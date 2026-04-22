【出展レポート】MONIN(モナン)でデザートに付加価値をプラス　FABEX東京2026で多彩なフレーバーを生かしたパフェ提案を実施

日仏貿易株式会社

日仏貿易株式会社（本社：東京都千代田区 / 代表取締役社長 ギヨーム・カルー）が輸入販売するフランス生まれのノンアルコールシロップブランド「MONIN（モナン）」は、2026年4月15日～4月17日に開催されたFABEX東京2026 デザート・スイーツ＆ドリンク展に出展いたしました。

モナンシロップの新たな活用方法として、フレーバークリームやトッピングとしての使い方をパフェ仕立てのデザートを通して提案。本プレスリリースでは、展示会の様子と、好評だったアレンジ方法をご紹介いたします。

出展目的と概要

日仏貿易株式会社ブース

カクテルやアレンジコーヒーなど、ドリンク用途のイメージが強いモナン・シロップ。業界有数のフレーバーラインアップと高濃度な味わいを活かし、スイーツづくりにも新たな可能性をもたらします。生のフルーツだけでは補いきれない風味や色合いを引き出し、「チーズケーキ」や「クレームブリュレ」など個性豊かなフレーバーをプラス。本展示会を通して、スイーツの表現領域を広げる素材として活用いただけることをお伝えしました。

[展示会名] FABEX東京2026 デザート・スイーツ＆ドリンク展

[開催日時] 2026年4月15日(水)~17日(金) 10:00-17:00

[会場] 東京ビッグサイト 東３ホール

[展示内容]

・モナンパフェ：モナンで風味付けしたホイップクリーム、フルーツミックス（ピューレタイプのシロップ）およびチョコレートソースと、日仏貿易株式会社がフランスより直輸入・販売する「フランスデセール」のグラスを合わせたミニパフェを試食提供。

・フラッペ：フローズンドリンクをなめらかにする「モナン フラッペベース」を使用したチョコレートフラッペをご紹介。食感の向上と風味づけをこれ1つで実現します。

・フラワーブロッサムティー：この春の新商品「フラワーブロッサム・シロップ」を紅茶割で提供。ローズと白桃をブレンドした華やかさとフルーティーさを兼ね備えたフレーバーで、春先から初夏にかけて幅広く活用できるフレーバーです。

モナンのデザート活用術３選

モナンでトッピングしたパフェモナン チョコレート・フラッペベースフラワーブロッサムティー

フレーバークリーム

生クリームやカスタードなど、クリームの総量の10％を目安にモナンを加えることで、色、風味、甘味を一度につけられます。シロップの程よい粘性でムラなく混ざり合います。

ケーキシロップ

シロップに半量の水を加えてスポンジや焼菓子にしみ込ませることで、生地の乾燥を防ぐと共に風味も付けられます。焼き上がり後に塗布すれば、フレーバーの幅も簡単に広げられます。

フラッペベースを使ったホイップ

フローズンドリンクの分離を防ぎ、なめらかな食感を持続させる作用のある「モナン フラッペベース」を生クリームと一緒に泡立てると、ふんわりムース仕立てのホイップに。生クリームに対し10%ほど加えると、泡がへたりにくくなり、風味も付けられます。

製品情報

・シロップ(700ml)：フルーツ、ナッツ、ドルチェフレーバーなど、ユニークな味わい計94種

・フルーツミックス(500lml/1L)：フルーツ成分50％以上含有のピューレタイプシロップ 計18種

・グルメソース(500ml/1.89L)：ダークチョコレート、ホワイトチョコレート、キャラメルの計3種

・フラッペベース(1kg)：フローズンドリンクをなめらかに仕上げるパウダー製品 計5種

企業情報

【MONIN（モナン）】

1912年、フランス・ブールジュで誕生したモナンは、150ヶ国以上のカフェ、レストラン、バー、ホテル、ベーカリーで愛用される、ノンアルコールシロップのインターナショナルブランドです。

現在はフランス本社をはじめ、アメリカ, アラブ首長国連邦、イギリス、マレーシア、中国、インド、ブラジル、ドイツ、ベトナムに拠点を設置。多様な文化や人々の経験からインスピレーションを得て、常に新たな価値を生み出しています。昨今では、健康志向やクリーンラベル需要、サステナビリティへの関心の高まりなど、時代の変化に合わせた商品開発・改善にも積極的に取り組んでいます。よりナチュラルな味わいと色合いを求め、フルーツやフラワーなど自然由来のエキスの使用率向上に努めているほか、糖類とカロリーを抑えたシュガーフリーシリーズを展開するなど、新しいライフスタイルに寄り添った提案を実現しています。

【日仏貿易株式会社】

所在地 ： 〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-6-7 霞が関プレイス

代表者 ： 代表取締役 ギヨーム・カルー

設立 ： 1954年5月31日

事業内容 ： 食品、食品原料、飲料などの輸入販売

URL ： https://www.nbkk.co.jp