『カオスゼロナイトメア』池袋「Cafe&Bar RAGE ST」コラボカフェが本日（4/22）よりオープン！

Smilegate, Inc., Megaport Branch

スマイルゲート・メガポート（以下、スマイルゲート）は、自社でサービス中であり、SUPER CREATIVEが開発するローグライクRPG『カオスゼロナイトメア』（以下、『カオゼロ』）のサービス開始0.5周年を記念し、JR東日本グループeスポーツカフェ有限責任事業組合（株式会社JR東日本クロスステーション、株式会社ジェイアール東日本企画、JR東日本スポーツ株式会社）とRAGEが新たなeスポーツカルチャーを届ける複合施設「Cafe&Bar RAGE ST」でのコラボレーションカフェを本日2026年4月22日よりオープンしました。

■『カオゼロ』コラボカフェが本日よりスタート！

リリース0.5周年を記念したコラボカフェが、池袋「Cafe&Bar RAGE ST」にて本日よりスタート！

本コラボカフェだけのドリンク＆フードメニューやグッズ、ノベルティをお見逃しなく！

また、大反響にお応えして、コラボカフェの開催期間が、「2026年5月7日(木)」から「2026年5月15日(金)」まで延長となりました！

- 開催期間：2026年4月22日（水）～ 5月15日（金）

これも日頃より『カオゼロ』をご愛顧いただいているユーザーの皆様のご支援あってのものです。

ありがとうございます！

■0.5周年記念コラボカフェだけの特別なメニュー！

本コラボカフェは、キャラクターをモチーフとしたドリンク＆フードメニューや、

ゲーム内アイテムを模したドリンク＆フードメニューなど、

『カオゼロ』の世界観を存分に味わえるコラボカフェとなっております。

■コラボメニューの注文で特別な購入特典も！

コラボメニューをご注文していただいたお客様に、下記のノベルティを配布予定です。

- 特典１.：コースター（全5種）

コラボメニューを1品ご注文毎に、ランダムでコースター1枚をプレゼント。（※ハイデマリのコースターは4/29～になります。）

- 特典２.：ランチョンマット

コラボメニューのご注文合計金額\2,500（税込）以上のお買い上げで、ランチョンマット1枚をプレゼント

- 特典３.：ポストカード

お好きなコラボドリンク1品＋お好きなコラボフード1品のセットのご注文で、ポストカード1枚をプレゼント

■0.5周年を記念した限定グッズが登場！

本コラボカフェでは、0.5周年を彩る多彩なグッズを販売いたします。

また、購入金額に応じた購入特典も！

※今回販売されるグッズにつきまして、生産時期によるロゴ仕様の違いがございます。

- 初版分（今回販売分）： ゲームロゴが「英語表記」- 第2版以降： ゲームロゴが「日本語表記」に変更予定

あらかじめ仕様をご確認・ご了承のうえ、お買い求めください。

■PCプレイエリアにて、ゲームプレイキャンペーン開催！

2F PCプレイエリアにて、『カオゼロ』をプレイされた方を対象にアクリルキーホルダー（全5種）をランダムで1個プレゼント！（※ハイデマリのアクリルキーホルダーは4/29～ になります。）

■ハーフアニバーサリー記念公式生放送ミラーリング！

4月28日(火)18時より配信予定のハーフアニバーサリー公式生放送のミラーリング配信が、コラボカフェにて行われます！

『カオゼロ』を愛するファーストの仲間たちとともに、コラボカフェにてぜひハーフアニバーサリー公式生放送をご視聴ください！

【イベント概要】

期間：2026年4月22日（水）～ 5月15日（金）

開催店舗：Cafe&Bar RAGE ST

（〒171-0022 東京都豊島区南池袋1丁目28-2）

アクセス：池袋駅東口改札外 いけふくろう正面階段上

営業時間（コラボカフェ期間中）：

[1F カフェ＆バーエリア]

日曜～木曜 / 10:00-22:00 金・土曜 / 10:00-23:00

※4/28（火）のみ10:00-23:00営業

[1F グッズエリア]

平日・土日祝 / 10：00-21：00

[2F PCプレイエリア]

日曜～木曜 / 10:00-22:00 金・土曜 / 10:00-23:00

※4/28（火）のみ10:00-23:00営業

店舗URL：https://www.cafebar-rage-st.com/

■ゲーム情報

タイトル：カオスゼロナイトメア

ジャンル：選択が導くカオスループRPG

対応機種：iOS / Android / PC

価格：基本無料（アプリ内課金あり）

サービス開始日：2025年10月22日(水)

■ウェブサイト情報

公式サイト：https://chaoszeronightmare.onstove.com/ja

公式コミュニティ：https://page.onstove.com/chaoszeronightmare/jp

公式X：https://x.com/CZN_Official_JP

公式YouTube：https://www.youtube.com/@ChaosZeroNightmare_JP

スマイルゲート公式サイト：https://smilegate.com/jp/