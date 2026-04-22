AIカルテ「medimo」、OCR技術を活用した「医療文書の自動読み取り機能」を提供開始

株式会社medimo

医療AIスタートアップ株式会社medimo（本社：東京都港区、代表取締役社長：中原 楊）が提供する、AIによる診療録作成支援サービス「medimo（メディモ）」において、OCR技術を活用した「医療文書の読み取り機能」の提供を新たに開始いたしました。

新機能開発の背景と特長

これまで、他院からの紹介状やお薬手帳などの事前情報は、診察前に医師が手入力でカルテに転記したり、要約結果に後から追記したりする手間が発生していました。

今回追加された「OCR機能」を活用することで、事前の文書情報を自動で読み取り、その後の診察時の会話（録音データ）と文脈をすり合わせた上で要約を出力することが可能になります。

ご利用手順

操作は診察画面から行います。

1.アップロード：診察ページの「診察メモ」の右隣にあるアップロードアイコンを押下し、OCRで読み取る文書ファイルを選択します。（※読み取り結果の出力まで少々お時間を頂戴します）

2. 結果の確認：読み取り結果が反映されたら、画面を一番下までスクロールします。

3. 診察（録音）開始：「録音を開始（事前メモを含む）」ボタンを押下し、通常の診察を開始してください。

株式会社medimoについて

「医療の変曲点になる」をミッションに掲げ、AIによる診療録作成支援サービス「medimo」を開発・提供しています。音声入力とAI要約技術により、医療従事者を煩雑な書類業務から解放し、患者様と向き合う時間を創出します。

会社概要

会社名 ：株式会社medimo

所在地 ：〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-8-21 虎ノ門33森ビル4F

代表者 ：代表取締役社長 中原 楊／ 代表取締役 馬 劭昂

設立 ：2022年4月

事業内容：医療×AIプロダクトの企画・開発・提供

URL ：https://corp.medimo.ai/