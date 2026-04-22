【スポンサー募集開始】初開催！ハード×ソフトを横断する「1,300名規模」のエンジニアが集結する技術カンファレンス

ファインディ株式会社

エンジニアプラットフォームを提供するファインディ株式会社（東京都品川区、代表取締役：山田 裕一朗、以下「当社」）は、2026年7月31日（金）にソフトウェアエンジニア向け技術カンファレンス「ソフトウェアデザイン for ハードウェアConference」を開催します。

本カンファレンスは、ロボティクス、IoT、産業システム、モビリティなど、ソフトウェアが物理世界を直接動かす領域における設計・実装・運用の意思決定を扱う技術カンファレンスです。コングレスクエア羽田での開催を予定しており、申込1,300名、来場500名規模を想定しています。併せて協賛企業の募集を開始します。一次締め切りは、2026年4月30日（木）を予定しています。

◆開催の背景

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生成AIの進化により、知能がロボットや機器に組み込まれ現実世界で価値を出す「フィジカルAI」への注目が高まっています。



近年、メーカーや物理プロダクト産業においてもソフトウェアは、プロダクト価値や競争力を左右する要素となっています。さらに、OTAやAI制御の導入によって、ソフトウェアが運用中に物理世界へ介入する場面も増えています。その背景から、品質保証や責任分界、更新判断の難しさが増しています。

本カンファレンスでは、クラウド・エッジ・フィールドの責務分割、安全性・信頼性を前提とした設計・運用、生成AIを開発に取り入れる際の判断の置きどころなどを手掛かりに、「実世界で使われ続ける」ソフトウェアをどう作り、どう育てるかを各社の事例とともに掘り下げます。参加者が自社の状況に引き直して使える判断軸と実践のヒントを持ち帰れる場を目指します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/45379/table/227_1_6e7c54bb3ab192ebf1320c9791f587d6.jpg?v=202604221051 ]

公式サイトは5月下旬にオープン予定です。開催時間は調整中につき、変更になる可能性がございます。

◆講演者のご紹介

本カンファレンスでは、国内の製造業・ロボティクス領域を牽引する技術リーダーが登壇し、実世界とソフトウェアが交差する設計判断を共有します。登壇者・講演内容の詳細は、公式サイトにて順次公開予定です。

前川 博志（まえかわ ひろし）氏

ダイキン工業株式会社 テクノロジー・イノベーションセンター データ活用推進グループ 主任技師

IoTプラットフォーム「DK-Connect」のSREやサービスエンジニア支援基盤のアーキテクトを歴任。その後開発インフラの標準化とプラットフォーム整備に従事しながら、開発チームのマネージャーとしてアジャイル開発も推進。AIを活用した開発プロセスの策定や内製化推進にも取り組む。社内では500人規模のIT技術者コミュニティ「D2 Lounge」を運営。AI駆動開発コンソーシアムボードメンバー。

追立 真吾（おいだて しんご）氏

三菱電機株式会社 設計技術開発センター オープンソース＆インナーソース共創推進部 部長

他社で組込みソフトウェア設計開発に従事した後、2014年に三菱電機株式会社へ入社。情報技術総合研究所等で主にFA分野向けにOSSや組込みソフトウェアの研究開発に従事。2025年、経営層への働きかけを通じてオープンソース＆インナーソース共創推進部を設立。初代部長として社内外ナレッジ循環による共創を担い、InnerSource CommonsやLinux Foundationなどのコミュニティとの連携も進めている。

長田 俊彦（おさだ としひこ）氏

シャープ株式会社 研究開発本部 AI開発センター 所長

シャープ株式会社入社後、ディスプレイ制御LSIやSoC開発など、製品の中核を担うシステム設計・開発に従事。AQUOS創成期には製品開発に携わり、その後はAVシステムの技術戦略立案や、新規カテゴリ商品の企画・開発を担当。ハードウェアの制約や製品ライフサイクルを前提に、ソフトウェアを含めたシステム設計に向き合ってきた。

現在は研究開発本部 AI開発センター所長として、エッジとクラウドを組み合わせた生成AI技術や「CE-LLM」の全社展開を推進し、製品への実装を見据えた技術開発をリードしている。

石川 佑樹（いしかわ ゆうき）氏

株式会社Jizai 代表取締役 CEO

東京大学卒業後、2012年任天堂株式会社入社。2014年にモイ株式会社（ツイキャス）に入社し、各種開発や新規立ち上げに従事。2017年6月メルカリグループの株式会社ソウゾウ（旧）に入社。その後、株式会社メルカリへ異動を経て、2020年7月より株式会社メルペイ執行役員VP of Product。2021年1月から株式会社ソウゾウ代表取締役CEO。2022年7月から株式会社メルカリ執行役員VPを兼任。2023年5月から株式会社メルカリ執行役員 VP of Generative AI / LLM。2024年6月にメルカリを退職し、株式会社Jizaiを創業。

梅田 弾（うめだ だん）氏

株式会社ティアフォー リファレンスデザイン開発本部 データスケーリング部 プリンシパル

2015年早稲田大学大学院博士後期課程修了。博士（工学）。早稲田大学助手を経て、東芝にてビッグデータ可視化、本田技研工業にて自動運転AIの研究開発に従事。2023年より株式会社ティアフォーに参画。現在はプリンシパルとして、低消費電力AIの実装技術から、生成AIやアクティブラーニングを用いた大規模データセット構築まで、次世代の自動運転基盤を支える幅広い研究開発を牽引している。早稲田大学招聘研究員を兼務。専門はEdge AI、深層学習、並列処理。

金本 良樹（かねもと よしき）氏

株式会社Mujin 開発本部長

東京大学大学院修了後、本田技術研究所にてヒューマノイドロボットASIMOの動作生成・制御などを研究開発。2018年よりMujinに参画し、産業用ロボットの知能化プロジェクトを主導。現在は開発本部長として、ロボットの共通プラットフォーム「MujinOS」の開発統括を務める。

◆スポンサーご応募・お問い合わせ先

下記のフォームからお問い合わせいただいた企業には、協賛プランの詳細資料をお送りするとともに、担当者より詳細説明の面談日時をご案内いたします。なお、スポンサーのご応募・お問い合わせの一次締め切りは、2026年4月30日（木）です。お早めにお問い合わせください。

フォームはこちら :https://forms.gle/46ABpthM7S8mCvxP6

また、フォームをご利用いただけない場合は、以下記載の連絡先までご連絡いただけますと幸いです。

ファインディ株式会社（東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 5階）

担当者：カンファレンス担当（findy_tools@findy.co.jp）

◆協賛のメリット

本カンファレンスでは、協賛企業様に向けて以下のような価値をご提供しています。

◆開発ツールのレビューサイト「Findy Tools」とは

- 実機展示による深い接点創出実機に触れていただく体験を通じて参加エンジニアとの高い納得感を伴うコミュニケーションを実現できます。- 技術発信によるブランディングブース展示やセッションを通じて、自社の技術的取り組みや設計判断を発信できます。- ハード×ソフトを横断するエンジニアとの接点創出機器・デバイス～クラウド・AIをつなぐ領域で活躍するエンジニアとオフラインで接点を創出できます。- 告知による認知拡大当社サービスに登録する累計26万人（※）のエンジニアに向けて、メール等で訴求が可能です。展示イメージ（一例）：株式会社Jizaiの汎用AIロボット「Mi-Mo」

「Findy Tools」は、開発ツールに特化したレビューサイトです。第三者の視点で実際にツールの選定を行った企業の生の声を集めることで、ツール選定に関する不安を解消し、導入検討に必要な情報を提供します。

「Findy Tools」を開発ツールの導入検討をしているユーザーが利用すると、実際にツール選定を行った大手企業やメガベンチャー企業の技術責任者やエンジニアによるレビューを集めることができ、導入検討がスムーズになります。また、開発ツールを掲載するベンダーには、実際の利用企業の声を活かしたコミュニティマーケティングによる新規顧客の獲得や、認知向上をご期待いただけます。2024年1月にβ版をリリースし、約600コンテンツをまとめています。

◆ファインディ株式会社について

- Findy Team+ 公式サイト：https://jp.findy-team.io/- Findy Team+ Lab：（活用事例やセミナー情報を掲載）：https://jp.findy-team.io/blog/- Findy Team+のサービス資料ダウンロード：https://jp.findy-team.io/download/service-document/- Findy Team+の無料デモ申込：https://jp.findy-team.io/download/demo/

2016年に事業を開始した当社は「挑戦するエンジニアのプラットフォームをつくる。」というビジョンを掲げ、ITエンジニア領域における個人・組織それぞれの課題解決に取り組んでいます。現在は、IT/Webエンジニアの転職サービス「Findy」、ハイスキルなフリーランスエンジニア紹介サービス「Findy Freelance」、経営と開発現場をつなぐAI戦略支援SaaS「Findy Team+（チームプラス）」、開発ツールのレビューサイト「Findy Tools」、及びテックカンファレンスのプラットフォーム「Findy Conference」の5つのサービスを提供しています。サービスの累計会員登録数は約26万人、国内外のスタートアップ企業から大企業までの4,000社にお使いいただいております。（※）

また「技術立国日本を取り戻す」という設立趣意に基づき、2024年のインド進出を皮切りに、現在、韓国・台湾でも「Findy Team+」を展開。企業成長の源泉であるソフトウェア開発において日本発のイノベーションを増やし、世界市場で競争力を持つ日本のIT企業を1社でも多く生み出すことを目指し、まずは当社がグローバルマーケットで通用する企業になることを企図しています。

- 会社名：ファインディ株式会社 / Findy Inc.- 所在地： 東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 5階- 代表者： 代表取締役 山田 裕一朗- コーポレートサイト ： https://findy.co.jp/(https://findy-code.io/db-lp03?fr=press-20250703)

（※）Findy 転職、Findy Freelance、Findy Team+、Findy Tools、Findy Conference の5サービス累計での登録企業数及び会員登録数です。なお、1社又は1名の方が複数のサービスに登録している場合は、そのサービスの数に応じて複数のカウントをしています。