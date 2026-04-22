劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』メモリールジオラマアクリルスタンドの発売が決定!!本日4/22(水)よりご予約受付開始!!

ゼロジーアクト株式会社劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』メモリールジオラマアクリルスタンド(全5種)

アニメ・キャラクター雑貨や、オリジナル商品の企画デザイン・製造販売を行うゼロジーアクト株式会社（本社：東京都台東区 ※朝日放送グループ）は、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』メモリールジオラマアクリルスタンドの予約受付を開始した。

◆ 劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』メモリールジオラマアクリルスタンド(全5種)

映画のシーンの上にキャラクターが浮かぶジオラマスタンドです。江戸川コナン・萩原千速・横溝重悟・世良真純・萩原研二&松田陣平の全5種!!

劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』メモリールジオラマアクリルスタンド(全5種)

劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』メモリールジオラマアクリルスタンド(全5種)

【サイズ】約W123×H210mm(プレートの状態)

【価格】\ 2,178(税込)

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◆ご予約受付期間・お届け時期

ゼロジーアクトオンラインストアでのご予約受付は2026年5月10日(日)23:59まで。商品の発送時期は、2026年7月中旬頃を予定しています。

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