ノベルティOEMを手掛ける大同至高株式会社が、『ポケットコースター』を新商品として発表。コラボカフェやキャラクターグッズで映える新感覚コースターです。

大同至高株式会社『ポケットコースター』は、お客様のイメージにあわせてオリジナルデザインで作製します。

450種以上のオリジナルグッズラインアップを持つ、オリジナルグッズや販促品・小売り商品のOEM/ODMができる大同至高株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：川瀬康輝）は、キッチングッズの新商品として『ポケットコースター』を発表しました。キャラクター部分を立ち上げると、ドリンクの前にキャラクターが立つ新感覚のコースターです。

詳細を見る :https://ddsp.jp/product/goods/kitchen/501-06.html?utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=R0804&utm_content=501-06

商品概要

キャラクターが立ちあがるコースター

キャラクター部分を立ち上げると、ドリンクの前にキャラクターが立つ構図で写真撮影できます。

納品時は平たい状態です

納品時はシート状でかさばらず、保管、配布しやすいです。

ポケットにしまえます

キャラクター部分をポケットの中にしまうと、一般的なコースターサイズとなり、持ち帰りやすく、コレクションとしてファイリングしやすいです。

ミニシールケースとしても

ポケット部分にフレークシールなどを入れ、コースターを装飾したり、ミニシールケースとして使用したりできます。

全面フルカラー印刷が可能

全面フルカラー印刷が可能で、OEM/ODMのオリジナルグッズ・オリジナルノベルティとしてキャラクターや写真を入れて作製することができます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/142815/table/40_1_d82176e833b2d239c025edc36f668d26.jpg?v=202604221051 ]

オリジナルPPコースター特集

どの家庭でも使用されるコースターは、ノベルティ、販促品にピッタリ！飲食店の雰囲気づくりに一役買うアイテムとしても最適です。

さらに、大同至高のコースターはPP製のため、一般的な紙製のコースターと比べて水に強く丈夫で、汚れも一拭きで綺麗になります。

自由にデザイン・素材・形状が変えられ、3枚がセットになったコースターや飾れるセットなどの変わり種コースターもご用意しております。

＋αで付加価値の高いオリジナルPPコースターなら、大同至高にお任せください。

詳細を見る :https://ddsp.jp/product/special/coaster.html?utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=R0804&utm_content=501-06

ポケットコースターのサンプル請求は無料

大同至高株式会社では、商品のサンプル請求、お見積りは無料です。

他にも数多くのオリジナルグッズをご用意しております。

まずは、無料のサンプル請求から。

■無料サンプル請求フォームはこちら

https://form.ddsp.jp/public/application/add/263(https://form.ddsp.jp/public/application/add/263?posi=pressrelease-button-omitsumori&Public%3A%3AApplication%3A%3AUserenquete_D__P__D_Enquete.attribute170=501-06_%E3%83%9D%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC&utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=R0804&utm_content=501-06)

■ポケットコースターの商品詳細はこちら

https://ddsp.jp/product/goods/kitchen/501-06.html(https://ddsp.jp/product/goods/kitchen/501-06.html?utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=R0804&utm_content=501-06)

【本件に関するお問合せ先】

大同至高株式会社

メールアドレス：d-net@ddsp.jp

FAX：052-792-8845

【大同至高株式会社とは】

大同至高株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：川瀬康輝）は、創業90年の印刷会社でプラスチックシートへのUVオフセット印刷・UVシルクスクリーン印刷技術を活用し、アイデア販促品・ノベルティ・オリジナルグッズの作製を手がけています。

官公庁をはじめ、各種メーカー企業、イベント運営企業、インフラ関連企業など、幅広い業界のお客様にご採用いただき、販売用商品からプロモーション用途のノベルティまで多様なニーズに対応してまいりました。450点以上の豊富な商品ラインアップに加え、デザインや用途に合わせた完全オリジナル形状での作製も承ります。

日常使いしやすい実用グッズ、イベント・キャンペーン向け販促品など、ご要望に応じたオリジナルグッズのOEM製作は、大同至高にお任せください。

【大同至高株式会社について】

名称 ：大同至高株式会社

代表者 ：代表取締役 川瀬康輝

所在地 ：〒463-0068 愛知県名古屋市守山区瀬古一丁目448

創立 ：昭和28年12月24日

資本金 ：1,000万円

Tel：052-792-8841 / Fax：052-792-8845

▼大同至高株式会社

https://ddsp.jp/(https://ddsp.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=R0804&utm_content=501-06)

▼小ロット専門店「Do!SHOP」

https://ddsp.jp/do-shop/(https://ddsp.jp/do-shop/?utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=R0804&utm_content=501-06)

▼植物由来の環境配慮素材が誕生「PLAの大同至高株式会社」

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▼幅広いオリジナル販促品やノベルティの作製・OEM「もっと!!大同至高グッズ」

https://ddsp.jp/motto-ddsp/(https://ddsp.jp/motto-ddsp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=R0804&utm_content=501-06)

▼オリジナルグッズ・ノベルティデジタルカタログ一覧

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