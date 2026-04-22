【新食材】“ゆずたま”解禁。柚子香る特別な卵を使用した新メニューが登場｜純国産馬刺しと朝引き鶏 にほんいち 大阪堺筋本町店

株式会社N・I

株式会社N・I（本社：大阪市淀川区／代表取締役：河村則夫）が運営する「純国産馬刺しと朝引き鶏 にほんいち 大阪堺筋本町店」では、2026年4月20日(月)より、柚子の香りが広がる特別な卵「ゆずたま」を使用した新メニューの提供を開始いたします。

■ 柚子の香りが広がる、新しい卵の味わい

純国産にこだわり、馬刺しや朝引き鶏を中心に展開してきたにほんいちが、満を持して導入する卵。それが「ゆずたま」です。

「ゆずたま」は、長野県・馬路村から仕入れた、鶏の飼料に柚子を取り入れることで生まれた卵で、殻を割った瞬間にふわりと柚子の香りが広がるのが特徴です。

■ 素材の魅力を引き出す2品

柚子の香り 温泉卵

当店では、ゆずたまの特徴をダイレクトに感じていただける2品をご用意いたしました。

低温で丁寧に火入れした「柚子の香り 温泉卵」は、なめらかな口当たりとともに柚子の香りがふわりと広がる一品。塩で味わうことで、甘みとコクがより一層引き立ちます。

また、卵かけご飯は通常の醤油ではなく、あえて塩で提供。ゆずたま本来の香りと旨味をそのまま楽しめる、新しい食べ方として仕上げました。ゆずたま本来の香りと旨味をそのまま楽しめる、新しい食べ方です。シンプルだからこそ違いが際立つ、にほんいちらしい一皿です。

提供は数量限定。仕入れ状況により変動いたします。

卵の新たな魅力を体感できる一品として、ぜひこの機会にお楽しみください。

■商品概要

〈ラインナップ〉

・柚子の香り 温泉卵 380円(税込)

・塩で食べるTKG 550円(税込)

提供開始日：2026年4月20日(月)～

■店舗情報

純国産馬刺しと朝引き鶏 にほんいち 大阪堺筋本町店

純国産馬刺しと朝引き鶏 にほんいち 大阪堺筋本町店

所在地：大阪府大阪市中央区安土町2-4-5 B1F

営業時間：17:00～24:00（L.O.23:30）

定休日：不定休

座席数：62席

ホットペッパー：https://nihonichi-sakaisujihonmachi.owst.jp/

公式HP：https://shop.ni-290.co.jp/stores/1

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〈株式会社N・I会社概要〉

■会社名：株式会社N・I

■所在地：大阪府大阪市淀川区木川東2-4-3 甲東ビル1階

■代表者：代表取締役 河村 則夫

■設立：平成21年9月

■URL：http://ni-290.co.jp/company/

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〈お問い合わせ〉

株式会社N・I

担当：広報 濱田

MAIL：ni.hharuka0323@gmail.com

TEL：070-3868-0928