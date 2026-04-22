【 新卒1期生募集 】フィオレ株式会社、2027年卒採用を開始。近い将来の上場を見据えた組織強化へ

フィオレ株式会社

フィオレ株式会社（ 本社：東京都千代田区、代表取締役：村野恭平 ）は、2027年卒業予定の学生を対象に、当社初となる新卒採用を開始いたします。

本採用は、今後の事業拡大および株式上場を見据えた組織強化の一環として実施するものであり、当社にとって“新卒1期生“という特別なポジションとなります。

「 日本の住空間を、お洒落に。 」造作家具の新たな選択肢を提供

フィオレ株式会社は「 日本の住空間を、お洒落に。 」という理念のもと、高品質な造作家具をほぼ原価で卸す会員制サービス「 フィオレマテリアル 」を展開しています。

従来の住宅業界においては、「 造作家具＝高価格 」という構造が一般的でしたが、当社では海外から直接建材を仕入れ、自社で製造から配送まで一貫して行うことで、中間マージンを排除し、高いデザイン性と手の届きやすい価格の両立を実現しています。

▶︎フィオレマテリアル公式サイトはこちら(https://fiore-material.jp/)

創業メンバーで築いた基盤、次の成長フェーズへ

2025年6月の全国展開以降、全国で提携会社数は拡大しており、9ヶ月で60社を超える企業様との提携が進むなど、事業は成長フェーズに入っています。

こうした成長の背景には、創業メンバーを中心に、事業基盤の構築と組織づくりを着実に進めてきたことがあります。立ち上げ期に必要な土台を整えてきたからこそ、次の成長段階へ進む準備が整ってきました。

その基盤が整ってきた今、今後のさらなる成長と組織の強化を見据え、会社の価値観やカルチャーをゼロから共有できる新卒採用を開始する運びとなりました。これまで中途採用を中心に組織を拡大してきた当社にとって、新卒採用は新たな挑戦でもあります。

新卒1期生は、これからのフィオレをつくるコアメンバー

今回募集する新卒1期生は、単なる新入社員ではなく、これからのフィオレをつくっていくコアメンバーとして位置づけています。

創業メンバーで基盤を築いてきた今、次の成長フェーズとして、組織の土台づくりにも関われる“1期生ならではの経験“ができるポジションです。

また、配属された職種を中心に業務に取り組みながら、他の事業部と連携し、事業の成長に関わる取り組みにも関わっていただきます。将来的にはリーダー候補として、新規事業への挑戦も視野に入れた環境です。

当社の事業は、中間マージンを抑えた独自の仕組みにより、住宅業界に新たな選択肢を提供しています。自らの仕事が、日本の住空間を変えていく手応えを感じられる点も特徴です。入社後は、代表や先輩社員が近い距離でサポートを行い、未経験からでも成長できる体制を整えています。

[ このポジションの特徴 ]

・創業初の新卒として、組織の基盤づくりに関われる

・複数領域に横断して関われる裁量の大きさ

・将来的なリーダー候補としての成長機会

・社会に価値を届けている実感を持てる事業

・未経験からでも成長できるサポート体制

入社後のステップ

入社後は、まず会社の理念やサービスへの理解を深めることからスタートします。その後は先輩社員のもとで、資料作成やリサーチ、打ち合わせへの同席、クリエイティブ制作などの業務に関わりながら、各部署における役割や仕事の進め方を実践的に学びます。

業務は個人で完結するものではなく、各職種が連携しながらチームで進めていくことが基本となります。自ら考えた取り組みを通じて、事業の成長に貢献していただきます。

募集要項・応募方法

[ 募集職種 ]

・広報（ ブランドの価値を発信 ）

・営業（ 工務店への新規提携のご提案 ）

・マーケター（ SNSを中心に集客・仕組みづくりを担当 ）

・デザイナー（ 世界観を形にするクリエイティブ制作 ）

・コンシェルジュ（ オーダー対応など相談窓口を担当 ）

・バックオフィス（ 組織の土台を整える役割 ）

[ 募集概要 ]

対象 ：2027年卒業予定者

雇用形態：正社員

勤務地 ：東京都千代田区東神田

勤務時間：9:00～18:00

休日休暇：土日祝・GW・お盆・年末年始（ 年間休日130日 ）

[ 応募方法 ]

フィオレ株式会社公式HPまたはwantedlyより、ご応募ください。

▶︎フィオレ株式会社公式HPはこちら(https://www.fioregroup.jp/recruit)

▶︎wantedlyはこちら(https://www.wantedly.com/companies/company_6836450/projects)

[ 会社説明会 ]

5月16日(土)13:00～14:00にオンライン説明会を開催予定です。説明会参加後、ご希望の方は書類選考に進むことが可能です。すこしでもご興味がある方は、ぜひお気軽にご参加ください。

▶︎会社説明会お申し込みはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQbia0RwIngpT1JG7Gl3O59UBf5xFl4AC2JlvW00jZFnwvWw/viewform?usp=dialog)

フィオレ株式会社 概要

PURPOSE：日本の住空間を、お洒落に。

MISSION：暮らしに花を、小さな幸せを。

VISION：造作を、日本のスタンダードに。

VALUE：誠実に、美しく。

フィオレとは、イタリア語で“花“を意味します。当社は「 すみれの花 」をブランドモチーフとして採用しており、すみれの花言葉「 小さな幸せ 」を企業の核としています。常識に縛られず、独創的なアイディアで、人々の暮らしの中に美しく静かな幸せを届けたいという想いを込めています。

私たちは“お洒落“を単なる装飾ではなく、「 美意識を持って選択し、個性を大切に生きる姿勢 」として定義しています。この価値観をすべての事業に通底させています。

社名：フィオレ株式会社

代表：村野 恭平

事業：フィオレマテリアル事業 / フィオレマーケティング事業 / フィオレクリエイト事業

設立：2024年1月17日

HP：https://www.fioregroup.jp/