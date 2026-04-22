いなばペットフード　猫ちゃん用「CIAO 香り立つクランキーちゅ～る和え 40袋入り」を新発売！

いなば食品株式会社

いなばペットフード株式会社（いなば食品グループ 本社：静岡県静岡市清水区由比 会長：稲葉優子）は、猫ちゃん用のドライフード「CIAO 香り立つクランキーちゅ～る和え 40袋入り」を新発売いたしました。

1袋で複数の味を楽しめる大満足のバラエティパックで、多頭飼いのご家庭や、毎日のごはんタイムにたっぷりお使いいただけます。

■商品特徴- 「まぐろバラエティ」「シーフードバラエティ」「贅沢バラエティ」「まぐろ・かつおバラエティ」は4種類、「贅沢まぐろバラエティ」は2種類の味を楽しめます。- 猫ちゃんの大好きな「ちゅ～る」をカリカリ粒に絡ませた、猫ちゃんがやみつきになる美味しさ。- 40袋入りの大容量で多頭飼いのご家庭でも便利にお使いいただけます。- 1袋20gの使い切りサイズ。持ち運びにも便利な個包装タイプ。

「CIAO 香り立つクランキーちゅ～る和え」の商品情報 いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/product/name/cat/CIAO+%E9%A6%99%E3%82%8A%E7%AB%8B%E3%81%A4%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%81%A1%E3%82%85%EF%BD%9E%E3%82%8B%E5%92%8C%E3%81%88)

いなばペットフードHP→ いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/)

いなば食品グループHP→ いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)