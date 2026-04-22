タイ初出店！肉汁餃子のダンダダンがバンコクにオープンします！

株式会社NATTY SWANKYホールディングス

株式会社NATTY SWANKYホールディングスの子会社である株式会社ダンダダン(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:井石 裕二)は「粋で鯔背な店づくり」を理念に、肉汁餃子のダンダダンを全国で運営しており、餃子とビールを主役としてゆっくり楽しめるお店を創りたいという想いで、2011年に東京調布市で創業しました。

この度、2026年7月下旬（予定）に、タイに初出店する運びとなりました。

出店場所は、バンコクに今年できた大型の商業施設です。

駅に直結している飲食に特化した空中庭園エリアで、ビジネスマンや若者の来店が見込まれます。

タイのお客様と文化に寄り添い、また来たいと思っていただけるような肉汁餃子体験をお届けします。

店舗概要

店名：肉汁餃子のダンダダン CLOUD11 Bangkok（予定）

所在地：888 Sukhumvit Road. Phra Khanong Bangkok 10260

店舗面積：100平方メートル （33坪）

オープン日：2026年7月下旬（予定）

肉汁餃子のダンダダンとは

老若男女が日常的に餃子とビールを楽しめる店を作りたいという想いで、2011年1月に東京都調布市にオープンした、元祖肉汁餃子のお店です。

「街に永く愛される、粋で鯔背な店づくり～期待以上が当り前､ それが我等の心意気～」を理念に掲げ、一時の繁盛ではなく、その街の人々に永く愛される店づくりに努めています。

「肉汁餃子のダンダダン」の餃子は、研究に研究を重ね、1年以上をかけてつくりあげました。

ご飯のおかずにはもちろん、お酒のつまみにも合うように作られた餃子です。

餡の肉は豚のもも肉等を食感を生かせるように粗く挽き、キャベツ・ニラ等の野菜は肉のうまみを引き立たせるよう細かく刻みます。

自然の旨味を生かせる配合を研究した合わせ調味料を入れ、またそれら全てが足し算ではなく掛け算になるタイミングまで練りこみます。

皮は小麦の表皮、胚芽、胚乳をすべて粉にし、風味豊かな香りと栄養価を最大限残した「全粒粉（7％）」を使用し、独自に開発しました。餡の旨味をしっかり閉じ込め、なおかつ重すぎない絶妙な厚さで作られています。

最後に、餡と皮を「包む」ではなく、「握り」ます。皮を伸ばしながら餡をたっぷりと入れ、人が握ることで肉汁たっぷりのダンダダン肉汁餃子が出来上がります。

会社概要

株式会社ダンダダン

代表取締役社長：井石裕二

本社：東京都新宿区西新宿1-19-8 新東京ビル7階

事業内容：ギョーザ居酒屋「肉汁餃子のダンダダン」全国に運営

URL：https://www.dandadan.jp/

報道関係者の皆様：本件に関する取材窓口

社名：株式会社NATTY SWANKYホールディングス

部署：社長室 広報 廣田瞳

電話番号： 080-3708-7954

メールアドレス：hirota@nattyswanky.com