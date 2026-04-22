『家庭画報』から人気企画を凝縮した、待望のワンテーママガジンシリーズが誕生！ 第1弾は「美と感動に出会う宿 決定版」4.30発売“五感で味わう感動の宿、全国108軒”

株式会社世界文化ホールディングス

世界文化社グループ80周年を記念し、長年にわたり美しいビジュアルとともに上質な情報をお届けしている『家庭画報』から、珠玉のコンテンツを集約したワンテーママガジンシリーズが2026年4月30日（木）に誕生します。

その第1弾となるのが、別冊家庭画報『美と感動に出会う宿 決定版』。いま、宿選びの基準は「体験価値」へ。本書では、絶景、アート＆文化、一流旅館のおもてなし、そして美食という4つのテーマから、家庭画報が厳選した108軒の宿を紹介。美と感動に満ちた、新しい旅の指針となる一冊です。宿のHPにつながる二次元コード付き。第2弾は「軽井沢」と「ホテル」をテーマにした2冊を6月30日に同時刊行予定です。

『家庭画報』が厳選、“そのために訪れる価値がある”108の名宿

いま求められているのは、ただ泊まるだけではない、心までも満たされる滞在。絶景に心を奪われ、アートや文化に触れて感性が磨かれ、一流のおもてなしに深く癒やされる――。さらに、その土地でしか味わえない食材や料理が、旅の記憶をより豊かなものにします。『家庭画報』が大切にしてきた「夢と美を楽しむ」という精神のもと、“わざわざ訪れる理由のある宿”に着目。独自の審美眼で選び抜いた全国108軒をご紹介。滞在そのものが目的となる、特別な宿との出会いをお届けします。

美麗なビジュアルで味わう、憧れの宿への没入体験

大判でグロス感あふれる誌面は、『家庭画報』ならではの美しく印象的なビジュアルを存分に再現。光や空気感までも伝わる写真の数々が、宿の魅力を余すことなく映し出します。ページをめくるたびに視界が切り替わり、まるで実際に旅をしているかのような臨場感と没入感を実現。息をのむ美しさに満ちたビジュアルを通して、まだ見ぬ憧れの宿をリアルに体感できます。

多彩なコラムで広がる、理想の宿選び

充実したコラムでは、目的やシーンに応じた宿選びのヒントをきめ細かく提案。大自然に抱かれる絶景の宿から、プライベート感あふれる隠れ家のような一軒、四季折々に訪れたい季節の宿、その一皿を求めて足を運びたくなる美食の宿。さらに、年齢を重ねても快適に旅を楽しめる、バリアフリーやユニバーサルデザインに配慮した宿も丁寧に紹介します。多様なニーズに応えながら、誰にとっても“理想の滞在”に出会える一冊です。

刊行概要

別冊家庭画報

『美と感動に出会う宿 決定版』



■発売日：2026年4月30日（木）

■価格：2,200円（税込）

■版型：A4変・132ページ

■発行：株式会社世界文化社

https://books.sekaibunka.com/book/b10168282.html

https://amzn.asia/d/00DaUMlL

▼目次

『家庭画報』

『家庭画報 6月号』（左） 定価／2,000円（税込）発行／世界文化社

『家庭画報 6月号 プレミアムライト版』（右） 定価／1,400円（税込） 発行／世界文化社

「家庭画報ドットコム」 https://www.kateigaho.com/