名古屋の伝説「世界の山ちゃん」が、コロッケ倶楽部をジャック。980円で叶う「最強の個室千ベロ」。

株式会社ウチヤマホールディングス

株式会社さわやか倶楽部（本社：福岡県北九州市、代表取締役社長：山本 武博）が運営する「カラオケコロッケ倶楽部」は、2026年4月30日（木）より、全国の店舗において、名古屋発祥の超人気居酒屋「世界の山ちゃん」とのコラボレーションを開始いたします。

「世界の山ちゃん」ブランドの冷凍商品「幻の手羽先」を全店で提供するほか、お酒との相性を極めた3種類のアルコールから選べる「千ベロセット 980円（税抜）」を発売。カラオケの「個室」というプライベート空間で本格居酒屋グルメを楽しむ、新スタイルのエンターテインメント体験をお届けします。

■ ここが「最強」！コラボの見どころ

1. 独自製法の「幻のコショウ」が喉を刺激する

コショウ辛さが特徴の「幻の手羽先」。その味の決め手は、世界の山ちゃん独自製法の「幻のコショウ」にあります。一度食べたら止まらない、まさに「最強のおつまみ」です。歌い疲れた喉に突き刺さるコショウ辛さは、まさに「ドリンク泥棒」。カラオケ店だからこそできる、最高のペアリングをお楽しみください。

2. 980円で完成する至福の「千ベロセット」

「居酒屋よりも手軽に、本格的なサク飲み」というコンセプトから、究極のコスパセットが誕生しました。

セット内容：幻の手羽先（5本） ＋ 選べるアルコール（1杯）

選べるアルコール（厳選3種）： 匠のレモンサワー By～SUI～ ・ 翠ジンソーダ ・ 角ハイボール

価 格 ： 各980円（税抜）

３. 個室でゆっくり、あの「山ちゃん」ブランドを堪能

カラオケを楽しみながら、「世界の山ちゃん」の幻の手羽先が味わえる--カラオケ店ならではの個室空間で、誰にも気兼ねすることなく、名古屋の人気ブランドの味を満喫できます。歌って、食べて、飲んで、笑って。新しいカラオケ体験をお届けします。

■ コラボレーション概要

発売日： 2026年4月30日（木）～

実施店舗： カラオケコロッケ倶楽部 全店舗

【メニューラインナップ】

最強！千ベロセット（幻の手羽先5本＋選べるアルコール）：980円（税抜）

世界の山ちゃん 幻の手羽先（5本入り）：680円（税抜）／（10本入り）1,200円（税抜）

【商品について】

※ 本商品は「世界の山ちゃん」ブランドの冷凍食品です

※ 店舗で調理してご提供いたします

※「世界の山ちゃん」各店舗で提供される商品とは異なります

■ 「世界の山ちゃん」について

1981年に愛知県名古屋市で創業した、全国および海外に展開する人気居酒屋チェーン。看板商品の「幻の手羽先」は、コショウ辛さがやみつきになる一品です。その味の決め手は、創業者が試行錯誤の末に生み出した門外不出の「幻のコショウ」。創業以来変わらぬ味わいで、名古屋の食文化を象徴する存在の一つとして親しまれています。現在は居酒屋事業にとどまらず、冷凍食品やスナック菓子など、多彩な形でその味を発信しています。

公式サイト：https://www.yamachan.co.jp/

公式Twitter(X)：https://x.com/yamachan614

■ レストラン＆カラオケ コロッケ倶楽部について

九州を中心に展開する「コロッケ倶楽部」は、歌う楽しさはもちろん、お食事メニューのラインナップにも力を入れている「レストラン＆カラオケ」です。 単なるカラオケボックスの枠を超え、ご家族での夕食やビジネスシーンでのサク飲みなど、周囲を気にせず過ごせる「完全個室のプライベートレストラン」としての利便性を追求しています。 今回の「世界の山ちゃん」とのコラボレーションにおいても、カラオケ店ならではの気軽さと、名古屋の伝説的な味を一度に楽しめる、新しい「個室での過ごし方」をお客様に提供いたします。

【関連リンク】

ウチヤマホールディングス 企業サイト： https://www.uchiyama-gr.jp/

株式会社さわやか倶楽部 公式HP： https://www.sawayakaclub.jp/

コロッケ倶楽部 公式HP： https://www.korokkeclub.com

コロッケ倶楽部 公式X： https://x.com/korokkeclubcom