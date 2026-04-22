VideoTouch、株式会社TMJとパートナーシップを強化

VideoTouch株式会社

AI教育プラットフォームを展開するVideoTouch株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：上坂優太）は、セコムグループの一員としてコンタクトセンターの構築・運営を支援する株式会社TMJ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：丸山英毅、以下、TMJ）と、販売契約を締結し、パートナーシップを強化することをお知らせします。

契約日：2026年4月14日

■ 背景と目的

VideoTouchは2025年にTMJとパートナーシップを開始し、コンタクトセンター向けオンデマンド学習サービス「VideoTouch」の提供を進めてまいりました。

このたび、既存の連携体制をさらに発展させる形で新たな協定を結び、TMJが展開するコンタクトセンターソリューションの一部として「VideoTouch」をより柔軟かつ迅速に組み込む体制を整備しました。TMJの広範な顧客基盤を通じ、コンタクトセンターにおけるオペレーター教育のデジタル化・体系化を共に推進してまいります。

■ 「VideoTouch」について

研修動画の収録・編集・配信・定着度テスト・分析まで、ワンストップで完結するオンデマンド学習サービスです。研修コンテンツの生成から、定着度テストの実施までAIで実現。視聴分析機能で受講者の理解度・進捗を把握し、研修工数の削減と教育品質の均一化を、同時に実現します。

URL：https://videotouch.jp/videotouch

導入事例インタビュー記事一覧：https://videotouch.jp/case

【株式会社TMJ 概要】

会社名： 株式会社TMJ

本社所在地： 東京都新宿区西新宿7-20-1 住友不動産西新宿ビル

代表取締役：丸山 英毅

設立：1992年4月

URL：https://www.tmj.jp/

【VideoTouch株式会社 概要】

会社名：VideoTouch株式会社

所在地：東京都渋谷区渋谷1丁目15-12 LAIDOUT SHIBUYA 202号室

代表者：代表取締役CEO 上坂 優太

設立：2013年4月

事業内容：コンタクトセンター特化の教育AI統合プラットフォーム「VideoTouch」「AIロープレ」「AIモニタリング」の開発・運営

主要株主：PKSHA Technology

URL：https://videotouch.co.jp/

本件に関するお問い合わせ

VideoTouch株式会社

広報担当：高橋

Mail：pr@videotouch.co.jp