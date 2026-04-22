『カオスゼロナイトメア』池袋「Cafe&Bar RAGE ST」コラボカフェが本日（4/22）よりオープン！
スマイルゲート・メガポート（以下、スマイルゲート）は、自社でサービス中であり、SUPER CREATIVEが開発するローグライクRPG『カオスゼロナイトメア』（以下、『カオゼロ』）のサービス開始0.5周年を記念し、JR東日本グループeスポーツカフェ有限責任事業組合（株式会社JR東日本クロスステーション、株式会社ジェイアール東日本企画、JR東日本スポーツ株式会社）とRAGEが新たなeスポーツカルチャーを届ける複合施設「Cafe&Bar RAGE ST」でのコラボレーションカフェを本日2026年4月22日よりオープンしました。
■『カオゼロ』コラボカフェが本日よりスタート！
リリース0.5周年を記念したコラボカフェが、池袋「Cafe&Bar RAGE ST」にて本日よりスタート！
本コラボカフェだけのドリンク＆フードメニューやグッズ、ノベルティをお見逃しなく！
また、大反響にお応えして、コラボカフェの開催期間が、「2026年5月7日(木)」から「2026年5月15日(金)」まで延長となりました！
- 開催期間：2026年4月22日（水）～ 5月15日（金）
これも日頃より『カオゼロ』をご愛顧いただいているユーザーの皆様のご支援あってのものです。
ありがとうございます！
■0.5周年記念コラボカフェだけの特別なメニュー！
本コラボカフェは、キャラクターをモチーフとしたドリンク＆フードメニューや、
ゲーム内アイテムを模したドリンク＆フードメニューなど、
『カオゼロ』の世界観を存分に味わえるコラボカフェとなっております。
■コラボメニューの注文で特別な購入特典も！
コラボメニューをご注文していただいたお客様に、下記のノベルティを配布予定です。
- 特典１.：コースター（全5種）
コラボメニューを1品ご注文毎に、ランダムでコースター1枚をプレゼント。（※ハイデマリのコースターは4/29～になります。）
- 特典２.：ランチョンマット
コラボメニューのご注文合計金額\2,500（税込）以上のお買い上げで、ランチョンマット1枚をプレゼント
- 特典３.：ポストカード
お好きなコラボドリンク1品＋お好きなコラボフード1品のセットのご注文で、ポストカード1枚をプレゼント
■0.5周年を記念した限定グッズが登場！
本コラボカフェでは、0.5周年を彩る多彩なグッズを販売いたします。
また、購入金額に応じた購入特典も！
※今回販売されるグッズにつきまして、生産時期によるロゴ仕様の違いがございます。
- 初版分（今回販売分）： ゲームロゴが「英語表記」
- 第2版以降： ゲームロゴが「日本語表記」に変更予定
あらかじめ仕様をご確認・ご了承のうえ、お買い求めください。
■PCプレイエリアにて、ゲームプレイキャンペーン開催！
2F PCプレイエリアにて、『カオゼロ』をプレイされた方を対象にアクリルキーホルダー（全5種）をランダムで1個プレゼント！（※ハイデマリのアクリルキーホルダーは4/29～ になります。）
■ハーフアニバーサリー記念公式生放送ミラーリング！
4月28日(火)18時より配信予定のハーフアニバーサリー公式生放送のミラーリング配信が、コラボカフェにて行われます！
『カオゼロ』を愛するファーストの仲間たちとともに、コラボカフェにてぜひハーフアニバーサリー公式生放送をご視聴ください！
【イベント概要】
期間：2026年4月22日（水）～ 5月15日（金）
開催店舗：Cafe&Bar RAGE ST
（〒171-0022 東京都豊島区南池袋1丁目28-2）
アクセス：池袋駅東口改札外 いけふくろう正面階段上
営業時間（コラボカフェ期間中）：
[1F カフェ＆バーエリア]
日曜～木曜 / 10:00-22:00 金・土曜 / 10:00-23:00
※4/28（火）のみ10:00-23:00営業
[1F グッズエリア]
平日・土日祝 / 10：00-21：00
[2F PCプレイエリア]
日曜～木曜 / 10:00-22:00 金・土曜 / 10:00-23:00
※4/28（火）のみ10:00-23:00営業
店舗URL：https://www.cafebar-rage-st.com/
■ゲーム情報
タイトル：カオスゼロナイトメア
ジャンル：選択が導くカオスループRPG
対応機種：iOS / Android / PC
価格：基本無料（アプリ内課金あり）
サービス開始日：2025年10月22日(水)
■ウェブサイト情報
公式サイト：https://chaoszeronightmare.onstove.com/ja
公式コミュニティ：https://page.onstove.com/chaoszeronightmare/jp
公式X：https://x.com/CZN_Official_JP
公式YouTube：https://www.youtube.com/@ChaosZeroNightmare_JP
スマイルゲート公式サイト：https://smilegate.com/jp/