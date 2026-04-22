【日本初上陸】近未来ガジェットブランド「AULUMU（オルム）」がついに日本上陸！初のPOP-UPストアを開催

Shenzhen Magu Technology Co., Ltd.AULUMU（オルム）× BELTIES（ベルティーズ）POP UP STORE in MARUI-ANNEX

2022年に中国・深センで設立された、ハイエンドなギアデザインを展開するブランド「AULUMU（オルム）」（運営：AULUMU Technology Co., Ltd、代表取締役CEO：HOU HAI NING）。今回は2026年4月24日（金）～5月7日（木）の期間、新宿マルイアネックス・代官山蔦屋書店にて期間限定POPUPイベントを開催いたします。

AULUMU（オルム）× BELTIES（ベルティーズ）

イベント概要 | AULUMU POP-UP STORE in『新宿マルイアネックス』

AULUMU × BELTIESPOP UP STORE

・AULUMU × BELTIES

・開催期間：2026年4月25日（土）～5月2日（土）

・開催場所：新宿マルイアネックス

・内容：Apple Watchバンドおよび関連ガジェットの展示・販売

■ 日本で実機を体験できるチャンスを!!

AULUMU × BELTIES POP UP STORE

本POPUPでは、最新ガジェットブランド「AULUMU」の製品を日本国内で実際に手に取って体験できる貴重な機会を提供いたします。

2026 iFデザイン受賞した「C03 チタンマグバックルウォッチバンド」も展示・販売いたします。

AULUMUは、ミニマルかつ機能美を追求したデザインで注目を集めるブランドであり、今回のPOPUPでは数量限定での販売も予定しています。

C03 チタンマグバックルウォッチバンドiFデザイン賞 受賞作 C03 チタンバックルウォッチバンド

・ マグクイックリリースシステムでワンステップ装着・脱着が可能

・ DLCコーティングを施したチタン合金バックルは軽量・高強度・耐傷性に優れる

・ 磁気ロックと面ファスナーの二重固定で確かな安定性を確保。

・ 高密度ナイロン素材は通気性・柔らかさ・高い耐久性を兼ね備えています。

・ Apple Watch大型モデルにも適合。

・ ロングストラップ（170～225mm）とショートストラップ（145～180mm）の2種類のストラップを同梱し、ほとんどの腕周りに対応。

■ 来場者限定施策

・購入者限定 大抽選会

・SNS投稿特典

・POPUP限定価格

・先着限定割引

■ 関連リンク

AULUMU：https://aulumujapan.com/

公式サイト：https://belties.shop/

Bandee Joy：https://bandeejoy.jp/

イベント概要 | AULUMU POP-UP STORE in『代官山 蔦屋書店』

AULUMU × 蔦屋書店POP UP STORE

・AULUMU × 蔦屋書店

・開催期間：2026年4月24日（金）～5月7日（木）

・開催場所：『代官山 蔦屋書店』1号館 1階

・所在地：東京都渋谷区猿楽町17-5 代官山 蔦屋書店

・内容：AULUMU人気アイテムおよびiPhone周辺アクセサリーやガジェットの展示

■ AULUMUの人気アイテムを、蔦屋書店のポップアップでいち早く体験

テクノロジーを、静かに纏う

今回、蔦屋書店のポップアップストアでは、ブランドの哲学を体現した人気ラインナップが勢揃いします。

計算し尽くされたディテールや、素材が持つ特有の質感を、日本上陸のこの機会にぜひ直接お手に取ってご体験ください。

代官山 蔦屋書店の洗練された空間の中で、AULUMUのテクノロジーと日常が美しく融合する瞬間をお届けします。

・【2026レッドドット・デザイン賞 受賞作】

M10 3-in-1 両面マグネットモバイルバッテリーG05Air Magsafe スタンド

・【人気アイテム】G09 3軸・360度回転式スマホリング

360度回転式3軸

日常を鮮やかに彩る、利便性とスタイルを両立したプロダクトの数々。その独創的なギミックと洗練された質感を、ぜひ代官山蔦屋ポップアップ会場で直接ご体感ください！！

AULUMU「オルム」エコシステム

企業情報 | AULUMUについて

AULUMU「オルム」AULUMU （オルム）とは？

2022年に設立されたAULUMU（オルム）は、高性能なギアの「プロダクトデザイン」を通じ、新たな「ブランド体験」を追求しています。

私たちのブランド名は、古代ギリシャ語で「精密かつ効率的」を意味する「αὐτόματος（アウトマトス）」と、サイバーパンクが描く機能美に深く根ざしています。その核となるのは、徹底した実用主義と、際立ったビジュアルスタイルの融合

私たちは、単なるアクセサリーの提供に留まりません。目指すのは、効率的なライフスタイルを追求する現代の都市居住者のために、体系的で高性能な「ギア・エコシステム」を構築すること。

「精密と効率、実用と機能、そして自信に満ちた反骨精神」の定義に基づき、AULUMUのすべての製品は、使う人の「意志を拡張するもの」としてデザインされています。複雑化するデジタル社会において、より冷静に、そして自信を持って生き抜くための力となることを目指しています。

詳細は公式サイト：https://aulumujapan.com(https://aulumujapan.com)をご覧ください

■AULUMU株式会社（概要）

本社：Shenzhen AULUMU Technology Co., Ltd

代表者：代表取締役CEO HOU HAI NING

設立：2022年

事業内容：iPhone周辺アクセサリー、デジタル製品の開発・製造・販売

公式ストア：https://aulumujapan.com(https://aulumujapan.com)

楽天市場：https://rakuten.co.jp/aulumu/(https://rakuten.co.jp/aulumu/)

Amazonストア：https://amzn.to/3QIOsEe(https://amzn.to/3QIOsEe)

■SNSチャンネル（最新の製品情報とキャンペーンをお届けします）

Instagram：https://www.instagram.com/aulumu.japan/(https://www.instagram.com/aulumu.japan/)

X（旧Twitter）：https://x.com/AULUMU_Japan(https://x.com/AULUMU_Japan)

YouTube：https://www.youtube.com/@aulumujapan(https://www.youtube.com/@aulumujapan)

■マーケティングに関するお問い合わせ先

AULUMU株式会社 マーケティング担当者「KANRIN」

E-mail：aulumujapan@gmail.com

AULUMU株式会社 ビジネスパートナーシップ担当者「SHUNKI」

E-mail：danshunki@aulumu.com