株式会社アップガレージグループ、「SECURITY ACTION」二つ星を宣言

株式会社アップガレージグループ

カー＆バイク用品のリユース専門店「アップガレージ」を全国展開する株式会社アップガレージグループ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：河野映彦、東証スタンダード市場：7134）は、独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が運用する「SECURITY ACTION（セキュリティアクション）」制度の趣旨に賛同し、SECURITY ACTION二つ星を宣言いたしました。

■ 背景と目的

株式会社アップガレージグループは、ブランドスローガンに「Good Mobility, Happy Life」を掲げ、モビリティライフの充実と持続可能な社会の実現を目指しています。

全国の店舗やECサイトを通じて多くのお客様の大切な情報をお預かりする企業として、情報セキュリティ対策の強化は最優先事項であると捉えております。

今回の宣言に基づき、お客様に安心して当社の店舗やサービスをご利用いただけるよう、さらなる情報セキュリティ対策の強化に努めてまいります。

■ SECURITY ACTIONについて

「SECURITY ACTION」は、安全・安心なIT社会を実現するためにIPAが創設した制度で、中小企業自らが情報セキュリティ対策に取り組むことを自己宣言するものです。

情報セキュリティ対策の取り組み段階に応じて「一つ星」と「二つ星」の2つのランクが用意されており、二つ星については、IPAが公開している「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」に付録する「5分でできる！情報セキュリティ自社診断(https://www.ipa.go.jp/security/sme/f55m8k0000001waj-att/000055848.pdf)」で自社の状況を把握したうえで、情報セキュリティ基本方針を外部に公開することが宣言の要件となっております。

SECURITY ACTIONとは？（IPA公式ウェブサイト）

https://www.ipa.go.jp/security/security-action/sa/

当社の情報セキュリティ基本方針

https://www.upgarage-g.co.jp/security/

■ アップガレージグループとは

1999年に創業したカー＆バイク用品のリユース専門店「アップガレージ(https://www.upgarage.com/)」の運営を中心として、新品タイヤ専門ブランド「タイヤ流通センター(https://www.tokyo-tire.com/)」など様々な事業を展開。

中古カー＆バイク用品専門店としては、全国シェアNo.1、店舗数は280店舗以上。2022年3月には自転車専門リユース事業「アップガレージサイクルズ(https://cycles.upgarage.com/)」を開始。

2024年4月には、アメリカ合衆国カリフォルニア州に同国での1号店となる「アップガレージガーデングローブ店(https://www.upgarage.com/en/usa/)」、2025年11月には2号店の「アップガレージオンタリオ店(https://www.upgarage.com/en/usa/#ontario)」を出店し、グローバル展開にも注力。

ブランドスローガンである「Good Mobility, Happy Life(https://www.upgarage-g.co.jp/company/vision/)」を提供するため、様々な挑戦を続けている。

■ 会社概要

会社名 ： 株式会社アップガレージグループ

住所 ： 神奈川県横浜市青葉区榎が丘7-22

代表取締役社長： 河野 映彦

資本金 ： 524,305千円

事業内容 ： リユース事業、人材紹介事業、システム開発、流通卸売事業の運営

ホームページ ： https://www.upgarage-g.co.jp/

サービスサイト： https://www.upgarage.com/