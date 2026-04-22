5Gエキスパート集団のISL Networks、5月大阪開催 「スマート工場 EXPO」 にて5G TSN/URLLC × フィジカル AI による AGV 高度協調制御システムを初出展

株式会社 ISL Networks

株式会社ISL Networks（本社：東京都港区、代表取締役CEO 井上 拓也、代表取締役CTO 久保田 啓一、以下「ISLN」）は、2026年5月13日（水）～15日（金）にインテックス大阪にて開催される「スマート工場EXPO（大阪）」において、産業用5Gを活用した工場ワイヤレス化およびAGV協調制御ソリューションを初公開いたします。

本ソリューションは、5G-TSNおよびURLLC技術を実装した産業用5Gインフラと、フィジカルAI＋デジタルツインによる高度なAGV制御を融合し、次世代スマートファクトリーの実現を支援します。

なぜ今、工場のワイヤレス化なのか

製造現場では、人手不足や多品種少量生産への対応、設備の柔軟なレイアウト変更などが求められています。しかし従来の有線ネットワークでは、配線制約により迅速な変更や最適化が困難でした。

またWi-Fiなど従来無線では、遅延や通信のばらつきにより、AGV/AMRによるライン制御などリアルタイム制御用途への適用に限界があります。

労働力不足や多品種少量生産による工場の課題

ソリューション概要

本ソリューションは、産業用5Gによる「確定遅延通信」と「高精度時刻同期」をベースに、工場内のあらゆる設備をワイヤレスで統合します。

1. 産業用5Gインフラ（URLLC＋5G-TSN）

以下の技術により工場における有線イーサネットを5Gにより無線化し、工場のワイヤレス化を実現します。

- ミリ秒単位の超低遅延通信- ナノ秒レベルの高精度時刻同期（TSN対応）- PLC・ロボット・カメラ・AGVの統合制御 有線並みの信頼性を無線で実現

5G-TSN上にて全ての産業機器が協調制御される

2. AGV協調制御（フィジカルAI＋デジタルツイン）

フィジカルAIによりAGVのライン工程における自律動作を学習、制御を行い、複数AGVの協調制御を実現します。

- 仮想空間上に工場全体をリアルタイム再現- フィジカルAIが最適な搬送ルートを選択- 動作を動的に判断し、複数AGVを協調制御（渋滞回避・代替搬送・最適化）- 異常時の即時リカバリー（停止・遅延の自動補完）など

NW構成図イメージ

AGVの学習にはSim2Real技術を活用します。Sim2Realは、シミュレーションで学習したモデルを現実環境に適用するための総合的な枠組みであり、ロボットや自動運転車など現実世界で動くフィジカルAI実現において重要な技術となります。

フィジカルAIのAGV協調制御学習イメージ

導入効果

本ソリューションにより、以下のような効果が期待されます。

- 搬送業務の省人化、高速化、生産性向上- 配線レスによるレイアウト変更の迅速化- 工場全体の最適化によるエネルギー効率改善- 将来のスマートファクトリー基盤の構築（新工場の構築）

スマート工場EXPOでの展示内容

展示ブースでは、実際のユースケースを想定したデモを通じて、以下をご体感いただけます。

- フィジカルAIによるAGVのリアルタイム制御デモ- URLLCによる低遅延・高信頼通信の可視化デモ- 5G-TSNによる高精度時刻同期の可視化デモ

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【出展ブース情報】

出展社名：株式会社ISL Networks

展示会名：FACTORY INNOVATION WEEK 2026

第２回 [関西] スマート工場 EXPO

会 場 ： インテックス大阪

場 所 ： 6号館 A（43通路）

小間番号 ： K43-38

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また同EXPO会場にて、ISL Networks 代表取締役CEO 井上より「今後のワイヤレス工場」をテーマとした講演も開催予定です。

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【出展者セミナー】

タイトル：産業用5Gによる工場ワイヤレス化とAGV協調制御ソリューション

日時：2026年5月14日（木）11:00～11:30

会場：新製品・新技術セミナー ～New Tech Trend～ 会場３.

講師：株式会社ISL Networks

代表取締役 CEO 井上 拓也

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今後の展開

今後の新工場建設や次世代工場構築において、工場のワイヤレス化を前提とした産業インフラの構築が必須となります。

産業用5G技術は工場をワイヤレス化するため昨年欧州で実用化された技術です。ISL Networksは昨年欧州5GコアサーバーベンダーのCumucore社（フィンランド）と業務提携を締結しました。今後も欧州各通信機器ベンダー、半導体メーカーと連携、協力しながら、産業用5Gの社会実装を推進します。

日本市場では、本ソリューションの実証および導入支援を通じて、製造業におけるデジタルトランスフォーメーションを加速させてまいります。今後は、モビリティ・物流・AV/エンターテイメントなど幅広い分野への展開を進め、国内外での事業拡大を目指してまいります。

会社概要

株式会社ISL Networks ～モバイル通信をもっと自由に～

株式会社ISL Networks

本社所在地：東京都港区赤坂4-8-19 赤坂フロントタウン3F

代表者：井上 拓也（代表取締役CEO）、久保田 啓一(代表取締役CTO)

事業内容：産業用5G/ローカル5Gネットワーク設計・構築、5G-TSN製品開発・導入支援

URL：https://islnetworks.jp