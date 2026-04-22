選び抜いた素材のこだわりによる、今しか味わえない特別なおいしさ「キリン 本搾りTMチューハイ 夏柑 6種の柑橘 厳選ブレンド＜季節厳選＞」発売！

キリンホールディングス株式会社

キリンビール株式会社（社長 堀口英樹）は、“果実とお酒だけでつくる”「キリン 本搾りTM（以下、本搾りTM）」ブランドより、選び抜いた素材のこだわりによる、今しか味わえない特別なおいしさが楽しめる「キリン 本搾りTMチューハイ 夏柑 6種の柑橘 厳選ブレンド＜季節厳選＞」（350ml缶）を5月19日（火）より全国で期間限定発売します。

近年、生活の質への意識の変化から、RTD※1においても、商品を選ぶ際に、素材や製法などの「品質感」を重視する傾向が高まっています。「本搾りTM」は、2003年の誕生以来“果実とお酒だけでつくる”ことにこだわり、香料・酸味料・糖類無添加の製法を守り続けてきました。素材と製法のこだわりによって生まれる、本格的な果汁感とすっきりとした味わいが、多くのお客様に支持をいただいています。＜季節厳選＞シリーズは「本搾りTM」ならではのこだわりはそのままに、今しか味わえない特別な果実のおいしさがご好評いただいております。

※1 Ready to Drinkの略。栓を開けてそのまま飲めるアルコール飲料

今回発売する「キリン 本搾りTMチューハイ 夏柑 6種の柑橘 厳選ブレンド＜季節厳選＞」は、夏にぴったりなおいしさを実現するため、6種類の柑橘をバランスよく配合した“厳選ブレンド”で仕上げました。満足感がありながら、すっきりと楽しめる、今だけのおいしさの特別な「本搾りTM」です。

「本搾りTM」は、「おいしく果実を味わえるお酒で、お客様の今日をしあわせで満たす」ことを目指しています。“果実とお酒だけでつくる、今だけの特別なおいしさで、新たな提案をすることで、これまで「本搾りTM」をお楽しみいただいているお客様はもちろん、新しいお客様にも手にとっていただき、飲用機会の拡大を目指します。

●中味について

・温州みかん、グレープフルーツ、オレンジ、夏みかん、はっさく、日向夏を“厳選ブレンド”で仕上げた夏にぴったりなおいしさです。

・6種類の柑橘のしっかりとした華やかな香りと果汁感を「本搾りTM」らしいすっきりとした味わいで楽しめます。

●パッケージについて

みずみずしく描いた複数の柑橘イラストが際立ちつつ、「本搾りTM」らしいシンプルさや素材へのこだわりが感じられる、品質感のあるデザインに仕上げました。

大きく配置した「限定」アイコンで今しか飲めない特別感を伝えます。

キリングループは、自然と人を見つめるものづくりで、「食と健康」の新たなよろこびを広げ、こころ豊かな社会の実現に貢献します。

-記-

1．商品名 「キリン 本搾りTMチューハイ 夏柑 6種の柑橘 厳選ブレンド＜季節厳選＞」

2．発売日 2026年5月19日（火）

3．発売地域 全国

4．容量・容器 350ml・缶

5．価格 オープン価格

6．アルコール分 5％

7．純アルコール量 350ml缶：14g

8．製造工場 キリンビール仙台工場、取手工場、名古屋工場、岡山工場/キリンディスティラリー富士御殿場蒸溜所（予定）