【広島T-SITE】自分らしい心を動かすものと出会える「廣島 蚤の市」を5/2(土)、3(日・祝)に開催
詳細情報 :
https://store.tsite.jp/hiroshima/event/t-site/6384-2057190423.html
広島T-SITE（広島県広島市）は2026年5月2日（土）、3日（日・祝）に、「第36回 廣島 蚤の市」を開催します。日本、ヨーロッパ、アメリカ、アジアのアンティーク・ヴィンテージ品を扱うお店や、クラフト作家、人気の焼き菓子店など、選りすぐりの48店が全国各地から集まります。今回のテーマは「わたしのいろ わたしのかたち」。なんとなく好きだと思ったものや、こだわりを持って選んできたものには、いつの間にか自分らしい「いろ」や「かたち」が表れています。個性あふれるお店の想いを感じる品々から、自分らしい心を動かすものとの出会いをどうぞお愉しみください。
メインビジュアルは、イラストレーターの竹井晴日さんによるものです。5月らしい新緑の、様々な形をした草花の中から、自分らしさを感じるアンティークカラーの花を見つけた様子を表現いただきました。廣島 蚤の市では毎回、メインビジュアルを様々なイラストレーターや作家が手掛けています。廣島 蚤の市のInstagramアカウント(https://www.instagram.com/hiroshima_nominoichi/)をフォローいただいている来場者様には、メインビジュアルのステッカーを会場にてプレゼントします。毎回のステッカーをコレクションいただく楽しみ方もおすすめなので、お買い物のあとには、ぜひステッカーも手に入れてみてください。
出店者紹介
出店日は出店者により異なります。詳細はホームページ(https://store.tsite.jp/hiroshima/event/t-site/6384-2057190423.html)をご確認ください。
【GOODS】
25ris/38 WORKS/antique totto/Atelier momo/bijou/BLANCHE/BLOEM MOOI/DRAWER/ French Brocante/gemmoe/goopee/Hoo Hoo/kaas./Kirsikka/KOLBENOVA/ Le manege/ＭＬＰショップ/MOTHER LIP/nibbles/ORLANDO/quoi de neuf/RESUME/Robin’s Patch/RUST/SLOWHAND DEPARTMENT/Sun8 by jum8/Sunadish/tabule/Torico-lore/tsuitachi craft&brocante/ヴィンテージアクセサリーパーツ - le meace - レミース/海猫/キノッピー/古鶴堂/好楽古/太陽樹林/東欧雑貨店 obchod/古道具 燕/古道具るごろ/古道具 Let ’Em In/ヨーロッパヴィンテージ 緑園
【FOOD】
blanket time/KINOBAKE/Kougame/Room：105/SUNDAY/WERKA/伊賀米米粉のお菓子 TAKI
イベント概要
第36回 廣島 蚤の市
日程 2026年5月2日（土）、3日（日・祝）
時間 10:00～17:00 ※最終日は16:00まで
場所 LECT 1階 平面駐車場・広島T-SITEプロムナード（広島県広島市西区扇2丁目1-45）
主催 広島T-SITE
共催・協力 株式会社イズミ、株式会社CAINZ
お問い合わせ先 Tel. 082-501-5000（広島T-SITE代表）
URL https://store.tsite.jp/hiroshima/event/t-site/6384-2057190423.html
店舗情報
広島T-SITE
2017年にオープンした、蔦屋書店を核とした生活提案型の商業施設。「食」「暮らし」「親と子」の切り口で、楽しく丁寧に暮らす生き方を提案しています。
住所 〒733-0831 広島県広島市西区扇2丁目1－45
電話番号 082-501-5000（代表）
営業時間 8:00～21:30
ホームページ https://store.tsite.jp/hiroshima/
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