洋折衷の料理まで、お酒のプロが厳選した「酒がすすむ」メニューが揃います。

一人でも、グループでも：洗練されたナチュラルな雰囲気の店内にはカウンター席も充実しており、ゼロ次会や仕事終わりの一杯、お買い物後の角打ち利用にも最適です。

お酒の向こう側にあるストーリーを語り（Talk）、あなたへ（to U）繋ぐ。専門店のこだわりを、最もライブ感のある形でお楽しみいただける場所です。

TALK2U入口

向かって左隣にmini店

■ 【公式YouTubeチャンネル 酒泉洞チャンネル【日本酒・地酒専門酒屋】】

「お酒の“裏側”を知れば、もっと美味しくなる。」

酒泉洞堀一では、公式YouTubeチャンネルを通じて、日本酒の奥深い魅力を発信しています。

・蔵元の素顔に迫る：店主自らが蔵を訪れ、醸造責任者と語り合うインタビュー動画。

・プロが教える楽しみ方：季節の限定酒のレビューや、最適な酒器・温度帯、料理とのペアリング。

初心者の方から熱心な愛好家まで、日本酒選びのコンパスとなるような情報を更新中。チャンネル登録をして、あなたの「最高の1本」を見つける旅に出かけませんか。

【公式YouTubeチャンネル】

https://www.youtube.com/@shusendosake

プロからみたオススメ酒や裏側等をわかりやすく解説。

＜お問い合わせ先＞

株式会社酒泉洞堀一 Shusendo本店

所在地：名古屋市西区枇杷島3-19-22 Tel：052-531-0290

公式サイト：[https://www.syusendo-horiichi.co.jp/]

【SNS】

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