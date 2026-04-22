小学生～高校生対象、“正解を教えない”共育プロジェクト始動　社会を教材に、意思（WILL）を育てる「FUTURE LAB」

合同会社Uni-One

合同会社Uni-One（本社：名古屋市、代表：室園幸志）は、

小学生高学年から高校生を対象に、大学・企業・スポーツ・文化など

実社会と連携した共育プロジェクト「FUTURE LAB」を始動いたします。

本プロジェクトは、

従来の知識習得型の教育ではなく、

社会を教材に、子どもたちの「やりたい」という内発的な意思（WILL）を起点に、

問いを立て、考え、行動する力を育む取り組みです。

2026年夏にかけて複数プログラムを連続展開してまいります。

■ プロジェクトの特徴

1．正解を教えない。問いを育てる

FUTURE LABは、単なる体験や見学ではなく、

実社会で起きている課題や現象を題材に、

「なぜそうなっているのか」

「どうすればより良くなるのか」

という問いを起点に思考を深める設計です。

対話・言語化・発表までを一体設計し、

学びを一過性で終わらせず、思考のプロセスを定着させます。

2．社会と接続する連続プログラム

本プロジェクトは単発イベントではなく、

理解から実践へとつながる連続的な学びとして設計されています。

主なプログラム例：

- オリンピアンとの対話を通じたスポーツプログラム（挑戦・努力・挫折）- 空港と連携した社会インフラ理解プログラム（価値創造・来訪動機）- 相撲部屋との連携による伝統文化・身体・食のプログラム- 企業連携による探究型プログラム（AI企業との連携による、AIやテクノロジーの仕組みと社会への影響の理解）- 元アナウンサーによるコミュニケーションプログラム（伝える力・言語化）- 法律をテーマとした社会理解プログラム（日常に潜むリスクやルールを理解し、自分の行動を考える力の醸成）

参加するほど思考が積み上がる構造となっています。

FUTURE LABは、意思（WILL）を育てる構造そのものを設計しています。3．世代を超えた「共育」モデル

一部プログラムでは、

大学生がメンターとして参加し、思考の整理を支援します。

子ども・大学生・社会人が関わることで、

一方向ではない学びの循環を生み出します。

■ プロジェクトの本質

問いに寄り添う存在として、大学生メンターが思考のプロセスを支える。

FUTURE LABは、あらかじめ完成された教育プログラムではありません。

社会・企業・子どもたちの変化に応じて進化し続ける、

共に創り続ける「共育の場」です。

また、本プロジェクトは、

スキルや知識の前に「意思（WILL）」を育てることを重視しています。

■ プロジェクトの背景

近年、

「正解のない問い」に向き合う力や

自ら意思決定する力の重要性が高まっています。

一方で、

教育と社会の接点は限定的であり、

「やりたい」を行動につなげる機会は十分とは言えません。

FUTURE LABは、

教育・家庭・社会の間にあるギャップを接続し、

次世代の意思を育てる取り組みとして構想されました。

■ 事業の目標

Uni-Oneは本プロジェクトを通じて、

『10年で100人の意思ある若者を社会に送り出します』

という明確な目標を掲げています。

■ 今後の展開

本プロジェクトは、

企業・大学・地域社会との共創を通じて、

関わる主体とともに進化し続ける

共育プラットフォームとして展開してまいります。



単なる拡大ではなく、

社会との接続と学びの質を深化させることを重視し、

子ども・教育機関・企業それぞれにとっての新たな価値創出に取り組んでまいります。

■ 参考（活動の様子）

これまでの取り組みや、現場で生まれている変化は以下よりご覧いただけます。

- 活動レポート（note）https://note.com/unione_futurelab特にnoteでは、起業を志す中学生の成長プロセスを継続的に記録し、「やりたい」が思考や行動へと変化していく過程を、リアルな対話とともに発信しています。「やりたい」という小さな意思が、他者との対話を通じて広がり、共創へと変化していく過程をご覧いただけます。▼記事例『一人の意思が、三つの意思になった日。』https://note.com/unione_futurelab/n/nf23222f63bec「やりたい」という小さな意思が、他者との対話を通じて広がり、共創へと変化していくプロセスを記録した記事です。FUTURE LABの思想が最も表れている一例です。- 公式ウェブサイトhttps://uni-one.co.jp/- プログラムの様子（YouTube）[動画: https://www.youtube.com/watch?v=eUKmrUh1c4w ]

2025年12月20日に愛知学院大学にて開催したオリンピアンイベントの様子

会社概要・問合せ先

合同会社 Uni-One

所在地：愛知県名古屋市千種区桜が丘119-110

代表：室園 幸志（CEO）

創業年月日：令和7年1月

事業内容：共育事業・企業支援事業・美容と癒し事業

https://uni-one.co.jp

📧 company@uni-one.co.jp

052-990-0152