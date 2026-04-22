Kong、日本ヒューレット・パッカードとパートナー契約を締結

Kong株式会社

APIおよびAIコネクティビティ技術のリーディングカンパニーである Kong株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：有泉 大樹、以下 Kong）は、日本ヒューレット・パッカード合同会社と、日本市場における企業のAPI活用およびハイブリッドクラウド環境の最適化を支援することを目的に、HPEのポートフォリオを提供するパートナー契約を締結しました。

本提携により、Kongが提供する世界で最も採用されているAPIゲートウェイ「Kong Gateway」やSaaS型APIマネジメントプラットフォーム「Kong Konnect」と、HPEが提供する「GreenLakeクラウド」を中核とするハイブリッドクラウドソリューションを組み合わせ、日本企業のデジタル変革（DX）およびAI活用を支える基盤の構築を支援します。

■背景

近年、企業が競争力を維持・強化するためには、アプリケーションのモダナイゼーションやマイクロサービスの導入、さらにはAIを活用した新たなサービス創出が不可欠となっています。こうした取り組みにおいて、クラウドや既存システムを柔軟かつ安全につなぐ「API」の重要性は、これまで以上に高まっています。

HPEは、あらゆるITにクラウドエクスペリエンスをもたらす「GreenLakeクラウド」や、AIの本番活用を加速させるターンキー型システムである「HPE Private Cloud AI」など、強力なエンタープライズ向けソリューションを展開しています。一方、Kongは「すべての企業を『APIファースト』に」というミッションを掲げ、APIの構築・運用・管理のライフサイクル全体を一気通貫で提供しています。

両社は、複雑化するハイブリッド/マルチクラウド環境におけるAPIの統制・管理という課題を解決し、よりセキュアかつスケーラブルなデジタルインフラを日本市場に提供することを目指し、今回のパートナー契約に至りました。

■パートナーシップで提供する価値

本パートナーシップにより、Kongの先進的なAPIマネジメント技術とHPEが提供する強力なハイブリッドクラウドおよびAIインフラストラクチャを掛け合わせたソリューションを展開します。これにより、インフラからアプリケーション層までを一貫してサポートし、企業のデジタル変革を加速させる次世代のデジタル基盤を実現します。具体的な価値は以下の通りです。

・ハイブリッドクラウドにおける統合的なAPI管理

GreenLakeクラウドが提供する柔軟なインフラ環境と、Kongの軽量かつ高性能なAPIゲートウェイを組み合わせることで、オンプレミスからパブリッククラウドまで、環境を問わず一貫したAPIガバナンスとセキュリティを実現します。

・AI戦略の加速

HPEのAIインフラストラクチャと、複数のAIを効率よく活用する「Kong AI Gateway」を連携させることで、AIサービスと業務システムの迅速な統合を支援します。これにより、データの利活用と自動化を促進し、ビジネス成果の創出を支援します。

・開発者の生産性向上とスピードの追求

「Kong Insomnia」などのAPI開発プラットフォームを活用し、HPEの提供する最新のコンピューティング環境において、APIの設計からテスト、デプロイまでの一連のプロセスを効率化します。

■今後の展望

Kongは日本ヒューレット・パッカードとのパートナーシップを通じて、日本市場におけるAPIマネジメントのユースケースを拡充し、特に金融、製造、公共分野など、高度なセキュリティと安定稼働が求められる業界への展開を強化します。両社は今後、顧客への共同提案や技術検証などを通じ、日本企業のDX実現とイノベーション創出を強力にバックアップしてまいります。

日本ヒューレット・パッカード合同会社 執行役員 アドバイザリー & プロフェッショナルサービス事業統括本部長 挾間 崇氏は次のように述べています。「Kong社との協業により、最新のAPIマネジメントソリューションを提供できることを歓迎します。APIは現代のデジタルビジネスにおける『接続の核』であり、Kong社の卓越した技術力は、お客様のハイブリッドクラウドおよびAI戦略を加速させる強力なエンジンとなることを確信しています」

Kong株式会社 代表取締役社長 有泉 大樹氏は次のように述べています。

「ITインフラのリーダーである日本ヒューレット・パッカード様とパートナーシップを結べることを大変嬉しく思います。HPEが提供する強力なハイブリッドクラウド・AIソリューションと、Kongの先進的なAPIマネジメント技術を融合させることで、日本企業が抱える『APIの複雑な統制・管理』という課題を解決し、真のAPIファーストな開発環境の普及を推進できると確信しています。両社で力を合わせ、よりアジリティの高いデジタル社会の実現に貢献してまいります」

Kong について

Kongは、APIおよびAI接続技術のリーディングカンパニーとして、エージェント時代を支えるインフラを構築しています。Fortune 500企業からスタートアップまで幅広く信頼される、統合API／AIプラットフォーム「Kong Konnect」により、APIおよびAIモデル間を流れるインテリジェンスを安全に管理・高速化・ガバナンス・マネタイズすることを可能にします。詳細は jp.konghq.com/ をご覧ください。

会社概要： https://jp.konghq.com

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