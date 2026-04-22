【広島T-SITE】自分らしい心を動かすものと出会える「廣島 蚤の市」を5/2(土)、3(日・祝)に開催

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社詳細情報 :https://store.tsite.jp/hiroshima/event/t-site/6384-2057190423.html

広島T-SITE（広島県広島市）は2026年5月2日（土）、3日（日・祝）に、「第36回 廣島 蚤の市」を開催します。日本、ヨーロッパ、アメリカ、アジアのアンティーク・ヴィンテージ品を扱うお店や、クラフト作家、人気の焼き菓子店など、選りすぐりの48店が全国各地から集まります。今回のテーマは「わたしのいろ わたしのかたち」。なんとなく好きだと思ったものや、こだわりを持って選んできたものには、いつの間にか自分らしい「いろ」や「かたち」が表れています。個性あふれるお店の想いを感じる品々から、自分らしい心を動かすものとの出会いをどうぞお愉しみください。

メインビジュアルは、イラストレーターの竹井晴日さんによるものです。5月らしい新緑の、様々な形をした草花の中から、自分らしさを感じるアンティークカラーの花を見つけた様子を表現いただきました。廣島 蚤の市では毎回、メインビジュアルを様々なイラストレーターや作家が手掛けています。廣島 蚤の市のInstagramアカウント(https://www.instagram.com/hiroshima_nominoichi/)をフォローいただいている来場者様には、メインビジュアルのステッカーを会場にてプレゼントします。毎回のステッカーをコレクションいただく楽しみ方もおすすめなので、お買い物のあとには、ぜひステッカーも手に入れてみてください。

出店者紹介

出店日は出店者により異なります。詳細はホームページ(https://store.tsite.jp/hiroshima/event/t-site/6384-2057190423.html)をご確認ください。

【GOODS】

25ris/38 WORKS/antique totto/Atelier momo/bijou/BLANCHE/BLOEM MOOI/DRAWER/ French Brocante/gemmoe/goopee/Hoo Hoo/kaas./Kirsikka/KOLBENOVA/ Le manege/ＭＬＰショップ/MOTHER LIP/nibbles/ORLANDO/quoi de neuf/RESUME/Robin’s Patch/RUST/SLOWHAND DEPARTMENT/Sun8 by jum8/Sunadish/tabule/Torico-lore/tsuitachi craft&brocante/ヴィンテージアクセサリーパーツ - le meace - レミース/海猫/キノッピー/古鶴堂/好楽古/太陽樹林/東欧雑貨店 obchod/古道具 燕/古道具るごろ/古道具 Let ’Em In/ヨーロッパヴィンテージ 緑園

【FOOD】

blanket time/KINOBAKE/Kougame/Room：105/SUNDAY/WERKA/伊賀米米粉のお菓子 TAKI

イベント概要

第36回 廣島 蚤の市

日程 2026年5月2日（土）、3日（日・祝）

時間 10:00～17:00 ※最終日は16:00まで

場所 LECT 1階 平面駐車場・広島T-SITEプロムナード（広島県広島市西区扇2丁目1-45）

主催 広島T-SITE

共催・協力 株式会社イズミ、株式会社CAINZ

お問い合わせ先 Tel. 082-501-5000（広島T-SITE代表）

URL https://store.tsite.jp/hiroshima/event/t-site/6384-2057190423.html

店舗情報

広島T-SITE

2017年にオープンした、蔦屋書店を核とした生活提案型の商業施設。「食」「暮らし」「親と子」の切り口で、楽しく丁寧に暮らす生き方を提案しています。

住所 〒733-0831 広島県広島市西区扇2丁目1－45

電話番号 082-501-5000（代表）

営業時間 8:00～21:30

ホームページ https://store.tsite.jp/hiroshima/

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