将棋界の絆を描く珠玉ノンフィクション完結編『師弟　棋士の見る夢』光文社より4月22日(水)発売　【伊藤匠二冠のクールな姿も！カラー写真は16ページ】

株式会社光文社

野澤亘伸氏によるノンフィクション単行本『師弟 棋士の見る夢』を2026年4月22日（水）に発売いたします。

本作は、「第31回将棋ペンクラブ大賞」を受賞した『師弟』シリーズの第3弾にして完結編。絶対王者・藤井聡太の牙城に迫る若き才能たちと、彼らを見守り、導いてきた師匠たちの知られざる絆に迫ります。

■ 本書の内容

将棋界が空前の盛り上がりを見せる中、注目は「対局の結果」だけでなく、棋士たちの「育ちの物語」へと移っています。

本書では、2024年に藤井聡太から叡王のタイトルを奪取した伊藤匠二冠と、彼を育てた宮田利男八段のエピソードを含む、今まさに将棋界の歴史を塗り替えようとしている師弟たちの姿を活写。写真家でもある著者ならではの鋭い視点と、長年の密着取材で得た信頼関係から紡ぎ出される言葉は、勝負の世界の厳しさと温かさを浮き彫りにします。

■ 本書の注目ポイント

１ 「打倒・藤井」の最前線を描く

同学年のライバルとして注目される伊藤匠二冠がいかにして育ったのか。宮田一門の兄弟弟子（伊藤匠、本田奎、斎藤明日斗）を軸に、一門の情熱を描きます。

２ 女性棋士の挑戦と絆

女性初のプロ棋士（棋士編入試験）に挑むなど、歴史を切り拓く西山朋佳女流三冠と、師匠・伊藤博文七段の物語も収録。

３ 多才な師弟関係の記録

関西将棋界の重鎮から、解説で人気の鈴木大介九段まで、多岐にわたる「師弟の形」を網羅。技術の伝承を超えた、人生のバトンタッチの瞬間を切り取ります。

４ 対局や将棋メディアの取材ではまず見られない棋士たちの意外な姿を写したカラー写真（口絵）を16ページ収録。特に女性ファンは必見です。

■ 収録されている主な師弟（敬称略）

宮田利男八段 × 伊藤匠二冠・本田奎六段・斎藤明日斗六段

森信雄七段 × 山崎隆之九段

鈴木大介九段 × 梶浦宏孝七段

井上慶太九段 × 出口若武六段

伊藤博文七段 × 西山朋佳女流三冠

深浦康市九段 × 齊藤優希四段

森下卓九段 × 増田康宏八段

■ 著者プロフィール

野澤 亘伸（のざわ ひろのぶ）

1968年栃木県生まれ。上智大学法学部法律学科卒業。1993年より写真週刊誌『FLASH』の専属カメラマンとして活動を開始。事件、芸能などを取材・撮影し、同誌の年間スクープ賞を3度受賞。また、フリーランスとしてタレント写真集や雑誌表紙を多数撮影する。小学生の頃から将棋に親しみ、各種媒体で棋士の取材を精力的に行う。著書『師弟棋士たち 魂の伝承』（光文社刊）と「師弟 少年時代に交わした二つの約束」（『将棋世界』）により、第31回将棋ペンクラブ大賞を受賞。他の著書に『絆 棋士たち 師弟の物語』（新潮文庫）、『オオクワガタに人生を懸けた男たち』（双葉社）など。

■ 書籍情報

タイトル： 師弟 棋士の見る夢

著者： 野澤 亘伸

発売予定日： 2026年4月22日

定価： 2,200円（本体2,000円＋税10%）

発行： 光文社

判型： 四六判（360ページ）

ISBN： 978-4-334-10954-7