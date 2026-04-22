『ことら送金』累計送金金額3兆円突破！

株式会社ことら

2022年10月11日に20社でスタートした『ことら送金』の累計送金金額は、3兆円を突破いたしました。

『ことら送金』は、10万円以下の個人間送金を対象として、対応するスマートフォンアプリから口座番号を入力しての送金はもちろん、携帯電話番号などを使って簡単な操作で24時間365日送金ができるサービスです。ご自身の口座間での資金移動をはじめ、友人との割り勘精算など様々なシーンでご活用いただいております。現在424社にて送金手数料無料でご利用いただけます。

あなたのスマホで使えるか今すぐチェック！ :https://www.cotra.ne.jp/p2pservice/

注１）ご利用に際しては、『ことら送金』に対応している銀行などが指定するアプリのダウンロードが必要です。

注２）ご利用いただくアプリによって、サービスを停止する時間があります。

『ことら送金』 累計送金額の推移『ことら送金』 が利用できる事業者の推移

引き続き『ことら送金』では、つながる金融機関や資金移動業者のさらなる拡大に努め、多頻度小口決済の利便性向上および相互運用性の実現に取り組んでまいります。

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/171174/table/10_1_d55c5224552c4ba106579d0b48615ca7.jpg?v=202604221051 ]