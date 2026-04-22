日常をスタイルアップするファッション感覚で持てるマグボトル　ティファール「beYou（ビーユー）」シリーズ新登場

株式会社グループセブ ジャパン

株式会社グループセブ ジャパン（本社：東京都、代表取締役社長： ジュリアン・メジャー ）は2026年5月、ティファールより、ファッション感覚で持てる新しいマグボトル「beYou（ビーユー）」シリーズを発売いたします。

「beYou」シリーズは、機能性とデザイン性を両立し、“マグボトルをファッションアイテムとして楽しむ”という新しい価値を提案するシリーズです。手に馴染むスタイリッシュなフォルムと洗練されたデザインが、持つ人のスタイルをさりげなく引き立てます。オフィスや学校、街歩き、スポーツ、アウトドアなど、さまざまなシーンで自然と存在感を放ちます。

ラインナップは、簡単に開閉できる新感覚の【フリップタイプ】と、ストレーナー付きの【スクリュータイプ】の2タイプ。どちらも飲み口がカバーされる構造で、清潔に保てます。

さらに、持ち歩きに便利なストラップ付き。付属のチャームコネクターを使えば、お好みのチャームやアクセサリー、ストラップなどと組み合わせて、自分らしくカスタマイズできます。

炭酸飲料にも対応（※1）し、高い保温・保冷効力（※2）を実現。また、シンプルな構造でお手入れしやすく、食洗機にも対応しています。

毎日持ち歩くものだからこそ、自分らしく。

「beYou」は、日常をスタイルアップする新しいボトルシリーズです。

※1 使用方法・条件に従ってください。

※2 フリップタイプ 500ml：保温効力 63℃以上、保冷効力 7℃以下（6時間）/ 700ml：保温効力 68℃以上、保冷効力 7℃以下（6時間）

スクリュータイプ 500ml：保温効力 63℃以上、保冷効力 10℃以下（6時間）

※ 取り扱い店舗： 直営店、公式オンラインストア、一部専門店で販売予定。

「beYou」シリーズ製品特長

1. 簡単開閉

【フリップタイプ】

ワンタッチでふたを押し上げてすぐに開けられるスタイリッシュなフリップタイプで、スポーツやアウトドアなどアクティブなシーンに最適です。

【スクリュータイプ】

キャップを回して簡単＆しっかり開閉できる安心設計。

学校やオフィス、街歩きなどの日常使いに適しています。

2. ストレーナー付きでティーバッグも楽しめる

ボトルにティーバッグを入れたままでもスマートに使えます。

※スクリュータイプのみ

3. 飲み口がカバーされて清潔

フリップタイプ

開けたとき閉めたとき

スクリュータイプ

4. 高い保温・保冷効力

フリップタイプ 500ml：保温効力 63℃以上、保冷効力 7℃以下（6時間）

700ml：保温効力 68℃以上、保冷効力 7℃以下（6時間）

スクリュータイプ 500ml：保温効力 63℃以上、保冷効力 10℃以下（6時間）

5. シンプルな構造でお手入れ簡単

【フリップタイプ】

飲み口を取り外して丸洗いが可能です。

【スクリュータイプ】

簡単に分解でき、丸洗いできます。

フリップタイプ、スクリュータイプのいずれも食洗機に対応しています。

6. ストラップ＆チャームコネクターで自分らしくカスタマイズ

持ち歩きに便利なストラップ付き。付属のチャームコネクターを使えば、お好みのチャームやアクセサリー、ストラップなどと組み合わせて、自分らしくカスタマイズできます。

ティファール マグボトル ラインナップ

【ティファール】 https://www.t-fal.co.jp/(https://www.t-fal.co.jp/)

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