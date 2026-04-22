【スケーター】みんなでポン！簡単・美味しい・楽しい「寿司タコスツールセット」新発売！

スケーター株式会社

スケーター株式会社（本社：奈良県奈良市、代表取締役社長：鴻池 総一郎）は、新スタイルの手巻き寿司を楽しめる「寿司タコスツールセット」を発売いたします。

本商品は、手巻き寿司は巻かなくてもいいのではないかという自由な発想から生まれました。

人気インフルエンサーである「寿司リーマン」氏との共同開発で誕生した商品です。

■開発の背景

「寿司タコス」は、手巻き寿司の概念を覆す新しいスタイルの調理ツールです。

毎日寿司を食べ続け、その魅力を発信しているSNS総フォロワー29万人の人気インフルエンサー「寿司リーマン」氏との共同開発により企画されました。

手巻き寿司を作る際の、うまく巻けない、手が汚れるといった悩みを解決します。

ご家族やご友人とのホームパーティで、食卓に美味しく心弾むひとときを演出することを目的としています。

■商品の特長

本品は、専用のスタンド2個と、ごはん(しゃり)をポン、とのせる専用しゃもじ1個のセットです。

海苔と具材をスタンドにのせる構造のため、巻く手間がありません。

しゃもじはワンタッチで適量のしゃりをのせることができる設計です。

ごはんがくっつきにくい特殊な表面加工を施しているため、快適に調理ができます。

直接手でごはんや具材に触れる必要がないため、小さなお子様でも手が汚れず簡単に作れます。

保護者の方が作ってあげる必要がなくなり、お子様自身で調理に参加できるため、家族の会話も弾みます。

お好みの具材を自由にアレンジしてのせるだけで、彩り豊かで写真映えする「寿司タコス」が完成します。

■寿司タコスの作り方

スタンドに海苔をのせます。

しゃもじでしゃりをのせます。

お好みの寿司の具をのせます。

形を整えてできあがりです。

■具材のアレンジは自由自在。彩り豊かなバリエーション。

■商品詳細

寿司タコスツールセット

価格：1,320円（税込）

セット内容：スタンド2個、しゃもじ1個

品番：KST1S POSコード：4973307745959

巻く手間がなく、小さなお子様でも手が汚れず簡単に作れる手巻き寿司用ツールです。

ごはん（しゃり）をポン、とのせる専用しゃもじが付属しています。

お好みの具材をのせるだけで写真映えする「寿司タコス」が完成します。

■販売情報

スケーター公式オンラインショップ https://www.skater-onlineshop.com/

全国の生活雑貨店、家電量販店等。

■スケーター株式会社

「心に愛を、くらしに夢を。」

暮らしの中でワクワクドキドキするような、夢や希望や感動を商品によってお届けすること。

それがスケーター株式会社の永遠のテーマです。

私共は、ディズニー、サンリオキャラクターズ、ジブリ、スヌーピー、ポケットモンスター等、数多くのキャラクターの公式ライセンス商品を展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカーです。

お弁当箱・水筒・キッチン用品の製造販売をメインとし、近年はアウトドアグッズ・レイングッズ・ペットグッズ・ベビー用品・衛生関連商品などにも力を入れ、幅広いカテゴリーでの商品展開をしております。

企業ホームページ：https://www.skater.co.jp/

公式X(旧Twitter)：https://x.com/skater_jpn

公式Instagram：https://www.instagram.com/lunchgoods.skater/

https://www.instagram.com/skater_all/

【お問い合わせ先】

スケーター株式会社 (奈良本社）

〒630-8520 奈良県奈良市杏町216-1

電話：0742-63-2001 Fax：0742-63-2021