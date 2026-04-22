入場無料の苔イベント「苔の縁日」を5月31日に山中湖で開催――全国の苔スペシャリストが集う1日限りの“苔を楽しむ縁日”

合同会社道草

合同会社道草（東京都大田区）は、2026年5月31日（日）、山梨県山中湖村のキャンプ場「moss camp field（モスキャンプフィールド）」にて、1日限りの苔イベント**「苔の縁日」**を開催します。入場は無料、予約不要。苔をテーマにしたワークショップ、体験企画、物販、栽培相談、飲食ブースなどを通して、苔の魅力を気軽に楽しめるイベントです。

全国の苔スペシャリストが集まる1日限りのイベント

全国の苔好きが集まる２年に一度のお祭り

「苔の縁日」は、苔に親しんでいる方はもちろん、これから苔の世界に触れてみたい方にも開かれたイベントです。会場は富士山を望む山中湖エリアのキャンプ場。日本各地のコケ生産者、テラリウムクリエイター、関連事業者が集まり、苔を“見る・作る・学ぶ・買う”ことができる、縁日のようなにぎわいの場をつくります。

初心者も家族連れも楽しめる

初心者でも楽しめる苔テラリウムワークショップ

当日は、苔テラリウム制作や苔玉づくり、苔柄のハンカチづくり、ルーペでの苔観察体験など、初心者でも参加しやすいワークショップを多数実施します。小さな子どもでも参加しやすいミニミニ苔テラリウム企画も予定されており、家族で楽しめる内容になっています。

前回大人気「苔みくじ」

また、販売・展示企画も充実しています。コケ農家による苔販売と栽培相談、苔図鑑の販売やサイン会、ヒカリゴケや苔石の展示販売、苔みくじ、苔すくい、苔デザイングッズやテラリウム用資材の販売など、苔好きの興味を引く企画が多数並びます。韓国からの新しいテラリウム容器展示も予定されています。

苔を“見る・作る・買う・学ぶ”がそろう

苔の縁日限定苔色メニューの飲食コーナー

飲食ブースでも、イベントならではの“苔モチーフ”のメニューを用意。苔シチュー、苔色綿あめ、苔をイメージしたカクテルなど、見た目にも楽しい企画がそろい、会場全体で苔の世界観を楽しめます。

苔を深く楽しんでいる方にも、ちょっと気になっていたという方にも、気軽に足を運んでいただける1日限りのイベントです。買い物や体験を楽しんだあとには、キャンプ場内に生えている苔を観察しながら、山中湖の自然の中でゆったりとした時間を過ごしていただけます。

苔テラリウム作品の展示「苔の縁日」開催概要

イベント名

苔の縁日

開催日時

2026年5月31日（日）10:00～14:00

会場

moss camp field（モスキャンプフィールド）

所在地

山梨県南都留郡山中湖村山中1300-1

入場料

無料

参加方法

予約不要

主な内容

・苔テラリウム、苔玉などのワークショップ

・ルーペを使った苔観察体験

・コケ農家による苔販売、栽培相談

・苔関連書籍、グッズ、資材、容器などの販売

・苔みくじ、苔すくいなどのお楽しみ企画

・飲食ブース、キッチンカー出店

会社概要

会社名：合同会社道草

代表者：石河 英作

所在地：東京都大田区東六郷2-19-2 エンゼルハイム東六郷第二112

URL：https://www.y-michikusa.com/

YouTube：https://www.youtube.com/@michikusa3193