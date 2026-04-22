コーヒーバッグをポットに一晩、本格水淹れアイスコーヒー！毎年好評の『CAFE@HOME ムーミン谷 水淹れアイスコーヒー』が4月23日より数量限定で登場

コーヒースタイルユーシーシー株式会社

COFFEE STYLE UCC株式会社（本社／兵庫県神戸市、代表取締役社長／西本圭吾）は、「Life Designing Coffee（ライフデザイニングコーヒー）」をコンセプトとした「CAFE@HOME（カフェアットホーム）」から、フィンランド生まれの物語のキャラクター「ムーミン」とコラボレーションした、『CAFE@HOME ムーミン谷 水淹れアイスコーヒー』を、2026年4月23日（木）から数量限定で発売します。

ムーミン谷の仲間たちが、夏のひとときを思い思いに楽しんでいる情景をイメージしたデザインの水淹れアイスコーヒーに加え、持ち運びに便利なボトルもご用意しました。また、発売を記念してオリジナル巾着付きセットも販売します。

当製品は、COFFEE STYLE UCC・UCCカフェメルカードの各店舗、UCC公式オンラインストアにてお買い求めいただけます。

■製品概要

毎年大好評の『ムーミン谷 水淹れアイスコーヒー』が今年も登場

昨今、手間をかけずに本格的な味わいを楽しめる『コールドブリュー（水淹れコーヒー）』の人気が高まっています。

本シリーズは、やさしい口当たりと爽やかな風味が特徴のブレンド。コーヒーバッグ1袋でグラス約3杯分のアイスコーヒーが抽出でき、就寝前にポットにセットするだけで、翌朝には美味しいアイスコーヒーが楽しめます。

また、環境や生産者に配慮した「レインフォレスト・アライアンス認証農園産コーヒー」を100%使用したサステナビリティに配慮して開発された製品です。

パッケージには、夏のひとときを楽しむムーミン谷の仲間たちを描きました。さらに、夏のお出かけのお供にぴったりなオリジナル巾着付きセットやボトルのラインナップもご用意しました。

この夏は『CAFE@HOME ムーミン谷 水淹れアイスコーヒー』とともに、特別なコーヒータイムをお過ごしください。



■製品詳細

【数量限定】オリジナル巾着付き『CAFE@HOME ムーミン谷 水淹れアイスコーヒー&ボトルセット』

4,499円（税込）

水淹れアイスコーヒーとオリジナルボトル、オリジナル巾着が付いた数量限定のセット。

巾着は、荷物の多くなる夏のアウトドアにぴったりサイズです。（約37cm×27cm）

バッグインバッグや、ご旅行の際の収納袋としてもお使いいただけます。

『CAFE＠HOME ムーミン谷 水淹れアイスコーヒー 4袋』

1,900円（税込）

やさしい口当たりと爽やかな風味が特徴の水淹れアイスコーヒー。

1袋に30gのコーヒーの粉が入っており、グラス約3杯分のコーヒーが抽出できます。

ジップ式の袋で開封後の保存に便利な仕様です。

※UCC公式オンラインストアでの取り扱いはございません。

『CAFE@HOME ムーミン谷 オリジナルステンレスボトル』 340ml

2,600円（税込）

オールシーズン使いやすい真空二重構造のステンレス製ボトル。

蓋は、注目のエコ素材である竹を使っており温もりあるデザインです。

※数量限定につき、なくなり次第終了となります。

■水淹れアイスコーヒーについて

「水淹れアイスコーヒー」とは、「コールドブリューコーヒー」の名でも知られている“お湯ではなく、水を使って抽出するコーヒー”です。

熱を加えずにゆっくり時間をかけて抽出しているため、豊かな香りがたっぷりと溶け込み、苦味が抑えられなめらかな口当たりで飲みやすいコーヒーとなります。

また、COFFEE STYLE UCCでは8時間の抽出時間を推奨していますが、お好みで抽出時間を変えてお楽しみいただくこともできます。



抽出時間が短ければすっきりと軽めの味わいに、長くなるほどコクの感じられるコーヒーになります。すっきりと軽めなコーヒーがお好きな方は、朝準備してランチで楽しむのもおすすめです。

■レインフォレスト・アライアンスとは

ビジネス、農業、そして森林が交差する場所で活動する国際的な非営利団体のこと。責任あるビジネスを新しい常識とすることで、人と自然にとってより良い未来を創ることを目指しています。

レインフォレスト・アライアンス認証マーク付きのコーヒーは、持続可能な農業基準を満たす農園で栽培されたコーヒーが使用されていることを指します。

農園では、生産者が動植物の生物多様性を守りながら森林を保護し、労働者の人権や生活を向上させるなど、より持続可能な農法に従っています。

詳しくはこちら：https://www.rainforest-alliance.org/ja/

■「ムーミン」×『CAFE@HOME』コラボレーションについて

ムーミンの物語が誕生した北欧では家族や友人、職場の仲間とコーヒーを飲みながら焼き菓子などを食べて楽しく時間を過ごす文化が根付いています。COFFEE STYLE UCCでは、食べ物やシーンに合わせてコーヒーを楽しめるひと時を提供したいと考え、ムーミン谷の仲間たちをデザインした製品を取り揃えた「CAFE＠HOME ムーミンシリーズ」を2020年2月に発売し、以来好評を得ています。

■『ムーミン水淹れアイスコーヒー』販売店舗、オンラインショップ

UCC公式オンラインストア

https://store.ucc.co.jp/category/BRAND_8/

販売店舗

コーヒースタイルユーシーシー株式会社 | STORE LIST(https://www.coffeestyleucc.co.jp/storelist/)

●COFFEE STYLE UCC 横浜店

〒220-0005

神奈川県横浜市西区南幸1-5-1 新相鉄ビル(ジョイナス)地下1F

『FOOD＆TIME ISETAN YOKOHAMA』内

TEL:045-534-5613

●COFFEE STYLE UCC アトレ吉祥寺店

〒180-0003

東京都武蔵野市吉祥寺南町1-1-24 アトレ吉祥寺 本館 1階

TEL:0422-27-2895

●COFFEE STYLE UCC ディアモール大阪店

〒530-0001

大阪府大阪市北区梅田1丁目 大阪駅前ダイヤモンド地下街3号 ディアモール大阪 マーケットストリート

電話番号：06-6476-8281

●UCCカフェメルカード 大丸札幌店

北海道札幌市中央区北五条西4-7 大丸札幌B1F

TEL：011-206-9970

●UCCカフェメルカード そごう千葉店

千葉県千葉市中央区新町1000番地 そごう千葉B1F

TEL：043-238-5348

●UCCカフェメルカード そごう大宮店

埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-6-2 そごう大宮B1F

TEL：048-648-1328

●UCCカフェメルカード アトレ吉祥寺店

東京都武蔵野市吉祥寺南町1-1-24 アトレ吉祥寺1Ｆ

TEL：0422-23-7071

●UCCカフェメルカード 新宿高島屋店

東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-2 新宿高島屋B1F

TEL：03-5361-1365

●UCCカフェメルカード そごう横浜店

神奈川県横浜市西区高島2-18-1 そごう横浜B2F

TEL：045-465-2694

●UCCカフェメルカード JR京都伊勢丹店

京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ﾙ東塩小路町901 京都伊勢丹B1F

TEL：075-352-6256

●UCCカフェメルカード 阪急西宮店

兵庫県西宮市高松町14-1 阪急西宮ガーデンズ1F

TEL：080-9588-1528

●UCCカフェメルカード 大丸神戸店

兵庫県神戸市中央区明石町40 大丸神戸店B1F

TEL：078-977-7820

●UCCカフェメルカード 大丸須磨店

兵庫県神戸市須磨区中落合2-2-4 大丸須磨店1F

TEL：078-794-7255

●UCCカフェメルカード 天満屋岡山店

岡山県岡山市北区表町2-1-1 天満屋岡山てんちか

TEL：086-231-7604

●UCCカフェメルカード そごう広島店

広島県広島市中区基町6-27 そごう広島本館B1F

TEL：082-512-7821

●UCCカフェメルカード 天満屋福山店

広島県福山市元町1-1 天満屋福山店B1F

TEL：084-928-4067

●UCCカフェメルカード 丸由百貨店

鳥取県鳥取市今町2-151 丸由百貨店B1F

TEL：0857-25-2151

●UCCカフェメルカード 博多大丸店

福岡県福岡市中央区天神1丁目4-1 博多大丸本館B2F

TEL：092-762-7361

●UCCカフェメルカード 鶴屋百貨店

熊本県熊本市中央区手取本町6-1 鶴屋百貨店B2F

TEL：096-327-3732

●UCCカフェメルカード いよてつ高島屋店

愛媛県松山市湊町5-1-1 いよてつ高島屋B1F

TEL：089-948-2450

●カフェノバール 西武所沢店

埼玉県所沢市日吉町12-1 西武所沢B1F

TEL：042-927-3414

【本件に関する一般のお客さまからのお問い合わせ先】

COFFEE STYLE UCC株式会社 カスタマーサポート

MAIL：support@coffeestyle.jp