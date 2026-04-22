TCL、新型タブレットシリーズとスマートAI電子ノートを発表NXTPAPER搭載プレミアムモデルから、日常使いに最適なエントリーモデルまで幅広く展開

株式会社 TCL JAPAN ELECTRONICS

この度、TCL JAPAN ELECTRONICS株式会社（本社：東京都中央区、以下TCL）は、日本市場向けに新型タブレット3機種およびスマートAI電子ノート1機種を、2026年春より順次発売いたします。

TCL独自の次世代ディスプレイ技術「NXTPAPER」を搭載したプレミアムモデルをはじめ、大画面による高い視認性を備えたモデル、日常使いに適したスタンダードモデル、初めてタブレットをご利用になる方にも扱いやすいエントリーモデルまで、多様なニーズに応える幅広いラインアップを展開します。近年、オンライン学習の定着や動画配信サービスの拡大、在宅ワーク・モバイルワークの普及を背景に、タブレット端末にはこれまで以上に多様な役割と高い汎用性が求められています。



TCLは今回、多様化するニーズに応える見やすさと使いやすさを追求し、日本市場向け新製品4機種を発表いたします。なお、TAB 10 Gen 4、TAB A1 Plus、NXTPAPER 14は4月24日発売予定、Note A1 NXTPAPERは5月15日発売予定です。学習用途、ビジネスシーン、エンターテインメント、さらには家族での共用利用まで、幅広いシーンに対応する製品展開を通じて、TCLは国内タブレット市場におけるプレゼンス拡大を目指してまいります。

■ TCL独自技術 「NXTPAPER」 とは

NXTPAPERは、紙のような見やすさと、液晶ならではの豊かなカラー表現を両立したTCL独自の次世代ディスプレイ技術です。外光の反射や映り込みを抑え、長時間の閲覧や作業時にも目への負担に配慮した、快適な表示体験を実現します。さらに、ワンタッチで表示モードを切り替えられる「3つの表示の

VersaView」に対応し、用途に応じて最適な画面表示を選択できます。

・ 通常モード：動画視聴やライブ配信、Web閲覧など、鮮やかなカラーコンテンツに適したモード

・ インクペーパーモード：紙のような見え方で、読書や資料閲覧、長時間利用に適したモード

・ カラーペーパーモード：色味を保ちながら目にやさしく、漫画・イラスト・学習用途に適したモード

■ TCL独自技術 「NXTPAPER Pure」 とは

従来のデジタルノートはモノクロ表示が中心でしたが、NXTPAPER Pureは16.7M色のフルカラー表示に対応。さらに、NXTPAPER技術をベースに、反射や光の映り込みをさらに低減したディスプレイ設計により、プレゼン資料やPDF、学習コンテンツ、手書きノートまで、色彩情報を活かした見やすく快適な閲覧・記録体験を実現します。

■ 発売予定スマートAI電子ノート製品

Note A1 NXTPAPER

紙に書くような自然な書き心地を追求したスマート電子ノートです。反射や映り込みを抑えたNXTPAPER Pure技術により、見やすく快適な表示環境を実現します。T-Pen ProとAI機能を組み合わせ、手書きメモのテキスト化、要約、翻訳に対応します。さらに、8基のマイクによる会議向け指向性録音、AI文字起こし、議事録作成にも対応し、学習からビジネスまで幅広く活用できます。

■ 発売予定タブレット製品

詳細を見る :https://notea1jp.tcl.com/- AI高精度文字起こし会話や講義内容を高精度でテキスト化し、記録業務を効率化します。- AI自動音声テキスト変換録音した音声を自動で文字データ化。日本語を含む多言語に対応し、会議やインタビュー用途にも活用できます。- AI議事録生成・要約会議内容をもとに議事録作成や要点整理をサポートし、業務効率化に貢献します。- AIインスピレーション・スペース文章やWeb情報、PDF資料などをワンタップで保存し、アイデア整理や発想メモとして活用できる創造性支援機能です。TCL TAB 10 Gen 4

初めてのタブレットにも使いやすい、FHDディスプレイと十分な基本性能を備えたエントリーモデル。毎日の学習、ブラウジング、動画視聴など、幅広いシーンで快適に活躍します。

詳細を見る :https://www.tcl.com/jp/ja/tablets/tcl-tab-10-gen-4

TAB A1 Plus

12.2インチの高精細ディスプレイに加え、120Hz高リフレッシュレートに対応した大画面モデル。動画視聴からゲームまで、快適でなめらかな映像体験を楽しめます。

詳細を見る :https://www.tcl.com/jp/ja/tablets/tcl-tab-a1-plus

NXTPAPER 14

14.3インチ2.4K大画面ディスプレイを搭載したプレミアムモデル。独自のNXTPAPER 3.0ディスプレイにより、紙のように見やすく、長時間の作業や読書も快適にこなせます。さらに、4基のスピーカーによる立体感あるサウンドで、映像視聴や音楽再生時の没入感を高めます。

■製品の主なスペック

詳細を見る :https://www.tcl.com/jp/ja/tablets/tcl-nxtpaper-14

※実際の製品の機能・仕様（外観、カラー、サイズなど）および画面表示（壁紙、UI、アイコンなど）は、

国または地域により異なる場合があります。

※掲載されているデザイン、機能、画面表示、各種画像はイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。

※オプションアクセサリは別売りです。アクセサリの販売状況は国または地域により異なる場合があります。

※Google、Android、GeminiはGoogle LLCの商標です。

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TCL について

TCLは、160以上の国と地域で事業を展開するグローバルテクノロジーブランドとして、ディスプレイ技術やスマート家電分野において高い評価を獲得しています。特にMini LEDや量子ドット技術、独自ディスプレイ技術「NXTPAPER」など、先進的な技術開発を強みに、世界中のユーザーへ革新的な製品体験を提供しています。

ユーザーが求める高画質・快適性・使いやすさを追求し続けることで、映像体験から生活家電まで、よりスマートで快適なライフスタイルの実現に貢献しています。常に新たな価値創造へ挑戦し続けるブランドとして、TCLはこれからも世界中のユーザーへ革新的な製品体験を届けてまいります。

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株式会社TCL JAPAN ELECTRONICS

TCLは、160以上の国と地域で事業を展開するグローバルテクノロジーブランドとして、ディスプレイ技術やスマート家電分野において高い評価を獲得しています。特にMini LEDや量子ドット技術、独自ディスプレイ技術「NXTPAPER」など、先進的な技術開発を強みに、世界中のユーザーへ革新的な製品体験を提供しています。ユーザーが求める高画質・快適性・使いやすさを追求し続けることで、映像体験から生活家電まで、よりスマートで快適なライフスタイルの実現に貢献しています。常に新たな価値創造へ挑戦し続けるブランドとして、TCLはこれからも世界中のユーザーへ革新的な製品体験を届けてまいります。