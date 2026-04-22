『カオスゼロナイトメア』池袋「Cafe&Bar RAGE ST」コラボカフェが本日（4/22）よりオープン！

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Smilegate, Inc., Megaport Branch

　スマイルゲート・メガポート（以下、スマイルゲート）は、自社でサービス中であり、SUPER CREATIVEが開発するローグライクRPG『カオスゼロナイトメア』（以下、『カオゼロ』）のサービス開始0.5周年を記念し、JR東日本グループeスポーツカフェ有限責任事業組合（株式会社JR東日本クロスステーション、株式会社ジェイアール東日本企画、JR東日本スポーツ株式会社）とRAGEが新たなeスポーツカルチャーを届ける複合施設「Cafe&Bar RAGE ST」でのコラボレーションカフェを本日2026年4月22日よりオープンしました。





■『カオゼロ』コラボカフェが本日よりスタート！


　リリース0.5周年を記念したコラボカフェが、池袋「Cafe&Bar RAGE ST」にて本日よりスタート！


　本コラボカフェだけのドリンク＆フードメニューやグッズ、ノベルティをお見逃しなく！



　また、大反響にお応えして、コラボカフェの開催期間が、「2026年5月7日(木)」から「2026年5月15日(金)」まで延長となりました！


- 開催期間：2026年4月22日（水）～ 5月15日（金）

　これも日頃より『カオゼロ』をご愛顧いただいているユーザーの皆様のご支援あってのものです。


　ありがとうございます！



■0.5周年記念コラボカフェだけの特別なメニュー！


　本コラボカフェは、キャラクターをモチーフとしたドリンク＆フードメニューや、


　ゲーム内アイテムを模したドリンク＆フードメニューなど、


　『カオゼロ』の世界観を存分に味わえるコラボカフェとなっております。




■コラボメニューの注文で特別な購入特典も！


　コラボメニューをご注文していただいたお客様に、下記のノベルティを配布予定です。


- 特典１.：コースター（全5種）

　コラボメニューを1品ご注文毎に、ランダムでコースター1枚をプレゼント。（※ハイデマリのコースターは4/29～になります。）




- 特典２.：ランチョンマット

　コラボメニューのご注文合計金額\2,500（税込）以上のお買い上げで、ランチョンマット1枚をプレゼント




- 特典３.：ポストカード

　お好きなコラボドリンク1品＋お好きなコラボフード1品のセットのご注文で、ポストカード1枚をプレゼント




■0.5周年を記念した限定グッズが登場！


　本コラボカフェでは、0.5周年を彩る多彩なグッズを販売いたします。


　また、購入金額に応じた購入特典も！










　※今回販売されるグッズにつきまして、生産時期によるロゴ仕様の違いがございます。


- 　初版分（今回販売分）： ゲームロゴが「英語表記」
- 　第2版以降： ゲームロゴが「日本語表記」に変更予定

　あらかじめ仕様をご確認・ご了承のうえ、お買い求めください。


■PCプレイエリアにて、ゲームプレイキャンペーン開催！


　2F PCプレイエリアにて、『カオゼロ』をプレイされた方を対象にアクリルキーホルダー（全5種）をランダムで1個プレゼント！（※ハイデマリのアクリルキーホルダーは4/29～ になります。）







■ハーフアニバーサリー記念公式生放送ミラーリング！


　4月28日(火)18時より配信予定のハーフアニバーサリー公式生放送のミラーリング配信が、コラボカフェにて行われます！


　『カオゼロ』を愛するファーストの仲間たちとともに、コラボカフェにてぜひハーフアニバーサリー公式生放送をご視聴ください！




【イベント概要】

期間：2026年4月22日（水）～ 5月15日（金）


開催店舗：Cafe&Bar RAGE ST


（〒171-0022 東京都豊島区南池袋1丁目28-2）


アクセス：池袋駅東口改札外 いけふくろう正面階段上


営業時間（コラボカフェ期間中）：


[1F カフェ＆バーエリア]


日曜～木曜 / 10:00-22:00 金・土曜 / 10:00-23:00


※4/28（火）のみ10:00-23:00営業


[1F グッズエリア]


平日・土日祝 / 10：00-21：00


[2F PCプレイエリア]


日曜～木曜 / 10:00-22:00 金・土曜 / 10:00-23:00


※4/28（火）のみ10:00-23:00営業


店舗URL：https://www.cafebar-rage-st.com/



■ゲーム情報


タイトル：カオスゼロナイトメア


ジャンル：選択が導くカオスループRPG


対応機種：iOS / Android / PC


価格：基本無料（アプリ内課金あり）


サービス開始日：2025年10月22日(水)



■ウェブサイト情報


公式サイト：https://chaoszeronightmare.onstove.com/ja


公式コミュニティ：https://page.onstove.com/chaoszeronightmare/jp


公式X：https://x.com/CZN_Official_JP


公式YouTube：https://www.youtube.com/@ChaosZeroNightmare_JP


スマイルゲート公式サイト：https://smilegate.com/jp/