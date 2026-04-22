【SAK University】マイナビ進学主催「年内入試スタートライブ」に出展　─ IT・AI分野を目指す高校生へ、早期出願を案内 ─

株式会社エスアイイー

英国国立エセックス大学（University of Essex）公認の国際教育提携校 SAK University 東京イノベーションキャンパス（以下、SAK University）は、2026年5月から全国各地で開催される「年内入試スタートライブ」（主催：マイナビ進学）に出展いたします。

■ マイナビ進学主催「年内入試スタートライブ」について

総合型・推薦入試に向けた対策講座や個別相談を通じて、年内入試の準備を具体的に進められる進学イベントです。入試情報や先輩の体験談など、受験情報を一日で効率的に収集できます。

参加無料・入退場自由。事前予約も可能です。

▸ マイナビ進学「年内入試スタートライブ」(https://shingaku.mynavi.jp/cnt/etc/startlive/)

■ SAK University 出展内容のポイント

１，いち早く進路を決定できる早期出願制度

2026年度の入学試験で年明けに受験生が集中したことを受け、早期出願制度を新たに設けました。

進路を早期に確定しやすい点が特長で、既に出願受付を開始しています。

「総合型選抜」のほか、情報Iの無料講義を受講することで出願可能となる「パスウェイ利用型特別選考」でも出願できます。詳細は当日ブースにてご案内いたします。

２，”学位とスキル”を両立する実践的なIT×AI教育

SAK Universityは、ITやAI分野を専門的に学びながら「大学卒業資格、大学院レベルの課程修了資格」の取得を目指せる新しい進路の選択肢です。講師は全員現役エンジニアで、実際のシステム開発を通じて実務に直結するスキルを習得できます。

AI講座では、国内でもまだ限られた環境でしか学べない内容を取り入れ、AI・データサイエンスを実践的に学習できます。

本校で学べるAI講座の学習ステップ（イメージ）※LEVEL.4（社会に貢献する基盤モデルの研究・公開）、LEVEL.5（AGI開発・世界規模での展開・社会統治に対応可能）についても、ご本人の修得状況に応じて学んでいけるようカリキュラムをご用意しています。

本校では、社会の中で自ら課題を見つけ、解決できる人材の育成を目指しています。コンピュータサイエンスの技術に加え、トランスファブルスキル、論理的思考、実践経験を重視した教育を行います。

トランスファブルスキルとは

コミュニケーション力や課題解決力、論理的思考力などの職種や業界を問わず活かせる力を指します。こうしたスキルを実践的な学びの中で身につけることで、変化の激しい社会で活躍できる人材を育成しています。

３，英国国立エセックス大学との提携プログラム

SAK Universityは、世界水準の教育を日本国内で、日本語で受けられる新しい学校です。

本校では、エセックス大学公認のカリキュラムを日本語で学び、3年間で学士号（コンピュータサイエンス）を取得できます。さらに4年目は大学院課程へと進み、ポストグラデュエイト・ディプロマの取得も可能です。

また、エセックス大学へのパスウェイ制度を利用して、イギリスへ留学できます。英国での修士号・博士号取得や、海外での就業を視野に入れることができます。

※本校へ入学する際の「PATHWAY PROGRAM」と、エセックス大学大学院へ進学する際のパスウェイ制度は別の制度です。

▲ SAK Universityから英国国立エセックス大学の大学院へ進学する際のパスウェイ制度

４，英国への留学を見据えた英語学習サポート

前述のパスウェイ制度の活用にあたり、IELTSスコア6.5（各スキル5.5以上）が必要です。

本校ではネイティブ講師による無償の英会話トレーニングなど、高度な英語教育が受けられる制度を設けています。

■出展概要

東京会場

開催日時：2026年5月10日(日) 13:00-17:00

会場：新宿NSビル（東京都新宿区西新宿2-4-1）

新宿NSビルサンフェスタ仙台会場

開催日時：2026年5月10日(日) 13:00-17:00

会場：サンフェスタ（宮城県仙台市若林区卸町2丁目15-2）

広島会場

開催日時：2026年5月17日(日) 13:00-17:00

会場：広島産業会館 西展示館（広島県広島市南区比治山本町12-18）

広島産業会館ビッグハット長野会場

開催日時：2026年5月24日(日) 13:00-17:00

会場：ビッグハット（長野県長野市若里3丁目22番2号）

新潟会場

開催日時：2026年6月20日(土) 13:00-17:00

会場：朱鷺メッセ（新潟県新潟市中央区万代島6番1号）

■ SAK University東京イノベーションキャンパスについて

朱鷺メッセ

SAK Universityは、日本国内で英国国立大学の教育プログラムを日本語で学べる新たな選択肢として開校しました。2026年4月には新入生を迎え、現在100名を超える学生が在籍しています。

日本のIT人材不足の解決を考慮し、卒業後にすぐに実践で活躍できる実践力と問題解決力を重視した英国最先端のIT教育を展開します。

すべての授業は日本語で実施されるため、英語力に不安がある方、文系の方でも世界水準の学びを受けることが可能です。

また、英国ではスタンダードな多様な出願制度を設けることで、学力試験に留まらない評価で学生を受け入れております。

【英国国立エセックス大学の概要】

エセックス大学は、THE世界大学ランキングにてTOP350（※1）に入る英国屈指の研究大学で、社会科学、経済学、政治学分野を中心に世界的に評価されています。

1964年に設立された英国の国立研究大学で、特に人権分野で国際的に高く評価されています。卒業生は国連など国際機関で活躍し、ノーベル賞受賞者を2名輩出。BBCやVISAといったグローバル企業への就職実績も豊富です。また、The Guardian University Guide 2026で全英12位（※2）にランクインしています。

■問い合わせ先

SAK University 東京イノベーションキャンパス

入学支援課

TEL：0120-105-977

email：info@sak.ac

公式HP :https://sak.ac/



出典

※1 Times Higher Education2026 英国国立エセックス大学、北海道大学、筑波大学＞301-350位 慶應義塾大学＞601-800位

※2 The Guardian University Guide 2026 英国国立エセックス大学＞12位